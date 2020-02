Pourquoi vous pouvez respecter Madison tout en pensant que son ultimatum était injuste

Vous pouvez respecter Madison Prewett pour la décision qu’elle a prise sur le dernier épisode de Le célibataire de se demander s’il vaut la peine de rester dans la série tout en croyant que son ultimatum était injuste. Elle est très confiante dans sa foi et ce dont elle a besoin d’un homme, ce qui est admirable. Mais Madison, tu savais ce que c’était!

Le natif d’Auburn est un favori du baccalauréat depuis le début. Elle a reçu le premier rendez-vous individuel, rencontrant la famille de Peter alors que ses parents renouvelaient leurs vœux. Heureusement pour elle, la série n’a pas fait son arc de saison sur le fait qu’elle est vierge. Cette information a été révélée pendant les dates de la ville natale. Peter Weber n’avait pas appris que Madison économisait des relations sexuelles pour le mariage lorsqu’il a rendu visite à sa famille. Lors de la cérémonie des roses où Kelsey Weier a été éliminée, Madison a ensuite pris Peter à part et l’a averti subtilement qu’elle ne pourrait pas continuer avec lui s’il couchait avec les autres femmes. En ce moment, elle était toujours mal à l’aise de lui dire qu’elle s’abstenait de rapports sexuels jusqu’au jour de son mariage. Peter a entendu cela, mais s’est ensuite rappelé qu’il avait deux autres femmes avec qui il voulait vraiment coucher. Voilà donc ce qu’il a fait.

Bien sûr, la suite fantastique de Madison en tête-à-tête a été enregistrée pour la fin. Pour ajouter au drame, ils ont mis les trois femmes dans la même chambre d’hôtel. Madison est entrée dans son rendez-vous incertain si Peter avait été intime avec Hannah Ann Sluss et Victoria Fuller, même s’ils étaient revenus le lendemain matin. Pendant la partie nocturne du rendez-vous de Madison, Peter savait qu’il devait s’essayer à coucher avec les deux autres femmes. Madison a finalement dit à Peter qu’elle n’allait pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Elle n’a pas bien pris les nouvelles de son intimité avec Hannah Ann et Victoria. Comment ne connaissait-elle pas cette nouvelle auparavant? C’est un mystère.

Peter est assis maladroitement seul pendant que Madison se recueille dehors. Quand Peter s’impatiente, il va la réconforter. Le mal est déjà fait. Madison s’éloigne. Dans les attractions à venir, elle n’est pas présente à la cérémonie des roses. Mais ensuite, il y a beaucoup de plans de Peter qui pleure et de sa mère qui sanglote – combien de fois avons-nous vu “Apporter son hooome!” – nous devrons donc attendre quelques semaines pour voir si Madison prend en compte l’une de ces émotions. Étant donné qu’elle était essentiellement au centre de l’épisode de la suite fantastique, elle le fait probablement.

Madison a fait un point astucieux lors de son dîner avec Peter, lui expliquant combien il serait difficile d’accepter une proposition de quelqu’un qui avait couché avec une autre femme moins d’une semaine auparavant. C’était un rappel de l’absurdité absolue de The Bachelor, et à quel point il est ridicule qu’un spectacle comme celui-ci existe en 2020. C’est aussi, cependant, un signe que nous ne devrions pas critiquer Madison pour avoir choisi de s’éloigner de Peter. Contrairement à un certain hypocrite de la saison d’Hannah Brown, elle est très sûre de qui elle est et de ce qu’elle représente. Même si elle n’était pas préparée à proposer un plan pour répondre à ses préoccupations lors des trois derniers matchs, Peter est également en faute pour ne pas l’avoir écartée avant de se rendre avec Hannah Ann pour lui dire à quoi s’attendre. Néanmoins, les producteurs ont obtenu ce qu’ils voulaient à la fin de l’épisode, en organisant une finale – ou, comme Chris Harrison aime à le dire, finaahhle – qui devrait être un bon moyen de conclure ce désordre chaotique d’une saison.

Le célibataire diffusé le lundi à 20 h HNE sur ABC.

