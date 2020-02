pourrait-il y avoir un moyen de voyager dans le temps?

Voyage dans le temps ils sont un fantasme qui a toujours touché l’esprit des scientifiques, des écrivains et des réalisateurs qui ont représenté, dans des myriades de films, de dessins animés et de séries télévisées, des histoires dans lesquelles il est possible de voyager dans le temps. Il existe de nombreuses théories et nous étudions aujourd’hui pour comprendre si cette théorie pourrait devenir réalité. Dans des séries comme Doctor Who, qui évolue avec sa machine à voyager dans le temps appelée TARDIS, on parle de théories selon lesquelles il est possible de voyager grâce aux cristaux, mais quels sont ces cristaux de temps en réalité?

Que sont les cristaux de temps et comment ils voyagent dans le temps

Comme les cristaux que nous connaissons et que l’on trouve dans la nature ils répètent toujours la même chose dans leur espace, pour cristal temporel nous entendons une structure particulière qui au fil du temps se répète toujours. Imaginons un vrai cristal comme un rubis ou un flocon de neige: la structure des deux est étonnamment symétrique et géométrique, mais présente de petites inhomogénéités aux extrémités. Métaphoriquement parlant, tout comme ces cristaux, un cristal temporel peut présenter des différences qui brisent cette symétrie dans l’espace, se retrouvant ainsi, avec quelques atomes qui le composent, en plusieurs points à la fois. C’est un concept quelque peu complexe, auquel s’ajoute une autre partie de la théorie: comment ces structures peuvent voyager dans le temps?

Les cristaux de temps peuvent se déplacer mais sans absorber d’énergie, car ce sont des mélanges d’ions piégés, qui pour cette raison se déplacent également constamment en tournant sur eux-mêmes, sans avoir besoin de les consommer. Un article de Popular Mechanics du professeur Grigori Volovik, qui ensemble au physicien finlandais Vladimir Eltsov et al Samuli Autti, doctorante il a étudié un quasi-cristal, explique comment les trois ont réussi à le transformer en cristal complet. Bien qu’il n’y ait actuellement aucun élément pour dire que le voyage dans le temps sera possible, le professeur dit que ces cristaux pourraient quant à eux être capables de fabriquer des détecteurs de champs magnétiques, ainsi que de construire des ordinateurs quantiques beaucoup plus avancés que les actuels. S’il n’est pas possible à court terme de voyager dans le futur, il sera certainement plus probable avancer grâce à la technologie.