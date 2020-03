Pouvez-vous dire que macOS est UNIX? Qu’est-ce que cela signifie?

À la question que vous vous posez toujours: est-ce que macOS UNIX ou est-ce seulement Unix? Ou peut-être que c’est comme Unix? Nous répondons à ce débat infini et expliquons certaines normes telles que POSIX et SUS, tout cela tout au long de cet article.

En fait, macOS UNIX est-il ou non?

Ce sujet a toujours soulevé de nombreuses questions différentes. Parmi lesquels on peut en citer: quelle est l’origine et la ligne de développement de macOS? Quelle proportion de ce matériel de développement héréditaire est encore présente dans le système d’exploitation macOS de l’époque?

Est-ce important? Mais avant de pouvoir répondre si quelque chose est UNIX, Unix ou similaire à Unix, nous devons nous sentir à l’aise avec la signification de ces termes. Qui décide si quelque chose est Unix ou UNIX et quels critères utilisent-ils? Il faut donc partir du début.

Pour commencer, Unix a été créé il y a environ 50 ans, en

Bell Labs. Une entreprise de recherche et développement détenue par rien d’autre et

rien de moins que AT&T. Déjà en 1973

la version 4 d’Unix est sortie, qui a été réécrite dans la langue de

C. programmation

Cela a rendu le système d’exploitation beaucoup plus portable.

et plus facile à transférer vers différents matériels. La même année, les développeurs

Ken Thompson et Dennis Ritchie, qui étaient deux des principaux architectes de

Unix, a présenté un document lors d’une conférence sur les systèmes d’exploitation.

Ils ont immédiatement reçu des demandes de copies de ce qu’ils avaient

conférence

Vous devez savoir que, lié par un décret de consentement

en 1956, la société AT&T a dû éviter “toute entreprise

autres que la fourniture de services de communication communs aux opérateurs ». Est

Pour dire, Unix n’était pas considéré comme quelque chose dont AT&T pourrait bénéficier.

L’entreprise a donc fait quelque chose de très nouveau d’ici là:

distribué Unix en tant que code source avec une licence gratuite. Petits frais

Ils couvraient l’expédition, l’emballage et une redevance raisonnable.

Une prolifération de systèmes d’exploitation Unix commence

Parce qu’Unix a été développé tel quel, tout cela

Produit sans support. En conséquence, une communauté Unix a commencé à rejoindre

pour aider les membres à le patcher et à le diffuser. Pour qu’ils puissent

obtenez le code source, modifiez-le et bénéficiez également du support de la communauté.

Cela peut sembler quelque peu familier.

De cette façon, différentes distributions ont commencé à apparaître

Unix, ajusté pour s’adapter aux organisations qui codent pour

Laissez-les faire le travail. C’est ainsi que Bob Fabry, professeur d’informatique

à l’Université de Californie à Berkeley, il faisait partie du comité du

programme du colloque de 1973 sur les principes des systèmes d’exploitation.

Comme tous ceux qui y ont assisté, il a entendu la présentation

par Thompson et Ritchie, intitulé “Le système de partage du temps UNIX.” Fabry a demandé

une copie du système d’exploitation et en 1974, Unix a été installé sur un PDP / 11 dans le

Groupe de recherche en informatique (CSRG) de l’Université de Berkeley.

Comme une note importante, Ken Thompson a passé un an là-bas,

travailler sur ce qui est rapidement devenu la propre distribution d’Unix

à Berkeley. Des copies des modifications et ajouts de UC Berkeley ont été distribuées,

qui est devenu connu sous le nom de Berkeley Software Distribution (BSD).

La distribution la plus efficace était le BSD

Enfin, ils sont devenus des distributions d’un tout

Système Unix, encore appelé BSD. Les numéros de version, tels que 4.2BSD,

Ils ont identifié les différentes versions. En 1984, AT&T a été

libéré des restrictions du décret de consentement de 1956 et pourrait

Commercialisez pleinement votre système d’exploitation.

Cela comprenait du code BSD, tel que TCP / IP, “vi” et le shell C,

csh Même avec ce développement croisé et cette collaboration, il y avait des difficultés avec

Licences BSD contenait du code AT&T, qui n’était pas open source,

mais les éléments BSD l’étaient.

Ainsi, une version de BSD sans code a été développée

AT&T pour résoudre ces inconvénients. Cependant, lorsque

Code AT&T, environ 20% du noyau manquait.

William Jolitz

développé les parties de code manquantes et cette version d’Unix a été publiée

comme 386BSD. Le projet 386BSD est au point mort, mais en 1993, sa base de

Le code source a donné naissance aux projets NetBSD et FreeBSD. Cela nous a donné un

Pièce de ce puzzle compliqué: FreeBSD.

Apparition de NeXTSTEP

Après avoir été licencié d’Apple Inc. en 1985, le

Steve Jobs a lui-même fondé une entreprise appelée NeXT Inc. afin de

fournir un système d’exploitation pour votre gamme de stations de produits

travail, la société NeXT a développé NeXTSTEP. Ils ont utilisé BSD comme base pour

mais ils ont introduit un noyau complètement différent.

C’est ainsi que NeXT a utilisé une version modifiée du micro noyau

Mach et 4.3BSD pour former NeXTSTEP, qui est la deuxième partie de cette

puzzle Mach a été développé à Carnegie Mellon pour faciliter la

recherche en informatique distribuée et parallèle. De même, l’équipe

de la recherche a utilisé BSD comme système d’exploitation et remplacé le noyau

Au lieu d’écrire votre propre système d’exploitation.

Jetons un coup d’œil à XNU

En 1996, Apple Inc. a acheté NeXT, Inc. et a ainsi acquis

également NeXTSTEP. Apple a finalement commencé à développer le système d’exploitation

qui deviendrait macOS en tant que Mac OS X. Il a également mis à jour le noyau de

Mach et l’a remplacé par la version plus avancée que l’Open Software Foundation

développé et utilisé dans OSF / 1 OS.

Apple a également développé les composants BSD avec des versions

mise à jour et amélioration de la distribution de FreeBSD. De même, Apple

inclus des éléments du noyau BSD dans le noyau Mach et a également développé un

noyau hybride combinant les caractéristiques des deux architectures monolithiques

à partir du micro noyau.

De même, le kit d’E / S, développé par Apple sur la base de NeXTSTEP DriverKit, a également été inclus. Cela a permis d’ajouter des pilotes à un noyau sans avoir à le modifier chaque fois que quelque chose devait être inclus. À ce stade, nous pouvons vous dire que XNU est la troisième partie du puzzle

MacOS est-il UNIX? Regardons les normes POSIX et SUS

Nous sommes arrivés en 1996, où 2 organismes de normalisation, X / Open et Open Software Foundation, ont fusionné pour former The Open Group. Ainsi, Open Group est l’organisme de certification de la marque UNIX.

En d’autres termes, vous devez sceller votre système d’exploitation afin qu’il réponde à ses normes avant de pouvoir l’appeler UNIX. Ainsi UNIX, avec toutes les majuscules, est le badge de conformité standard.

Ici, nous verrons alors que les catégories sont les suivantes:

Unix: une famille de systèmes d’exploitation. Cette famille

Il comprend les systèmes d’exploitation UNIX et les systèmes d’exploitation de type Unix.

Systèmes d’exploitation UNIX: ils ont été certifiés

compatible avec les normes en vigueur pour elle.

Systèmes d’exploitation Unix: ils ressemblent et fonctionnent comme Unix, mais n’ont pas été certifiés compatibles.

MacOS est-il UNIX? S’ils satisfont aux normes, il est

Il est possible, bien sûr, que certains systèmes d’exploitation

la catégorie «Unix-like» peut être testée demain et répondre aux normes.

Ceux-ci sont effectivement UNIX, mais ne peuvent être classés comme Unix qu’en raison de

qui n’ont toujours pas le sceau qui les certifie comme tels.

Il existe deux normes qui certifient UNIX: POSIX et UNIX unique

Spécifications (SUS). SUS est un super ensemble de POSIX. Ainsi, un OS peut

être compatible avec POSIX, mais cela ne le rend pas UNIX. Mais oui

Certains OS sont conformes à la norme SUS, c’est UNIX.

Les normes POSIX et SUS forment de grandes collections de

documents; environ 3 700 pages. Ils définissent le fonctionnement et

comportement attendu de chaque aspect d’un système UNIX compatible. Tout

il est là, des E / S asynchrones et synchrones, à l’interface de séquence

des commandes et des programmes de niveau utilisateur Tous sont catalogués et

Très bien défini.

Les normes définissent les interfaces d’application et les

son comportement à l’exécution, mais ce qu’ils ne disent pas, c’est

Comment ils sont mis en œuvre

Alors, macOS UNIX?

Programmeur travaillant sur le cyberespace logiciel

La réponse doit être: OUI. Vous pouvez suivre son origine

de FreeBSD à BSD et de là à Unix distribué par Bell Labs

avant AT & T augmente les frais de licence. Mais peut-être que non

importe

Si vous développez un système d’exploitation à partir de zéro en ce moment, toujours et

Lorsqu’il répond aux exigences SUS, il est considéré comme UNIX. Et peu importe comment

Implémentez-le. Le noyau XNU au cœur de macOS est une architecture

hybride Et c’est parce qu’il combine le code Apple avec des parties du noyau

Mach et BSD.

Mais nous vous disons que cela n’a pas d’importance non plus. Ce qui compte c’est

qui répond aux exigences des normes avec lesquelles il peut être mesuré.

La partie BSD du noyau XNU fournit les interfaces de

Programmation d’application POSIX; tels que les différents appels au système API et

BSD Garder cet élément du noyau BSD intact dans XNU est essentiel pour

Obtenez la certification UNIX. Cela permet également à XNU de “parler”

compatible avec UNIX et le reste

du système.

macOS est un système d’exploitation compatible avec UNIX 03 certifié par The Open Group. Il en est ainsi depuis 2007, à commencer par MAC OS X 10.5. La seule exception était Mac OS X 10.7 Lion, mais la conformité à OS X 10.8 Mountain Lion a été récupérée.

De façon amusante, tout comme GNU signifie «GNU’s Not

Unix », XNU signifie aussi

«X n’est pas Unix».