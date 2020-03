Pouvez-vous être infecté par le coronavirus via le bureau de poste et d’autres paquets nationaux?

Si vous achetez des choses directement de Chine, le temps qu’il vous faut pour que vos colis vous parviennent est plus que suffisant pour que le coronavirus meure. Mais qu’en est-il du coronavirus dans les achats nationaux?

Bien que les semaines nécessaires à votre achat pour arriver de Chine en Espagne soient suffisantes pour tuer le coronavirus, cela ne pourrait pas être le cas pour les achats nationaux.

Coronavirus et contamination de surface dans les achats nationaux

Bien que nous l’appelions simplement le «coronavirus COVID-19», il s’agit spécifiquement du «coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2)» et est l’un des nombreux coronavirus connus.

S mène des recherches sur cette version du coronavirus, mais, selon l’OMS, Organisation mondiale de la santé, elle est comparable aux versions précédentes. Il pourrait rester sur les surfaces de quelques heures à au moins quelques jours.

Avec la possibilité que le SARS-CoV-2 puisse survivre quelques jours dans des conditions idéales, il y a suffisamment de raisons pour vous de vous inquiéter / ou d’acheter des choses nationales qui passent par la poste ou d’autres agences de transport.

Lorsque les colis sont chargés sur des camions de transport avec des remorques chaudes, puis dans des entrepôts froids d’avions de fret, avec une humidité et une exposition aux UV extrêmement variables en cours de route, ce sont des conditions très inhospitalières pour le coronavirus, et c’est à cause de Cela, l’OMS dit qu’il n’y a rien à craindre. Mais quand

Cependant, si elle est demandée est nationale et que la livraison provient d’une zone infectée, il est logique de prendre des précautions car le virus aura moins de temps et dans des conditions plus adaptées avant de vous atteindre.

Comment gérer le coronavirus avec des colis de la poste et d’autres agences de transport dans les achats nationaux

Le coronavirus est transmis par le mucus et la salive, donc quelqu’un devrait éternuer sur l’article que vous avez acheté, le toucher avec les mains qu’il a éternué ou tousser ou lécher un sceau sur une enveloppe. Si vous êtes préoccupé par ce type d’exposition, il existe des précautions simples qui nécessitent un effort minimal.

Vous pouvez choisir d’acheter uniquement des articles des provinces / populations qui ont enregistré moins de cas d’infection à coronavirus ou, tout simplement, être plus prudent et ne faire aucun achat jusqu’à la fin de l’épidémie, ce qui peut prendre plusieurs semaines, comme annoncé hier soir. le président du gouvernement Pedro Sanchez.

Une autre option de base: l’hygiène

Lavez-vous les mains après avoir ramassé le colis ou ouvert une enveloppe, par exemple d’Amazon. Nettoyez les produits solides avec un désinfectant pour éliminer tout virus.

Jetez immédiatement l’emballage / la boîte / l’enveloppe, de préférence en le plaçant directement dans une poubelle / un bac de recyclage, puis lavez-vous à nouveau les mains avec du savon.

Bien que le virus ne soit pas susceptible de survivre pendant le transport et que de nombreuses situations puissent se produire pour que vous soyez infecté, ces mesures d’hygiène représentent un effort minimal et des précautions doivent être prises.