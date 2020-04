Pouvez-vous trouver Dieu dans un appel Zoom? Les communautés de foi mettent la religion sur la technologie dans la crise COVID-19 – .

Faithlife, la société de technologie des églises basée à Bellingham, Washington, a vu une forte demande de la part des églises utilisant sa plate-forme pour diffuser des services au milieu de la pandémie de COVID-19. (Photo de Faithlife)

Un vendredi après-midi récent, Cheikh Abdirahman Kaariye, imam et directeur religieux du Centre islamique de Bothell, Washington, a tiré une chaise dans une grande pièce vide qui était normalement pleine de gens se rassemblant pour prier.

Il a jeté un coup d’œil dans son téléphone pour s’adresser à ceux qui regardaient sur Facebook Live, l’appelant «un chagrin d’amour pour nous tous» pour savoir que des milliers de mosquées et de centres à travers le monde étaient également vides le jour le plus sacré de la semaine pour les musulmans.

“Il est très difficile pour moi, en tant qu’Imam, de venir à ma mosquée un vendredi, le jour où je rencontre toute la communauté, pour ne pas pouvoir voir ma congrégation”, a-t-il déclaré sur le flux en direct, en utilisant l’arabe. mot pour mosquée. «Je ressens la douleur de chaque frère et sœur musulmane qui est à la maison aujourd’hui.»

C’est une expérience partagée entre les religions. Alors que la distanciation sociale et l’interdiction des grands rassemblements gardaient les membres de sa congrégation à la maison, le pasteur Dan Peterson de la Queen Anne Lutheran Church à Seattle a été frappé par le symbolisme alors qu’il enregistrait son sermon hebdomadaire tard dans la nuit dans un sanctuaire sombre et vide.

“C’était une expérience fascinante, en fait”, a-t-il rappelé lors d’une récente discussion en podcast. “Je n’arrêtais pas de penser, c’est vraiment suggestif pour le temps où nous sommes.”

“Comment célébrez-vous Pâques dans une saison qui ressemble encore au Carême?” il expliqua. “Célébrer la vie alors que la vie est encore à gagner, être pris par ce virus, est pour le moins problématique.”

Le pasteur Dan Peterson de la Queen Anne Lutheran Church à Seattle, enregistre les services de Pâques dans un sanctuaire vide, comme capturé sur vidéo.

La prédication à la chorale? Pas même. À l’ère de COVID-19, l’ancien cliché serait une étape pour de nombreux chefs religieux, qui se retrouvent à parler aux églises vides, aux temples et aux mosquées, à enregistrer ou à diffuser en direct leurs sermons, prières et services aux congrégations et communautés qui regardent domicile.

La propagation du coronavirus a fait des ravages sur l’économie, mais les implications sont particulièrement profondes en cette haute saison pour les personnes de foi: Ramadan pour les musulmans, Pâque pour les juifs et Pâques pour les chrétiens.

La technologie est une étape importante. Des services sur Facebook Live aux heures de café sur Zoom, les solutions créatives maintiennent de nombreuses communautés de foi connectées. Les nouvelles approches promettent d’influencer la façon dont elles se rassemblent et interagissent même après la fin de la crise actuelle. Mais dans de nombreux cas, la technologie ne remplace pas les rassemblements en personne qui constituent la base de certaines de leurs traditions les plus significatives.

Une «renégociation de ce que signifie former une communauté juive»

J’ai été le témoin direct de certains de ces défis et j’en ai été informé.

Dre Beatrice Lawrence

Le pasteur Dan Peterson est un de mes amis de toujours et je me porte volontaire en coulisses sur des podcasts et d’autres projets technologiques pour lui et la reine Anne luthérienne. Lors d’un récent épisode de leur podcast «God for Grownups», Dan et son amie, le Dr Beatrice Lawrence de l’Université de Seattle, spécialiste de la Bible hébraïque et de l’herméneutique juive, discutaient des limites de la technologie pour surmonter les défis de l’éloignement social.

En écoutant pour produire le spectacle, j’ai sauté pour faire valoir qu’ils sous-estimaient le pouvoir de la technologie. Après tout, combien de fois avez-vous été éclairé par un podcast, ou inspiré par une conversation téléphonique avec un ami, ou ressenti quelque chose qui ressemble à une expérience religieuse en écoutant un morceau de musique en plein essor sur une grande paire d’écouteurs?

Bien sûr, mon intervention naïve a négligé certains des principes fondamentaux des traditions religieuses. Dans la foi juive, dix adultes sont requis pour former un minyan, le quorum requis pour les prières publiques et autres traditions. Selon la loi juive, vous devez être dans le même espace physique. Un appel vidéo ne fonctionne techniquement pas.

Certains espèrent assouplir ces traditions, demandant l’autorisation d’utiliser Zoom, par exemple, pour créer des minyans virtuels.

“Face au défi de ne pas pouvoir être en présence d’autres Juifs, qui est si central à ce que signifie vivre une vie juive, les gens doivent faire preuve de créativité”, a expliqué Lawrence. Ce qui se passe, a-t-elle ajouté, c’est «une renégociation complète de ce que signifie former une communauté juive».

“Nous avons dû nous adapter à notre nouvelle situation”

La présence physique est également essentielle pour les musulmans, qui se tiennent côte à côte pour la prière de groupe.

Adam Jamal, directeur de l’éducation et assistant Imam à la Muslim Association of Puget Sound

«Une grande partie de notre religion et de notre pratique religieuse comprend ce genre de présence physique ensemble, où nous prions ensemble», a déclaré Adam Jamal, directeur de l’éducation et assistant Imam de la Muslim Association of Puget Sound, la plus grande mosquée du Pacifique Nord-Ouest. et l’un des plus grands de la côte ouest. “Ça manque maintenant. Nous avons dû nous adapter à notre nouvelle situation. “

MAPS, comme on le sait, attire généralement environ 1000 personnes à ses services hebdomadaires le vendredi après-midi est passé aux services virtuels, et bien que la prière de groupe traditionnelle ne soit pas possible dans ce cadre, il y a des avantages, tels que la possibilité d’inviter une variété de conférenciers invités de partout au pays et du monde entier. Plus de 300 personnes et familles étaient sur l’appel de services Zoom ce vendredi après-midi.

Mais le manque de rassemblements physiques sera particulièrement visible à partir du 23 avril, pendant le Ramadan, le mois de la discipline spirituelle où les musulmans se réunissent pour les repas du soir pour rompre leur jeûne. MAPS organise généralement son événement annuel de collecte de fonds autour du début du Ramadan, créant le défi supplémentaire cette année de collecter des fonds sans une réunion en personne.

MAPS a également mis ses programmes éducatifs en ligne pendant l’épidémie et envisage de passer à une approche hybride, en personne et en ligne, même si les restrictions sur les rassemblements publics sont levées d’ici l’automne.

“Nous nous adaptons”, a déclaré Jamal, “et nous essayons de tirer le meilleur parti de la situation dans laquelle nous nous trouvons.”

Les startups technologiques de l’Église répondent à la demande

Les circonstances actuelles ont également créé une vague d’activités pour les startups et autres entreprises spécialisées dans la technologie pour les églises et les organisations religieuses.

Subsplash, une société basée à Seattle de 170 personnes qui fournit des applications mobiles personnalisées, des sites Web, des fonctionnalités de don et d’autres technologies pour les églises, a récemment acquis StreamSpot, un fournisseur de services de streaming vidéo basé à Cincinatti, étendant ses offres vidéo au-delà de la programmation à la demande et en streaming en direct. Il s’agissait de la deuxième acquisition de Subsplash au cours des derniers mois.

PDG de Subsplash Tim Turner. (Photo de sous-splash)

La société a accéléré ses plans d’intégration de la technologie StreamSpot après avoir reconnu l’augmentation de la demande qui résulterait de l’éloignement social et de l’interdiction des grands rassemblements.

“J’ai l’impression que c’est très providentiel que Dieu nous ouvre la porte pour les rencontrer, les fusionner avec nous, puis en quelques semaines, la pandémie COVID-19 a commencé à se produire”, a déclaré le fondateur et PDG de Subsplash, Tim Turner. «En quelques semaines, nous avons réalisé une grande partie de cette intégration parce que nous avons mobilisé tant de personnes dans notre équipe pour que cela se produise très rapidement.»

Turner s’attend à ce que la situation actuelle pousse les églises à adopter la technologie plus, enfin, religieusement. Bien qu’ils aient l’impression de ne pas avoir le choix en ce moment, une fois qu’ils commenceront à utiliser la technologie plus largement, ils verront que cela fait une différence et aide à accélérer tout ce qu’ils font, a-t-il déclaré.

Le PDG de Faithlife, Bob Pritchett

Faithlife, basée à Bellingham, dans le Washington, a vu une légère baisse des ventes de son logiciel biblique de base, en raison de l’annulation des conférences en personne où il réalise généralement un grand nombre de ventes. Mais l’intérêt pour les offres numériques de la société de 400 personnes pour les églises – y compris l’hébergement de sites Web, la messagerie et les outils vidéo – a été «à travers le toit», a déclaré Bob Pritchett, PDG de Faithlife.

“Nous avons formé des vendeurs de manière croisée, en déplaçant les gens d’une équipe à l’autre”, a-t-il déclaré. «Nous avons eu des gens qui travaillaient des heures supplémentaires le week-end. C’est fou sur les produits de l’église. “

Alors que la crise se déroulait, Faithlife a également accéléré ses efforts pour créer une plate-forme de diffusion en direct native pour répondre à la demande des églises, allant au-delà de son support précédent pour la diffusion en direct via des services tiers tels que Facebook et YouTube.

Pritchett prévoit également un impact à long terme sur les églises en raison de la crise actuelle.

«Nous allons tous rentrer. Nous n’allons pas rester chez nous pour toujours », a-t-il dit. «Cela m’a vraiment aidé à comprendre cela. J’ai juste envie de sortir avec des gens et de sortir dans le monde. Mais je pense que le numérique peut compléter cela. Et ce que le numérique peut faire, c’est combler les lacunes de cette communication pour maintenir les relations. »

Pritchett a souligné des recherches du groupe Barna montrant que les dons sont globalement en baisse pendant la crise, mais la participation en ligne est en hausse, et plus de la moitié des pasteurs s’attendent à ce que la fréquentation des églises augmente après la crise par rapport aux périodes antérieures à COVID-19.

“Une bénédiction incroyable, incroyable, de Dieu”

Cheikh Abdirahman Kaariye

Le cheikh Abdirahman Kaariye, l’imam de Bothell, Washington, qui tient régulièrement des discussions et des sermons sur Facebook Live, se dit reconnaissant que l’infrastructure technologique soit à un stade de son évolution pour prendre en charge la diffusion en direct et d’autres formes de communication numérique pendant la crise.

“Imaginez que si nous étions en 2005, où nous n’avions pas de streaming en direct, nous n’avions pas ce haut débit incroyable”, a-t-il déclaré. “C’est juste une bénédiction incroyable, incroyable de la part de Dieu.”

Dans le même temps, il espère que nous serons tous moins tentés de regarder nos smartphones lorsque nous aurons l’occasion de parler à nouveau avec des personnes en personne. “Cette situation nous a appris à apprécier le temps que nous allons être ensemble et les rassemblements que nous avons, les moments que nous avons ensemble.”