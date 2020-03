Pouvez-vous voir l’homme invisible caché dans l’arrière-plan des premières scènes?

L’homme invisible met une nouvelle tournure sur un vieux classique, opposant une femme à un attaquant invisible – pouvez-vous le voir dans les premières images du nouveau film 2020?

The Invisible Man est sorti en salles le 28 février et est une adaptation contemporaine non seulement de la série de films qui a commencé en 1933 mais aussi du roman de H.G. Wells du même nom. Elle met en vedette Elisabeth Moss dans le rôle de Cecilia Kass, une femme prise au piège dans une relation de contrôle et d’abus avec un riche géant de la technologie. Lorsqu’elle s’enfuit au milieu de la nuit, elle est pourchassée par Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen). Bien qu’elle s’échappe et pense qu’elle est enfin en sécurité lorsqu’elle apprend le suicide apparent de son ex-petit ami, elle est en proie à des événements étranges et inquiétants. Cecilia en vient bientôt à croire qu’Adrian a en quelque sorte trouvé un moyen d’être invisible et la harcèle maintenant.

Alors que les premières petites choses commencent à arriver à Cecilia dans le film, les téléspectateurs s’efforcent d’apercevoir l’homme invisible. Était-il possible pour l’homme invisible de rester complètement hors de vue, ou y avait-il des indices précoces de sa localisation?

Où est l’homme invisible dans les premières scènes?

Bien que les téléspectateurs ne puissent pas voir l’homme invisible, le film joue sur l’importance capitale qu’ils savent qu’il est là. Il y a plusieurs premières scènes qui signalent la présence d’un harceleur inconnu, probablement Adrian, comme la scène de souffle brumeux qui a servi de moment fort dans la bande-annonce. Il y a aussi un moment où des empreintes de pas visibles sont présentes sur une couverture que Cecilia essaie de soulever, ainsi que lorsque de la peinture est déversée sur la tête de l’homme invisible et qu’il entre enfin en vue.

Fait intéressant, l’un des premiers indices que le public a reçus a révélé que l’homme invisible harcelait Cecilia lors d’une scène où elle préparait le petit-déjeuner. Elle laisse une casserole de bacon et d’œufs cuire sur la cuisinière pour aller réveiller la fille de son amie et, ce faisant, le brûleur est soudainement monté à haut. La caméra reste sur cette scène de la cuisine, même s’il n’y a personne à l’intérieur alors que le petit-déjeuner s’enflamme. De même, il y a plusieurs premières scènes où la caméra s’attarde sur des coins ou des pièces apparemment vides, ce qui implique que l’homme invisible peut être dans la prise de vue. Même si cette technique de caméra répétée est intéressante, aussi difficile que le public puisse essayer, l’homme invisible ne semble pas être visible; il est simplement une présence d’arrière-plan qui est ressentie mais non vue. Plus tard seulement L’homme invisible Les spectateurs ont un premier aperçu du personnage principal, aux côtés de plusieurs rebondissements captivants.

