Pouvez-vous vous rendre à la fin de ce nouveau spectacle terrifiant de Netflix que les gens ont trop peur pour finir? – .

Rendez-vous sur la page Ares sur Netflix, et vous verrez le synopsis suivant: “Dans le but de faire partie de l’élite d’Amsterdam, un étudiant ambitieux rejoint une société exclusive, ignorant qu’il cache un horrible secret.” Le texte de présentation rapide ne révèle pas grand-chose du tout, et cela pourrait même ressembler à un spectacle d’horreur à l’emporte-pièce qui ne vaut pas votre temps. Si vous êtes un fan du genre, cependant, c’est un spectacle que vous voudrez certainement essayer parce que les gens le trouvent si terrifiant que certains d’entre eux ne peuvent même pas le terminer.

Ouvrez Netflix en ce moment sur votre téléviseur, tablette, smartphone ou ordinateur, et vous serez sans aucun doute accueilli par le même contenu que Netflix a sur-promu depuis sa première création. Bien sûr, Locke & Key est divertissant et visuellement impressionnant. Oui, Ragnarok ressemble à une version moderne et cool d’une histoire classique. Bien sûr, l’Irlandais a des tonnes de puissance d’étoile et cela coûte une fortune à faire, Netflix veut autant de personnes que possible à regarder. Nous comprenons, Netflix.

Si vous êtes à la recherche d’une série qui ne vous a pas déjà été poussée dans la gorge depuis des semaines, une nouvelle émission appelée Ares a pour la plupart volé sous le radar depuis ses débuts le mois dernier. Il a été créé le 17 janvier, comme vous pouvez le voir dans notre résumé de chaque nouvel original de Netflix qui a fait ses débuts le mois dernier, et les quelques abonnés qui l’ont regardé semblent être d’accord sur une chose. Certaines personnes ont adoré et d’autres n’ont pas été aussi impressionnées, mais tout le monde semble dire que le spectacle est absolument terrifiant. En fait, comme ScreenGeek l’a découvert, de nombreuses personnes affirment que le spectacle est si effrayant qu’ils ne peuvent même pas le terminer.

J’ai essayé de regarder cette série intitulée Ares sur Netflix yhu, il faisait si sombre que je ne pouvais même pas la terminer

– Lisa Mavundla (@LisaMavundla) 24 janvier 2020

ok donc quelqu’un a regardé Ares sur netflix? parce que j’ai peur de merde et je veux savoir si je dois continuer à regarder ou #aresnetflix #scary

– Manuel Riccio (@ManuellRiccio) 7 février 2020

Je ne sais même pas pourquoi j’ai terminé #AresNetflix, ça m’a vraiment fait peur, c’est une bonne série d’horreur je suppose.

Sur une note moins désinvolte, j’aimerais lire les réflexions des critiques noires sur l’émission – elle a autant de commentaires sociaux qu’un film de Jordan Peele.

– Christopher Chiu-Tabet (@CCTabet) 6 février 2020

ares sur netflix est tellement putain de dérangeant je ne peux pas le finir

– fleur (@shesmessyx) 31 janvier 2020

Je veux regarder Ares sur Netflix alors baaaad mais j’ai trop peur 😭

– CJ (@ceejfernando) 5 février 2020

#ares sur netflix est une série assez efficace. Mais une finition étonnamment bien arrondie.

– RedFox 🦊 (@YALMOUL) 19 janvier 2020

3 minutes dans ce nouveau spectacle Ares sur Netflix et je suis secoué comme un enfer

la seule autre émission de télévision «effrayante» que j’apprécie vraiment est hill house: / j’ai de grands espoirs pour cette émission

– Angie (@_angpowers) 8 février 2020

Vous avez eu l’idée. La série d’horreur néerlandaise a été créée par Pieter Kuijpers, Iris Otten et Sander van Meurs, et elle met en vedette Jade Olieberg dans le rôle de Rosa Steenwijk, une étudiante en médecine qui s’emballe avec ce que Netflix décrit comme une «société exclusive». Inutile de dire qu’elle se rend vite compte qu’il y a beaucoup plus dans ce groupe qu’elle ne le pensait au départ. Ares n’est pas comme les autres films d’horreur de la société secrète, car vous verrez si vous décidez de donner un coup de feu au spectacle. Voici la bande-annonce pour vous donner un petit avant-goût:

