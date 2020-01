Pouvons-nous arrêter avec ces ordinateurs portables de jeu non-gaming?

Au CES 2020, Lenovo a annoncé le Legion Y740S, un ordinateur portable de jeu qui … ne vient pas avec des graphiques discrets. Laissez cela couler. Pour que cette machine joue à des jeux, Lenovo vous demande de débourser plus de 249 $ (environ 190,, 360 $ AU) pour une boîte graphique externe, puis d’insérer une carte graphique de bureau qui peut coûter beaucoup plus cher. seul.

À lui seul, cet ordinateur portable est bon pour la plupart des charges de travail, mais les graphismes intégrés grugeraient les jeux, ce qui rend son cas d’utilisation commercialement essentiellement interdit. Alors, que se passe-t-il ici?

Lenovo n’est certainement pas le premier

Quiconque suit l’industrie informatique aussi près que nous pensera automatiquement au Razer Blade Stealth – un ordinateur portable mince et léger de classe Ultrabrook de Razer qui est commercialisé auprès des joueurs. Jusqu’à IFA 2019, le Blade Stealth a été bloqué sur des graphiques intégrés, tout comme le Lenovo Y740S.

Le Razer Blade Stealth a toujours pataugé dans les tests de jeu jusqu’à ce que vous preniez un Razer Core X, ce qui représente des centaines de dollars à lui seul, avant de prendre en compte le coût de la carte graphique réelle.

Heureusement à l’IFA 2019, Razer a annoncé sa nouvelle Blade Stealth, équipée d’une carte graphique GTX 1650. Ce GPU n’est certes pas le plus puissant du monde, mais il est toujours assez bon pour exécuter à peu près n’importe quel jeu en 1080p avec des paramètres moyens. À ce jour, ce nouveau Razer Blade Stealth se démarque sur la scène du jeu car il est si petit et peut toujours jouer à des jeux avec un GPU dédié.

En substance, ce n’est pas une demi-mesure.

La montée en puissance des GPU externes

Ne vous méprenez pas, nous pensons que les GPU externes sont une solution géniale pour quiconque a un ordinateur portable ultraportable et veut faire du jeu à la maison. Mais, bien que cela puisse être un bon bonus pour toute personne ayant un XPS 13 et une habitude de jeu à la maison, ces ordinateurs portables ne sont jamais commercialisés comme des ordinateurs portables de jeu.

Ces appareils sont également très bien si vous êtes un professionnel de la création. Le cas d’utilisation auquel nous pensons est celui qui a besoin d’un ordinateur portable mince et léger pour transporter entre la maison et le bureau, avec une carte graphique externe pour augmenter la productivité au bureau.

Ces deux solutions sont valables mais, encore une fois, sont destinées aux personnes qui savent dans quoi elles s’engagent.

(Crédit d’image: Future)

Le Lenovo Legion Y740S

Le Lenovo Legion Y740S est un ordinateur portable de 15 pouces doté de processeurs Intel Core H-Series de 10e génération, jusqu’à 32 Go de RAM et d’un SSD de 1 To. Si cet ordinateur portable n’était pas marqué comme une machine de jeu, ce serait une configuration incroyable. Ces spécifications sont idéales pour tous ceux qui ont besoin de travailler sur la route, d’autant plus qu’ils ne pèsent que 4,18 livres (1,9 kg).

Lenovo nous dit que c’est le point: cet ordinateur portable est pour les joueurs qui veulent ce genre de puissance mais dans un package qui n’est pas si dur sur le dos. Cependant, il existe des ordinateurs portables comme le Razer Blade 15 avec une taille d’écran similaire et ne pèse que 4,63 lb (2,1 kg). C’est certainement plus lourd, mais pas tellement que vous le remarquerez probablement dans votre sac à dos.

Essentiellement, cet ordinateur portable commence à 1099 $ (environ 860,, 1590 AU $), ce qui n’est pas un prix terrible, bien sûr. C’est certainement moins cher que le Razer Blade, bien sûr. Cependant, si vous souhaitez que l’ordinateur portable ait les mêmes capacités dans les jeux et les applications créatives, vous devez prendre en considération le prix de la Lenovo BoostStation et d’une nouvelle carte graphique. Vous pourriez très bien finir par payer 1747 $ (environ 1330,, 2540 AU $) pour le Lenovo Legion Y740S avec le processeur d’entrée de gamme, la RAM et les options de stockage lorsque vous prenez en compte le prix de l’eGPU et d’un Nvidia GeForce RTX 2060 Super.

Ou, vous pourriez simplement payer 1799 $ (environ 1370,, 2600 AU $) pour une lame Razer avec un meilleur processeur et vous pourrez réellement jouer à vos jeux en déplacement sans avoir à faire de compromis. Nous ne savons pas pour vous, mais ce n’est pas un compromis que nous serions prêts à faire.

