Powerbeats4 vient de fuir – obtenez 200 $ Powerbeats3 en vente pour 70 $ à la place – .

On pense que Apple prépare de nouveaux écouteurs sans fil Powerbeats4 pour la sortie, et maintenant un blog allemand appelé WinFuture a publié des photos et des spécifications divulguées pour les écouteurs de prochaine génération à venir.

Le nouveau modèle présentera une conception légèrement mise à jour par rapport aux écouteurs Powerbeats 3 de génération actuelle d’Apple, ainsi qu’une durée de vie de la batterie légèrement améliorée et une prise en charge de “Hey Siri”. Aucun autre changement majeur n’est attendu.

Compte tenu du prix inévitable de 200 $, l’accord actuel d’Amazon qui réduit les écouteurs sans fil Powerbeats3 à seulement 69,99 $ est un achat beaucoup plus intelligent.

Ce n’est pas vraiment un mystère qu’Apple travaille sur des écouteurs Powerbeats de nouvelle génération pour remplacer le modèle Powerbeats3 populaire qui a été publié pour la première fois en 2016. Surnommée Powerbeats4, la nouvelle version devrait depuis longtemps comporter quelques mises à jour clés, y compris un design peaufiné et la puce H1 d’Apple. Rien de trop excitant, mais juste un rafraîchissement suffisant pour susciter l’intérêt des gens. Maintenant, des images des nouveaux écouteurs sans fil Powerbeats4 ont été publiées par WinFuture avec les spécifications et les détails clés.

En résumé, les Powerbeats4 sont exactement ce que nous attendions. Ils arborent un rafraîchissement de conception mineur conforme aux véritables écouteurs sans fil Powerbeats Pro d’Apple, et ils ont une durée de vie de la batterie légèrement meilleure ainsi que le support “Hey Siri” grâce à la nouvelle puce Apple H1 qui est dans AirPods 2 et AirPods Pro (les deux d’ailleurs à l’heure actuelle sur Amazon).

Powerbeats 4 s’annonce comme une belle mise à niveau, mais il est assez évident qu’ils ne seront pas beaucoup mieux que le modèle Powerbeats3 qui est déjà disponible maintenant. Dans cet esprit – et compte tenu du fait que Powerbeats4 coûtera presque certainement 200 $ lors de leur lancement dans les prochains mois – il y a une vente en ce moment sur Amazon dont vous devriez certainement profiter si vous êtes sur le marché des nouveaux écouteurs Beats.

Les écouteurs sans fil Powerbeats3 offrent déjà une autonomie fantastique de 12 heures, un superbe design et la puce de casque W1 d’Apple qui permet un couplage Bluetooth facile et d’autres fonctionnalités améliorées lorsqu’ils sont utilisés avec des iPhones et des iPads. Vous pouvez également accéder à Siri en un seul clic, et la fonction impressionnante Fast Fuel ajoute une heure complète de lecture lorsque vous chargez les écouteurs pendant seulement 5 minutes lorsque la batterie est faible. C’est vrai, une heure entière en seulement 5 minutes!

Si vous êtes plus soucieux de la valeur que de payer de l’argent supplémentaire juste pour avoir les derniers et les meilleurs gadgets, même s’ils n’offrent pas beaucoup de mises à niveau, vous devriez certainement profiter de l’offre Powerbeats3 tueur d’aujourd’hui sur Amazon. Ils coûtent 200 $, tout comme Powerbeats4 le sera au lancement, mais ils sont en vente en ce moment dans l’option de couleur la plus chaude disponible pour seulement 69,99 $.

