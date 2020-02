Pratique avec hubs USB-C à 6, 12 et 18 ports ‘HyperDrive GEN2’ [Video]

Cette semaine, Hyper lance sa nouvelle gamme de concentrateurs HyperDrive GEN2 USB-C avec des modèles à 6, 12 et 18 ports dans un nouveau facteur de forme robuste.

Rendez-vous ci-dessous pour notre look pratique et obtenez jusqu’à 40% de réduction sur les pré-commandes pour une durée limitée.

HyperDrive GEN2 pratique: concentrateur USB-C de nouvelle génération

Les fans des précédents hubs d’Hyper remarqueront probablement que la nouvelle gamme GEN2 arbore un tout nouvel extérieur métallique robuste et industriel. La société note que les nervures le long du sommet des nouveaux moyeux contribuent à la dissipation de la chaleur et font en sorte que le moyeu sera toujours froid au toucher pendant son utilisation.

Les nouveaux modèles sont conçus pour se tenir debout (pour une meilleure dissipation de la chaleur) ou pour être à plat comme les modèles de la génération précédente, selon vos préférences. Hyper a mis un point d’honneur à placer les ports dont vous aurez besoin d’accéder fréquemment – emplacements pour carte mémoire, ports USB et prises audio 3,5 mm – à l’avant du concentrateur.

En ce qui concerne les ports nouveaux et améliorés, les concentrateurs GEN2 offrent 4K60Hz HDMI HDR (contre 4K30Hz HDMI sur les concentrateurs USB-C de 1ère génération), 300 Mo / s UHS-II MicroSD / SD (contre 104 Mo / s UHS-I MicroSD / SD), 10 Go / s USB-A Gen 2 (contre 5 Gb / s USB-A Gen 1) et 100 W USB-C Power Delivery (contre 60 W USB-C Power Delivery). Avec les nouvelles spécifications, les concentrateurs GEN2 fournissent 2 fois la vitesse de rafraîchissement vidéo et la vitesse de transfert USB ainsi que 3 fois la vitesse de transfert de la carte mémoire et 2 fois plus de puissance que les modèles de génération précédents.

À partir de 59 $ en précommande spéciale sur Kickstarter, la nouvelle gamme HyperDrive GEN2 est disponible en versions 6, 12 et 18 ports:

Sur le modèle à 6 ports, vous obtenez tous les SD UHS-II, MicroSD UHS-II, une prise audio 3,5 mm, USB-A 10 Gbit / s, HDMI 4K60Hz HDR et USB-C avec une alimentation de 100 W. Le modèle à 12 ports ajoute trois ports USB-A supplémentaires ainsi que Gigabit Ethernet, HDMI 4K60Hz HDR et DisplayPort 4K60Hz. Avec le modèle à 18 ports, vous obtenez tout, du port 12 plus deux ports USB-A supplémentaires, un port d’alimentation CC, audio coaxial numérique, audio Toslink optique et VGA.

Vous pouvez précommander le concentrateur USB-C HyperDrive GEN2 jusqu’à 40% de réduction sur Kickstarter dès maintenant.

