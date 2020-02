Pratique: double chargeur USB-C 90 W GaN de RAVPower

RAVPower est sorti avec un nouveau chargeur GaN qui dispose de deux ports USB-C PD, d’une conception svelte et d’une sortie jusqu’à 90 W (même à partir d’un seul des ports). Nous testons le chargeur mural RAVPower 90 W à 2 ports depuis quelques semaines. Voici pourquoi nous pensons qu’il offre un ensemble convaincant de forme et de fonction.

La technologie du nitrure de gallium (GaN) prend de la vapeur avec des chargeurs et d’autres appareils. Il permet aux fabricants de remplacer les composants semi-conducteurs en silicium plus grands par des composants GaN peu encombrants. Et ce dernier chargeur double USB-C GaN de 90 W de RAVPower est un excellent exemple de mise à profit de la technologie pour fabriquer un chargeur compact et haute puissance.

Spécifications

2 ports USB-C PD 3.0

Sortie totale de 90 W (et jusqu’à 90 W de sortie via un seul port)

Gestion intelligente de l’alimentation lors de la charge de deux appareils (60W / 30W, 45W / 45W, etc.)

Peut charger deux MacBook simultanément

Bouchon pliable

Design compact

Comprend un câble d’alimentation USB-C de 5 pieds

Utilisé

Au cours des deux dernières semaines, j’ai utilisé le chargeur mural 90 W à 2 ports pour recharger mon MacBook Pro 15 pouces, iPad Pro, iPhone 11 Pro et quelques autres appareils familiaux comme un iPad Air 2 et un iPad mini.

Même si Apple expédie une brique d’alimentation de 87 W avec le MacBook Pro 15 pouces (96 W avec 16 pouces MBP), ma machine a pu profiter des 90 W complets que ce chargeur GaN peut produire. Lors du chargement d’un iPad ou d’un iPhone en même temps que mon MacBook Pro, le chargeur s’ajuste. Dans mon cas, l’alimentation de mon ordinateur portable est passée à 60 W afin que mon iPad ou iPhone puisse se charger rapidement.

Même si vous avez un MacBook Pro 16 pouces, je pense que vous auriez du mal à remarquer la différence de 6 W. Pour tous les MacBook 15 pouces, 90 W vous charge complètement en environ 2 heures et plus près de 1,5 heure pour les MacBook 12 et 13 pouces.

Comme vous pouvez le voir sur l’image en haut et en bas, le chargeur mural à 2 ports 90 W est considérablement plus petit que l’adaptateur secteur 87 W d’Apple, est disponible en noir, dispose de deux ports au lieu d’un, et comprend également un câble USB-C noir qui s’engrène beaucoup mieux avec les MacBook d’Apple que les blancs avec lesquels ils viennent.

Alors que la plupart des chargeurs USB-C tiers sur le marché sont livrés avec un câble d’alimentation séparé et amovible que vous branchez au mur, j’aime bien que RAVPower soit allé avec la prise pliable intégrée ici. Une chose de moins à stocker / organiser / garder une trace de.

D’autres chargeurs tiers offrent plus de ports, beaucoup d’entre eux jusqu’à quatre. Mais je me suis rendu compte que je préfère la conception plus petite du chargeur mural 90 W à 2 ports et que je charge rarement plus de deux appareils à la fois.

Et si je veux charger trois ou quatre appareils à la fois, il est facile de charger mon MacBook et un deuxième appareil avec ce chargeur, et d’autres appareils branchés sur les autres ports USB-C de mon MacBook.

Un autre avantage de ce chargeur est qu’il peut alimenter deux MacBook à la fois avec une sortie de 45 W à partir de chaque port. Cela peut ne pas être suffisant si vous exécutez une charge de travail complète sur un MacBook Pro 15 ou 16 pouces, mais cela peut être utile dans de nombreux scénarios comme la charge de nuit ou une utilisation légère / moyenne avec un ordinateur portable tandis que les autres chargeurs.

RAVPower a également conçu le chargeur mural à 2 ports de 90 W avec protection contre la surchauffe, la surintensité, la surtension et les courts-circuits. RAVPower offre une garantie de 30 mois.

Emballer

Si vous recherchez un chargeur USB-C double compact avec une puissance de sortie solide, idéal pour les appareils Apple, le chargeur mural à 2 ports de 90 W est facile à recommander.

Avec un coloris noir propre, un câble de 5 pieds inclus, une sortie de 90 W et une prise pliable, il se sent comme une grande valeur à 55 $, en particulier par rapport aux prix d’Apple pour ses chargeurs USB-C avec un port allant jusqu’à 80 $ … sans câble .

Vous pouvez acheter le chargeur mural 2 ports 90 W directement sur le site Web de RAVPower ou sur Amazon.

