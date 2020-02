Pratique: kits photo et vidéo LiteChaser Pro pour iPhone 11

Aujourd’hui, PolarPro a lancé ses kits photo et vidéo LiteChaser Pro pour l’iPhone 11 avec un prix spécial de précommande de lancement. Les kits comportent un boîtier spécialisé pouvant accueillir une poignée amovible, ainsi qu’un polariseur circulaire ou un filtre ND variable.

Si vous utilisez ou aspirez actuellement à utiliser votre iPhone pour la photographie ou la vidéographie sérieuse, ces kits peuvent être utiles. Regardez notre guide vidéo pas à pas pour plus de détails.

Le LiteChaser Pro est disponible en deux configurations principales, un kit de photographie et un kit de vidéographie. Les deux kits sont livrés avec l’étui LiteChaser Pro, la poignée avec des montures intégrées 1 / 4-20 et un filtre ND variable pour la vidéographie ou un polariseur circulaire pour la photographie.

Le boîtier, qui est la base du système, comprend un système de rail intégré qui permet de fixer facilement la poignée à l’un des quatre points. Le boîtier est également conçu pour isoler chaque objectif de l’iPhone 11 et pour permettre à l’utilisateur d’ajouter ou de retirer facilement le polariseur circulaire ou le filtre ND.

Vidéo pratique LiteChaser Pro

La densité neutre ou le filtre ND peuvent être particulièrement utiles pour la vidéo, en particulier avec les applications vidéo professionnelles comme Filmic Pro. Un filtre ND peut être décrit comme des lunettes de soleil pour votre objectif et ouvre diverses possibilités créatives pour ceux qui prennent des vidéos et des photos.

Le polariseur est également pratique, car il peut aider à éliminer les reflets et les reflets lors de la prise de photos, par exemple, une fenêtre. Cela peut également entraîner la capture de couleurs plus profondes.

Voici une rapide image avant d’une fenêtre avec un reflet / éblouissement sans polariseur circulaire:

Voici la même image lors de l’utilisation du polariseur circulaire:

Grande différence, non?

Mais la star du spectacle pour le LiteChaser Pro est sans aucun doute la poignée amovible. Grâce à une gâchette à déclenchement rapide sur le côté de la poignée, elle peut facilement être ajoutée ou retirée du boîtier à tout moment. Et grâce aux points de rail de montage du boîtier, il peut être placé à différents points du boîtier pour fonctionner comme une poignée de caméra traditionnelle, un support de trépied ou un support.

La poignée est bien pondérée et ajoute de la stabilité à l’expérience de prise de vue de l’iPhone 11 Pro. Il vous permet non seulement d’ajouter un endroit sûr pour que votre main saisisse la plate-forme, mais son poids supplémentaire peut aider à ajouter plus de stabilité aux prises de vue à main levée.

Vous trouverez des supports 1 / 4-20 en haut et en bas de la poignée, qui permettent aux utilisateurs de se connecter à un trépied et de connecter un petit microphone simultanément. En substance, vous pouvez rapidement transformer votre iPhone 11 Pro en une sorte de plate-forme vlog.

J’ai testé brièvement le LiteChaser Pro avec mon iPhone 11 Pro et j’ai été impressionné par sa facilité d’utilisation et la différence qu’il a fait pour avoir une bonne prise en main de l’appareil photo. Certes, vous devez être assez sérieux au sujet de la photographie et de la vidéographie sur iPhone pour envisager de dépenser 99 $ pour le kit de photographie ou 119,99 $ pour le kit de vidéographie, mais si vous êtes sérieux, je pense que cela vaut la peine d’être considéré.

Vous pouvez également créer votre propre kit, car l’écosystème LightChaser dispose de plusieurs modules complémentaires qui fonctionneront avec le boîtier, y compris le polariseur circulaire et le filtre ND variable à 3-5 arrêts, ainsi que les options de filtre non variable ND8 et ND64. Il existe des kits LiteChaser pour iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max.

Les quatre accessoires de filtre fonctionnent bien avec chacune des trois caméras de l’iPhone 11 Pro, mais le VND provoquera un certain vignettage sur la caméra ultra grand angle.

Utilisez-vous des kits spécialisés pour vos photos ou vidéos iPhone? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous.

