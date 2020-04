Pratique: Teamstack vous permet de gérer en toute sécurité vos applications cloud en toute simplicité [Video]

Ci-dessous, nous passons à la pratique avec Teamstack, une nouvelle plate-forme de gestion des identités et des accès cloud des développeurs qui font la populaire plate-forme Eversign eSignature.

Si vous n’avez jamais utilisé de plateforme pour gérer les comptes auxquels votre personnel a accès, ou si vous cherchez une nouvelle solution, Teamstack offre une tonne de valeur. Avec un accès sécurisé et pratique à plus de 500+ applications (y compris G Suite, Slack, Dropbox, etc.), cette plate-forme vous offre tout ce dont vous avez besoin pour intégrer, gérer et automatiser tous les comptes et autorisations dont vous avez besoin pour les employés, les collègues, les clients et plus. Cela inclut la connexion unique via SAML, la connexion sans mot de passe, la prise en charge des extensions de navigateur, l’authentification basée sur les formulaires et multifactoriels, l’approvisionnement en un clic pour l’intégration et la désactivation et bien plus encore.

Vous pouvez essayer Teamstack gratuitement pendant 6 mois avec tous les modules complémentaires pour une durée limitée avec le code «.».

Rendez-vous ci-dessous pour voir de plus près Teamstack:

Pratique avec Teamstack:

Comme vous le verrez dans nos travaux pratiques ci-dessus, Teamstack vous permet de gérer tous vos comptes d’applications cloud via l’interface Secure Cloud Directory facile à utiliser de l’application. Cela inclut le stockage sécurisé des utilisateurs et des mots de passe, la gestion des groupes d’utilisateurs et des applications, les journaux d’activité des utilisateurs individuels, la suspension des utilisateurs, et bien plus encore. Cela vous permettra d’effectuer des tâches telles que la définition de politiques spécifiques, la création d’utilisateurs et de groupes qui appliquent ces politiques et la gestion de tout en un seul clic en temps réel.

Authentification unique via SAML et authentification multifacteur (MFA)

L’authentification unique dans Teamstack (y compris pour les applications SAML) signifie que vos utilisateurs seront en mesure de saisir un ensemble d’informations d’identification pour accéder à toutes les applications dont ils ont besoin. Une fois qu’un utilisateur se connecte à son compte Teamstack, il obtient un tableau de bord intuitif pour gérer et accéder à toutes ses applications.

De plus, une extension de navigateur donne aux employés un accès instantané aux applications à tout moment en un seul clic et sans authentification supplémentaire. Teamstack a également une prise en charge complète des applications qui utilisent l’authentification basée sur les formulaires (FBA) via une extension de navigateur, ainsi que la prise en charge des applications mobiles (y compris iOS et le porte-clés Android) à venir.

L’authentification multifacteur (MFA) avec Teamstack vous permet d’augmenter la sécurité en prenant en charge la plupart des méthodes les plus populaires, notamment WebAuthn (TouchId sur Mac, Windows Hello sur Win, FIDO2), TOTP (Google Authenticator), les codes SMS et plus encore.

Provisioning en un clic

Le provisionnement en un seul clic de Teamstack offre un fonctionnement convivial, par exemple, en ajoutant ou supprimant des utilisateurs de toutes vos applications en un seul clic. Ce qui peut, bien sûr, accélérer et simplifier l’intégration et la désactivation des utilisateurs, tout en prenant en charge le provisionnement basé sur les groupes pour gérer l’accès pour les groupes d’utilisateurs que vous créez, suspendre les utilisateurs et l’accès aux applications, et plus en temps réel.

Piste d’audit étendue et politiques de sécurité

Les modules complémentaires disponibles dans Teamstack incluent la fonction Audit Trail pour suivre l’activité au sein de votre organisation et détecter et empêcher les tentatives de connexion frauduleuses. Un module complémentaire Stratégies de sécurité est également disponible qui vous permet de définir des stratégies de sécurité telles que l’application de l’authentification multifacteur, la spécification des emplacements de connexion autorisés, la gestion des listes noires IP, etc.

Vous pouvez essayer Teamstack gratuitement pendant 6 mois avec tous les modules complémentaires pour une durée limitée avec le code «.»

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: