Pré-enregistrement maintenant disponible, sortie officielle le 25 février)

Square Enix vient d’annoncer que son jeu de rôle gratuit Dragon Quest of the Stars arrivera dans l’Ouest début 2020. En plus de cette annonce, le développeur a déclaré qu’à partir d’aujourd’hui, les joueurs mobiles dans certaines régions peuvent s’inscrire pour participer à un test bêta fermé pour la version Android du jeu. Soi-disant, c’est un titre “acclamé par la critique” au Japon qui a accumulé plus de 20 millions d’installations, mais, à première vue, le jeu est un RPG décontracté avec une marque populaire giflée au sommet.

La bande-annonce ci-dessus est une cinématique en direct, donc ne montre aucun gameplay réel de Dragon Quest of the Stars, une tactique courante utilisée par les développeurs et les éditeurs pour que les clients potentiels ne sachent pas à quoi s’attendre. Mais depuis que est un jeu qui existe au Japon depuis des années, nous savons déjà que le titre tourne autour de simples batailles au tour par tour qui opposent vos personnages à un tas de méchants. Vous utiliserez principalement les commandes tactiles pour activer les compétences de votre personnage de manière stratégique, et de puissants combos d’attaque seront possibles grâce à la gestion de votre jauge de compétences. Un mode solo et un mode multijoueur sont attendus.

Étant donné que toutes les informations d’aujourd’hui proviennent d’une récente annonce à la presse, les détails sont toujours clairs. Les joueurs peuvent commencer à s’inscrire aujourd’hui pour une version bêta qui se déroulera du 30 octobre au 28 novembre, bien que le lien de pré-inscription ne soit toujours pas disponible sur la liste Play Store aux États-Unis. Nous ne savons pas encore comment le jeu sera monétisé, ou si cette monétisation diffère de la version japonaise, bien que nous sachions que le jeu sera gratuit et que des achats intégrés sont attendus. Il est également clair que le jeu arrivera au début de 2020, bien qu’une date de sortie spécifique n’ait pas encore été mentionnée.

Il a fallu quatre ans à Square Enix pour enfin amener Dragon Quest of the Stars en Occident, je dois donc me demander comment le jeu tiendra le coup par rapport à la pléthore de RPG occasionnels déjà disponibles sur le Play Store qui ne sont pas quatre- ans. Pour moi, les graphismes semblent déjà datés et la description du gameplay ne semble pas vraiment intéressante. Bien que je sois un grand fan de la série Dragon Quest, une interprétation F2P des RPG classiques n’est guère quelque chose que j’ai hâte de jouer. Il me semble également étrange que la liste Play Store ne fournisse toujours pas de lien de pré-inscription aux États-Unis malgré l’annonce d’aujourd’hui, en particulier lorsque le bouton de pré-enregistrement sur la page Web officielle mène à la liste Play Store. Bien sûr, nous ne savons pas quelles régions participeront à la prochaine version bêta, alors peut-être que d’autres régions auront plus de chance de se préinscrire que les États-Unis.

LOS ANGELES (30 septembre 2019) – SQUARE ENIX® a annoncé aujourd’hui que le RPG mobile à succès DRAGON QUEST OF THE STARS ™ arrivera dans l’Ouest début 2020. De plus, à partir d’aujourd’hui, les joueurs de certaines régions peuvent s’inscrire pour participer à un Test bêta fermé pour la version Android du jeu sur https://www.dragonquest.com/ofthestars

Déjà un succès critique au Japon avec plus de 20 millions de téléchargements, DRAGON QUEST OF THE STARS emmène les joueurs dans un voyage intergalactique pour empêcher la destruction de planètes et de mondes entiers. Les joueurs peuvent créer leur propre personnage personnalisé, conçu par l’illustre artiste manga Akira Toriyama, et deux compagnons pour se lancer dans cette grande aventure en mode solo. Les joueurs peuvent également participer aux modes multijoueurs avec jusqu’à trois autres joueurs. Le jeu propose également des autocollants thématiques conçus par l’illustrateur et créateur d’emoji populaire, Kanahei, qui peuvent être utilisés en mode multijoueur pour communiquer.

Dans DRAGON QUEST OF THE STARS, les joueurs affrontent des monstres classiques de la série DRAGON QUEST ™ en utilisant les commandes tactiles pour activer stratégiquement les compétences. De puissants combos d’attaque sont possibles grâce à la gestion stratégique de la jauge de compétence. De plus, avant de se lancer dans la bataille, les joueurs peuvent sélectionner jusqu’à quatre objets et un aliment pour donner un avantage concurrentiel ou restaurer des HP pendant le combat.

DRAGON QUEST OF THE STARS sera disponible en téléchargement gratuit avec des achats intégrés sur les appareils iOS et Android début 2020. Pour plus d’informations, visitez: https://www.dragonquest.com/ofthestars.

Dragon Quest of the Stars est maintenant disponible en pré-enregistrement, sortie officielle prévue le 25 février

Nous avons appris en septembre dernier que Dragon Quest of the Stars arriverait en Occident au début de 2020, et aujourd’hui Square Enix a révélé que le jeu est désormais disponible en pré-inscription sur le Google Play Store et que nous pouvons nous attendre à la sortie officielle le 25 février. Nous savons déjà que le jeu arrivera en tant que RPG gratuit, bien que la portée de ses IAP reste un mystère. Dans un article Facebook publié plus tôt dans la journée, le compte officiel de Dragon Quest of the Stars a mentionné qu’il y aura des récompenses pré-reg à gagner qui dépendent du nombre de personnes inscrites. Cependant, ces récompenses ne sont spécifiées nulle part, donc on ne sait pas ce que les gens recevront réellement. Pourtant, à tout le moins, nous savons maintenant quand le jeu devrait atterrir, donc si vous souhaitez vous pré-enregistrer afin que vous receviez une notification de sortie le 25 février tout en gagnant éventuellement quelques récompenses, vous pouvez le faire via le widget Play Store lié ci-dessus.