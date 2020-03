Predator Triton 500, le nouvel ordinateur portable de jeu d’Acer avec écran 300 Hz

Acer a décidé de fournir ai joueurs une nouvelle arme pour pouvoir profiter des derniers jeux vidéo en toute fluidité, au sens du mot.

En fait, il a récemment présenté son nouveau Acer Triton 500, caractérisé par un afficher à 300Hz.

Spécifique pour une fluidité extrême

Pour surprendre, ce ne sont pas tant les spécifications techniques, représenterez, en fait l’ordinateur portable domestique Acer malgré la épaisseur réduite de seulement 17,9 mm et poids de 2,1 kg, parvient à déplacer un affichage incroyable de 300Hz.

C’est vrai, le moniteur monté sur cet ordinateur portable possède un taux de rafraîchissement de 300 Hz, adapté aux types de plates-formes qui nécessitent une fluidité extrême, comme les simulateurs de conduite.

Le panneau offre des couleurs vives en dépit d’être IPS, avec une couverture complète de la gamme de couleurs sRGB, prenant en charge de larges angles de vision.

Nous connaissons déjà le reste des spécifications, en fait à l’intérieur de la coque métallique se trouve le processeur Intel Core i7-9750H neuvième génération à six cœurs, accompagnée d’une carte GeForce RTX 2080 avec design Max-Q1.

Des spécifications qui, dans la pratique, rendent justice à l’affichage monté, en fait, grâce au fait que chaque jeu pourra tirer à des Fps très élevés.

En ce qui concerne la mémoire, le PC prend en charge jusqu’à 32 Go de mémoire DDR4 à 2 666 MHz et deux unités SSD NVMe PCIe 512 Go en Raid.

Pour permettre un contrôle fin de toute cette puissance de feu, le bios graphique s’en charge PredatorSense ce qui vous permet de gérer les tensions et les vitesses des ventilateurs de refroidissement.

Un beau produit celui d’Acer, qui désormais grâce au nouvel écran alliera également la puissance de calcul à une fluidité extrême.