Prédictions Oscar 2020: de Joker à Tarantino

C’est le billet le plus chaud du calendrier hollywoodien, la nuit où les plus grandes stars de cinéma de la planète se réunissent pour célébrer le meilleur de l’industrie au cours de l’année précédente. Mais qui ramènera à la maison ces célèbres statuettes en or lors de la 92e cérémonie des Oscars le 9 février 2020?

Les nominations ne seront dévoilées que le 13 janvier, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas prédire qui sera en lice. Nous avons examiné les listes restreintes pour d’autres grands prix hollywoodiens (les Golden Globes, les Screen Actors Guild Awards) et nous avons exploité le buzz pré-Academy Award pour déterminer qui, selon nous, le sera lors de la soirée des Oscars.

L’Irlandais va-t-il tuer Netflix? Once Upon a Time in Hollywood donnera-t-il à Quentin Tarantino sa première victoire dans la catégorie Meilleur film? Ou Avengers: Fin de partie ou Joker deviendront-ils les premiers films de bandes dessinées à remporter le grand prix? Nous examinons les candidats pour déterminer les nominations probables pour les Oscars de cette année – et prédisons qui pourrait prononcer un discours de victoire dans la nuit…

Quand les nominations aux Oscars pour 2020 sont-elles annoncées?

Comme mentionné ci-dessus, les nominations aux Oscars seront annoncées le 13 janvier. Les prix eux-mêmes auront lieu le dimanche 9 février. Des listes restreintes pour certaines des catégories les moins attrayantes, comme les effets visuels, ont été publiées sur le site de l’Académie.

Best Picture 2020 Oscar predictions

1917Avengers: EndgameBombshell L’IrlandaisJojo RabbitJokerPetites FemmesHistoire De MariageUne fois il était à HollywoodParasite

Après que Martin Scorsese a déclaré qu’il croyait que les films Marvel ne sont pas du cinéma, attendez-vous à ce que l’un des plus grands débats sur la culture pop de 2019 se poursuive dans la liste des plus grands Oscars de la nuit.

L’épopée mob de Scorsese The Irishman est aussi proche que possible d’une nomination pour le prix du meilleur film, mais ne soyez pas surpris de le voir contre Avengers: Fin de partie à la soirée des Oscars. Les films de science-fiction et de fantasy n’ont pas été traditionnellement populaires auprès de l’Académie, mais l’histoire peut être du côté d’Iron Man, de Captain America et des autres. Après tout, Black Panther a ouvert la porte au MCU avec de nombreuses nominations l’année dernière; Les prédécesseurs de Endgame en tant que champions de tous les temps au box-office, Titanic et Avatar, ont tous deux été présélectionnés pour le meilleur film; et Le Seigneur des Anneaux a attendu son dernier versement avant que le retour du roi ne frappe Oscar paydirt.

Ailleurs dans cette catégorie exceptionnelle (la limite de nomination a été portée à 10 en 2009): L’histoire de mariage adorée par la critique semble la mieux placée pour défier son compagnon de table Netflix The Irishman, tandis que Joker pourrait rejoindre les Avengers pour montrer que les films de bandes dessinées sont une église vraiment large . Parmi les autres candidats potentiels, citons le biopic de Fox News Bombshell, l’épopée de la Première Guerre mondiale 1917, la comédie / drame hitlérien improbable Jojo Rabbit, une brillante adaptation de Little Women, l’ode de Quentin Tarantino à Hollywood des années 1960 et le gagnant de Cannes Palme d’Or, Parasite.

Selon nous, qui va gagner? Compte tenu du talent impliqué et de la réussite technique du vieillissement réussi de Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci, il est difficile de passer outre l’Irlandais.

Qui voulons-nous gagner? En tant que summum du cinéma à succès – et le point culminant d’un arc de 22 films – il serait excitant de voir Avengers: Fin de partie remporter le grand prix. Mais ne pariez pas sur votre maison.

Prédictions du meilleur réalisateur aux Oscars

(Crédit d’image: Sony Pictures) Greta Gerwig (Petites femmes) Bong Joon-ho (Parasite) Sam Mendes (1917) Martin Scorsese (L’Irlandais) Quentin Tarantino (Il était une fois à Hollywood)

Attendez-vous à ce que l’Académie remette en question les Golden Globes de Greta Gerwig en lui donnant une nomination, sa deuxième après Lady Bird en 2017. La compétition sera rude, cependant: Martin Scorsese et Sam Mendes (dont le film de guerre tout-en-un 1917 apporte beaucoup de facteur wow) rivalisent tous les deux pour leur deuxième prix du meilleur réalisateur, tandis que Quentin Tarantino aura faim de son premier après son film le mieux reçu depuis des années. Et ne pariez pas contre le travail du réalisateur coréen Bong Joon-ho sur Parasite.

Selon nous, qui va gagner? Un film très apprécié réalisé par une icône du cinéma signifie que Scorsese est la personne à battre – en supposant qu’il n’y a pas de jeu anti-Netflix, comme cela a été le cas les années précédentes.

Qui voulons-nous gagner? Peu de réalisateurs font un début de carrière aussi impressionnant que Greta Gerwig – il est sûrement temps pour l’Académie de reconnaître un nouveau venu passionnant.

Meilleure prédiction d’un acteur aux Oscars

(Crédit d’image: Warner Bros) Antonio Banderas (Pain & Glory) Adam Driver (Histoire de mariage) Taron Egerton (Rocketman) Joaquin Phoenix (Joker) Jonathan Pryce (Les deux papes)

Où trouveriez-vous le Pape en compétition avec Elton John? Jonathan Pryce a attiré beaucoup de buzz pour sa sortie convaincante en tant que pape François (un rôle qu’il était sans doute destiné à jouer), tandis que Pedro Almodóvar convoque traditionnellement une grande performance d’Antonio Banderas. Après que Joker ait repoussé les limites de ce qu’un film de bande dessinée peut faire, cependant, ce serait une personne courageuse qui parierait contre Joaquin Phoenix après sa victoire de 2005 pour Walk the Line.

Selon nous, qui va gagner? C’est une confrontation entre Adam Driver – tout aussi charismatique, qu’il dirige la galaxie ou qu’il fasse face au divorce dans Marriage Story – ou la performance effrayante de Joaquin Phoenix dans Joker.

Qui voulons-nous gagner? Jouer Elton John pourrait-il faire pour Taron Egerton ce que Freddie Mercury a fait pour Rami Malek l’année dernière? La star de Kingsman livre un tour de force dans Rocketman – et il fait son propre chant.

Prédictions de la meilleure actrice Oscar

(Crédit image: Netflix) Awkwafina (The Farewell) Cynthia Erivo (Harriet) Scarlett Johansson (Marriage Story) Saoirse Ronan (Little Women) Renée Zellweger (Judy)

L’une des catégories les plus difficiles à appeler en raison de la force de la compétition – comme avec Best Picture, cette liste pourrait facilement présenter deux fois plus de nominés, et ils mériteraient tous leur place. Le plus excitant, c’est un mélange de nouveaux venus (Awkwafina, Cynthia Erivo), de véritables A-listers (Scarlett Johansson) et de prétendants aux Oscars (Saoirse Ronan, Renée Zellweger) – et cela ignore les précédents gagnants Emma Thompson (Late Night) et Charlize Theron (Bombshell). Que la bataille commence!

Selon nous, qui va gagner? La performance de Zellweger en tant que Judy Garland ressemble au choix d’Hollywood, mais après la performance émotionnellement puissante de Johansson dans Marriage Story, il semble que cela pourrait être son année.

Qui voulons-nous gagner? Ce serait une quatrième nomination aux Oscars pour Saoirse Ronan à l’âge de 25 ans – elle ne gagnera probablement pas cette année, mais son temps doit sûrement venir bientôt, comme pour Kate Winslet.

Meilleure prédiction d’un Oscar dans un second rôle

(Crédit image: Netflix) Tom Hanks (Une belle journée dans le quartier) Anthony Hopkins (Les deux papes) Al Pacino (L’Irlandais) Joe Pesci (L’Irlandais) Brad Pitt (Il était une fois à Hollywood)

Cette catégorie est traditionnellement un Lifetime Achievement Award par la furtivité, et cela n’a jamais été aussi vrai que cette année, lorsque les premiers sont tous de véritables légendes hollywoodiennes. En fait, le seul de notre quintette à avoir mis la main sur une statue en or est Brad Pitt – et cela pourrait bien jouer en sa faveur…

Selon nous, qui va gagner? Avec le vote The Irishman susceptible d’être partagé entre Al Pacino et Joe Pesci, et A Beautiful Day in the Neighbourhood et The Two Popes susceptibles d’être tous deux des outsiders de la nuit des Oscars, les stars s’alignent pour Brad Pitt.

Qui voulons-nous gagner? Le cascadeur laconique de Pitt était l’une des meilleures choses à propos de Once Upon a Time à Hollywood, et peu de gens pourraient lui reprocher un Academy Award en récompense d’une carrière impressionnante.

Meilleure actrice dans un second rôle Oscar

(Crédit image: Wilson Webb) Kathy Bates (Richard Jewell) Laura Dern (histoire de mariage) Scarlett Johansson (Jojo Rabbit) Jennifer Lopez (Hustlers) Margot Robbie (Bombshell)

Contrairement à son homologue masculin, notre liste restreinte ne comprend qu’une seule lauréate d’un Oscar (Kathy Bates). Avec une nomination probable pour la meilleure actrice, Scarlett Johansson a peu de chances de gagner ici contre sa co-star de Wedding Story Laura Dern – bien que tous les candidats devraient garder un œil sur Jennifer Lopez, dont la performance dans le drame criminel Hustlers l’a relancée à Hollywood la conscience.

Selon nous, qui va gagner? Nous n’aurions probablement pas cru qu’elle serait en lice il y a un an, mais Jennifer Lopez a ressuscité sa carrière dans un style spectaculaire avec Hustlers – sa meilleure performance depuis Out of Sight il y a 22 ans.

Qui voulons-nous gagner? Il est difficile de croire que cela fait seulement sept ans que Margot Robbie a fait irruption sur la scène dans Le Loup de Wall Street de Scorsese. Après une série de performances mémorables depuis, son tour en tant que productrice de Fox News dans Bombshell pourrait la propulser dans l’élite.

Meilleures prédictions originales des Oscars

(Crédit photo: Sony Pictures) Booksmart dévoile l’histoire du mariage une fois à Hollywood aux États-Unis

Cette catégorie est peut-être la meilleure chance de gagner pour les prétendants au meilleur film Histoire de mariage et Il était une fois à Hollywood, mais ils ne l’obtiendront pas à leur guise. La comédie / drame du secondaire Booksmart a fait la liste des «meilleurs de 2019» de nombreux critiques, Knives Out de Rian Johnson est un coup de pouce merveilleusement pointu, et après le succès oscarisé de Get Out, Jordan Peele est très bien sur le radar de l’Académie.

Selon nous, qui va gagner? Étant donné que Hollywood aime traditionnellement les films sur lui-même, attendez-vous à ce que Quentin Tarantino décroche son troisième Oscar d’écriture – ce qui devrait apaiser le coup de (probablement) rater le meilleur film et le meilleur réalisateur.

Qui voulons-nous gagner? Hilarant, touchant et brillamment observé, Booksmart s’est instantanément imposé dans le panthéon des films classiques du lycée. Une mention honorable à Knives Out également.

Meilleur scénario adapté aux prévisions des Oscars

(Crédit image: Netflix) Ford v Ferrari (Le Mans ’66 au Royaume-Uni) The Irishman Little Women The Two Popes Toy Story 4

Une autre catégorie qui pourrait avoir un fort contingent Netflix, avec The Two Popes (adapté par Anthony McCarten de sa propre pièce) susceptible d’être contre l’Irlandais, la prise de Steven Zaillian sur I Heard You Paint Houses par Charles Brandt. Attendez-vous à une forte concurrence de la part de Little Women, Toy Story 4 (sûrement l’un des premiers «quatuors» à être en lice pour les Oscars) et du biopic de course Ford contre Ferrari.

Selon nous, qui va gagner? Nous avons le sentiment que ce sera la nuit de l’Irlandais, alors nous serions surpris si cela ne faisait pas partie du grand succès du film.

Qui voulons-nous gagner? En supposant que Greta Gerwig ne remporte pas le prix du meilleur réalisateur, ce serait une consolation bien méritée. Cela dit, nous n’aurions rien à redire si Toy Story 4 a remporté le prix près d’un quart de décennie après que le film original ait remporté son propre Oscar du scénario.

Meilleure fonctionnalité animée

(Crédit d’image: Disney) Frozen III Lost My BodyKlausMissing LinkToy Story 4

C’est une année inhabituelle où un film Disney ne remporte pas ce prix et avec le box-office fracasse Toy Story 4 et Frozen II sur le terrain, il est peu probable que cela change en 2020. Cimentant son arrivée en tant qu’acteur majeur du cinéma, Netflix semble défini pour entrer dans le cadre avec Klaus sur le thème de Noël et le champ de gauche I Lost My Body, tandis que Laika (la société derrière Paranorman et le sublime Kubo et les deux cordes) est susceptible de faire le stop-motion avec Missing Link.

Selon nous, qui va gagner? Dans un affrontement des titans de Disney, Toy Story 4 semble avoir l’avantage sur Frozen II et maintenir le record de Pixar de remporter le prix, en moyenne, tous les deux ans.

Qui voulons-nous gagner? Bien qu’il serait agréable de montrer de l’amour à un débutant non conventionnel comme I Lost My Body, Toy Story 4 était une fin si parfaite pour une merveilleuse saga que le cœur appartient à Woody et Buzz.

Prédictions des meilleurs scores aux Oscars

(Crédit d’image: Lucasfilm / Disney) 1917 (Thomas Newman) Avengers: Endgame (Alan Silvestri) Joker (Hildur Guðnadóttir) Histoire de mariage (Randy Newman) Star Wars: The Rise of Skywalker (John Williams)

Traditionnellement, l’une des catégories les plus difficiles à appeler – oui, chaque catégorie des Oscars est subjective, mais le succès d’un score dépend tellement du goût personnel qu’il est incroyablement difficile de deviner ce que les électeurs des Oscars choisiront. Pourtant, la liste restreinte de 15 films de l’Académie déjà publiée offre quelques indices – et une redevance de composition est probablement dans le mélange, partageant un nombre ahurissant de nominations précédentes entre eux.

Selon nous, qui va gagner? Il vient de terminer la partition du neuvième film dans une saga qu’il a commencée en 1977 avec le Star Wars original – ne soyez pas surpris si cela se transforme en un prix à vie (et une cinquième victoire aux Oscars) pour John Williams, 87 ans. .

Qui voulons-nous gagner? Hildur Guðnadóttir est le seul nouveau venu sur la liste, mais son score Joker inquiétant et chargé de cordes a ajouté à l’atmosphère inquiétante et crasseuse d’un film troublant.

Meilleures prédictions des Oscars du long métrage international

Atlantics (Sénégal) Honeyland (Macédoine du Nord) Les Misérables (France) Pain & Glory (Espagne) Parasite (Corée du Sud)

Le fait qu’il n’y ait aucune obligation pour les électeurs de l’Académie d’avoir regardé tous les films en langue étrangère en lice a sans doute un effet plus important sur cette catégorie que toute autre – la plupart des sorties n’auront pas reçu une large diffusion aux États-Unis, donc gagné ” t être dans la conscience générale. Cela signifie que – même avec une liste de 10 films pré-publiée à partir de laquelle travailler – les films les plus célèbres et les plus parlés ont un gros avantage. Cela va sûrement fonctionner en faveur de Parasite, qui devrait également être en lice pour le meilleur film.

Selon nous, qui va gagner? Il a déjà remporté la Palme d’Or à Cannes, a reçu de brillantes critiques et pourrait figurer sur la liste des meilleurs films – il est impossible de dépasser Parasite.

Qui voulons-nous gagner? Le parasite serait un vainqueur digne, mais vu que le brillant et constant Pedro Almodóvar a remporté son seul Oscar il y a 20 ans (pour All About My Mother), il semble qu’une seconde – pour Pain & Glory – soit attendue depuis longtemps.