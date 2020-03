Prédire qui survit à l’attaque des Whisperers sur Hilltop

Presque tous les personnages principaux sur Les morts qui marchent a été placé en danger de mort en raison de l’attaque d’Alpha sur le sommet de la colline dans le dernier épisode de la série AMC – mais qui survivra? Seuls quelques personnages seront à l’abri lorsque les Whisperers affronteront le Hilltop dans le prochain épisode.

Dans The Walking Dead saison 10, épisode 11, “Morning Star”, Alpha (Samantha Morton) lance sa horde de zombies au sommet de la colline, forçant Daryl (Norman Reedus) et tous les autres à préparer leurs défenses et à se préparer pour une attaque. Avec Negan (Jeffrey Dean Morgan) de son côté, Alpha utilise la tactique des Sauveurs pour forcer un combat avec le Hilltop, dont les gens se sont armés d’armes médiévales. “Morning Star” se termine avec le Hilltop dans une situation désespérée, mais cela ne signifie pas que la victoire est impossible. Mais cela étant dit, l’avantage appartient clairement à Alpha. Alors que le combat continue, il y aura certainement des victimes des deux côtés.

Les seuls personnages principaux qui ne sont pas en jeu dans la bataille entre les Whisperers et le Hilltop sont Michonne (Danai Gurira), Gabriel (Seth Gilliam), Magna (Nadia Hiker) et Connie (Lauren Ridloff). Gabriel est à Alexandrie, Michonne s’est enfuie avec Virgile, et Magna et Connie ont été piégées dans un effondrement lors de la première mi-saison. Quant à tout le monde, leur sort est en suspens. Voici qui est impliqué dans la bataille et ce qui pourrait leur arriver.

Daryl

Daryl est le chef de facto des communautés depuis le début du conflit avec les Whisperers dans la saison 9. Après avoir à peine survécu à une rencontre sanglante avec Alpha dans l’épisode précédent et avoir réussi à obtenir les survivants jusqu’à présent, il est difficile d’imaginer que ce soit la fin de Daryl, quelqu’un qui a survécu à la plupart des personnages de Walking Dead. Certaines de ses interactions avec des personnages comme Judith (Cailey Fleming), Carol (Melissa McBride) et Ezekiel (Khary Payton) auraient pu donner aux téléspectateurs l’impression que The Walking Dead se préparait à dire au revoir à Daryl, mais l’importance de Daryl pour le courant l’arc suggère qu’il le verra jusqu’au bout.

Carol

Carol a traversé beaucoup de choses ces deux dernières saisons, et seuls les derniers épisodes ont été difficiles pour elle. Naturellement, Carol se sent toujours coupable de ce qui s’est passé dans la grotte, mais cela n’a pas affecté son désir de venger son fils. Si l’opportunité se présente à Carol de tuer Alpha, elle la saisira sûrement, même si le coût est sa propre vie, mais il se pourrait qu’une torsion voit un personnage différent tuer Alpha à la place. Le fait de refuser sa vengeance à Carol pourrait créer un autre arc intéressant pour son personnage. La mort de Carol serait une perte écrasante pour The Walking Dead, mais cela ne se produira peut-être pas encore.

Eugene & Rosita

L’histoire qui se déroule actuellement avec Eugene (Josh McDermitt) mène au Commonwealth, donc lui aussi peut survivre à la bataille avec le Hilltop. Bien sûr, il est possible que The Walking Dead envisage une torsion cruelle avec Rosita (Christian Serratos) à sa place pour annoncer la triste nouvelle qu’Eugène n’a pas survécu au combat, mais la relation entre Eugene et Rosita a été si importante dernièrement, il semble que les deux personnages ont de fortes chances de survivre à la guerre. Eugene ne pouvant pas rencontrer Stéphanie se sentirait comme une occasion manquée, et Rosita est une grande partie de l’histoire de Gabriel dans la saison 10.

Aaron

Aaron (Ross Marquand), qui fait partie de la série depuis la saison 5, a survécu à de multiples rencontres sanglantes. Aaron a pris un siège arrière pour plusieurs scénarios précédents, mais a considérablement progressé dans la saison 10, en particulier lorsque Gamma (Thora Birch) est entré en scène. Aaron, qui est chargé d’amener Gamma à changer de camp, pourrait continuer d’être important à mesure que la saison avance.

Alpha

Alpha est la principale antagoniste de la saison, mais cela ne signifie pas qu’elle est en sécurité. En faisant de Negan un chuchoteur, The Walking Dead a mis en place la bande dessinée d’Alpha Death. Dans les bandes dessinées, Negan gagne la confiance d’Alpha et la tue. Dans l’émission, Negan a essayé d’empêcher Alpha de massacrer tout le monde en lui suggérant de les forcer à se rendre, mais elle a respecté son plan. Si Negan veut vraiment vraiment l’arrêter, la seule façon pour lui de le faire maintenant est de mettre fin à la farce et de la tuer. Si Negan veut agir contre elle, c’est le meilleur moment pour que cela se produise.

Negan

Malgré la fin de l’histoire comique, Negan est tout aussi en danger qu’Alpha. The Walking Dead était connu pour s’écarter des bandes dessinées auparavant, donc retourner l’histoire et demander à Alpha de tuer Negan n’est pas hors de la table. Cependant, Negan est un personnage qui semble toujours avoir un plan et une stratégie de sortie. Indépendamment de ce qui arrive à Alpha, Negan devra finalement répondre à Daryl et aux autres de son rôle dans l’attaque s’il survit.

Lydia

Lydia a été la seule grande faiblesse d’Alpha toute la saison, mais selon Alpha, leur dernière rencontre a purgé Alpha de cette faiblesse. S’il y a une vérité à cela, cela signifierait qu’Alpha ne laisserait pas Lydia faire obstacle à sa victoire. Alpha peut se prouver qu’elle a surmonté sa faiblesse si elle tue Lydia. La vie de Lydia est peut-être plus en danger qu’elle ne l’a jamais été auparavant.

Gamma

The Walking Dead a donné beaucoup de choses à Lydia après avoir officiellement quitté les Whisperers et rejoint le groupe principal, et il semble que la même chose puisse arriver avec le deuxième transfuge de Whisperer, Gamma. Mais cela ne serait pas un choc énorme si la série mettait fin à l’histoire de Gamma. Une telle décision aurait un impact intéressant sur Aaron, qui a appris à aimer Gamma. Elle n’a toujours pas eu l’occasion d’interagir avec son neveu, mais cela ne doit pas nécessairement se produire. Mourir avant de pouvoir rencontrer son neveu rendrait sa mort encore plus tragique.

Ézéchiel

Il a été confirmé plus tôt dans la saison qu’Ézéchiel mourait d’un cancer. Ezéchiel a lutté avec cela, mais il semble s’être résigné à son sort, car il sait que cela ne peut être évité. Ezéchiel comprend qu’il vit sur du temps emprunté. Cela signifie qu’un personnage majeur de Walking Dead pourrait en fait être tué par des causes naturelles, plutôt que par un combat avec des zombies ou un groupe rival de survivants. Alternativement, Ezekiel pourrait de toute façon mourir au combat. Savoir qu’il n’a plus rien à perdre peut lui permettre de prendre des risques plus facilement. Un sacrifice héroïque peut être réservé au personnage, mais il est encore plus probable que la série ait encore plus à voir avec le roi en difficulté, qui peut essayer de réparer sa relation avec Carol, reconstruire le Royaume et tirer le meilleur parti de la le temps qu’il lui reste.

Bêta

Beta (Ryan Hurst) s’est avéré être un méchant capable, et jusqu’à présent, a été plus menaçant que même Alpha. La façon dont Beta a pu affronter à lui seul les habitants d’Alexandrie a révélé qu’il était la véritable menace de Walking Dead saison 10. Alpha peut mourir tôt, mais Beta pourrait rester dans la série jusqu’à la fin de la saison et prendre la place d’Alpha en tant que leader.

D’autres personnages de Walking Dead qui pourraient mourir

Les autres personnages de Walking Dead présents à Hilltop incluent Yumiko (Eleanor Matsuura), Alden (Callan McAuliffe), Jerry (Cooper Andrews), Judith, Kelly (Angel Theory) et Luke (Dan Fogler). Judith, étant une enfant, n’est pas impliquée dans la bataille, mais les autres affrontent les Whisperers et leur horde. Pour jouer la nature conséquente de la bataille, The Walking Dead pourrait tuer plus d’un de ces personnages périphériques. Après tout, c’est la guerre, et toutes les guerres font des victimes. L’épisode peut tuer un ou deux membres du groupe de Magna, tels que Kelly, Luke ou Yumiko. Si et quand Magna et Connie reviennent, ils peuvent trouver que leur groupe n’est plus intact. Un sort similaire pourrait s’abattre sur Jerry, l’ami le plus proche d’Ezekiel. Alden, d’autre part, pourrait survivre, car il a un lien avec Maggie qui pourrait être exploré lorsque Lauren Cohan reviendra à The Walking Dead dans la saison 11.

