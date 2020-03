Premier coup d’œil: le robot Dyson 360 Heurist veut être l’aspirateur le plus intelligent de tous les temps

Dyson est aux appareils électroménagers comme Apple aux téléphones et à l’informatique – élégant, secret et accrocheur. Et il n’y a rien qui pique notre intérêt comme les mots “Dyson” et “Robot” ensemble.

Entrez ensuite le Dyson 360 Heurist – une tentative de nouvelle génération pour perfectionner le robot aspirateur pour la maison. Suite à Dyson 360 Eye 2016, un bot qui avait beaucoup à faire – sinon le prix entièrement poli que nous recevons habituellement de Dyson – le Heurist cherche à répondre à de nombreux problèmes soulevés par le premier modèle.

(Crédit d’image: Future)

Mêmes regards, nouvelles intelligences

À première vue, vous seriez pardonné de penser que peu de choses ont changé. Et, en termes d’apparence de l’heuriste Dyson 360, ce serait vrai. Mis à part un nouveau travail de peinture (bleu royal et argent plus convivial cette fois-ci), le design industriel est plus ou moins identique. Il est toujours plus grand et plus robuste que la plupart des aspirateurs robots concurrents, permettant plus d’espace pour les puissants moteurs de Dyson, et utilise toujours des marches de réservoir pour naviguer en toute confiance sur les surfaces inégales de la maison.

(Crédit d’image: Future)

Sous le capot, cependant, beaucoup de choses ont changé. Comme le suggère le nom «Heurist», il s’agit d’un robot plus intelligent qu’avant, capable d’un degré d’apprentissage et d’automatisation dépassant les capacités de ses prédécesseurs. Il y a un processeur quad-core à bord exécutant 450 000 lignes de code, avec 10 Go de mémoire – une augmentation 20 fois supérieure au premier robot de Dyson. Grâce à cette puissance de traitement supplémentaire, le robot est capable de stocker une carte de votre maison à bord, affinant sa précision à chaque nettoyage pour une navigation améliorée.

Huit capteurs jouent également dans ce système de navigation amélioré, avec la caméra 360 «Eye» qui se trouve sur le dessus du robot et qui est désormais équipée d’une lumière pour les situations où les conditions d’éclairage peuvent être faibles. La technologie de localisation et de cartographie simultanées (SLAM) permet au robot de balayer la pièce toutes les 20 millisecondes, ce qui lui permet d’éviter les chutes et de repérer les obstacles qui pourraient se coincer dans sa barre de brosse.

(Crédit d’image: Future)

Déplacement et cartographie

Il ne servirait à rien d’avoir des options de navigation de premier ordre si le robot lui-même ne pouvait pas aspirer efficacement la saleté, mais le moteur numérique Dyson intégré V2 semble plus que capable. Le robot Dyson original était parmi les nettoyeurs robotiques les plus approfondis que nous ayons testés, et le nouveau est capable de 20% d’aspiration de plus que le modèle précédent, tournant jusqu’à 78 000 tr / min.

Cela n’a cependant pas entraîné de perte notable de la durée de vie de la batterie, avec trois modes d’alimentation distincts permettant à l’œil Dyson 360 Heurist de gérer judicieusement ses niveaux d’aspiration en fonction du travail à accomplir. Le bot revient automatiquement à une base de charge lorsqu’il note également que ses niveaux d’énergie chutent.

Comme avec le modèle précédent, l’application Dyson Link est utilisée pour configurer le robot aspirateur, ainsi que pour planifier ses programmes de nettoyage. Mais avec la puissance accrue du robot, viennent également de nouvelles capacités d’application – peut-être le domaine où le Dyson 360 Heurist s’avérera le plus utile par rapport à son prédécesseur.

(Crédit d’image: Future)

En plus d’offrir une carte de votre maison pour voir quelles zones ont été atteintes et nettoyées à fond, vous pouvez désormais nommer les zones dans l’application (une fois que le bot a créé sa carte) et demander au robot de nettoyer uniquement des zones spécifiques d’une maison . Cela le rend beaucoup plus flexible pour les sessions de nettoyage rapides, tout en aidant le robot à éviter les zones où vous savez qu’il peut rester coincé.

De plus, vous pouvez mettre en évidence les zones interdites sur la carte – par exemple, les zones où il peut y avoir un câblage de gadget à éviter, ou les pieds d’une table et de chaises – ce qui devrait permettre une expérience de nettoyage plus cohérente qui nécessite moins d’interruption manuelle d’un propriétaire humain.

(Crédit d’image: Future)

Disponibilité

Il semble bon alors, mais comme le suggère la nature du premier aperçu de cet article, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le Dyson 360 Heurist. Pour commencer, bien que nous ayons les statistiques sur ses capacités d’aspiration, nous n’avons pas encore eu la chance de le voir faire un nettoyage. Et nous aimerions également mettre personnellement à l’épreuve ces nouvelles capacités d’application.

Ce que nous savons, c’est quand il sera en vente – et vous envisagez une date de sortie le 13 mars au Royaume-Uni, avec un prix de 799 £. Cela se convertit à environ 1050 $ / 1600 AU $, mais nous vous informerons des prix internationaux dès que nous les aurons.

Cependant, dans une admission franche, Dyson a déclaré qu’il ne publierait pas le 360 ​​Heurist aux États-Unis, déclarant que les données et les commentaires qu’ils avaient reçus des modèles précédents suggéraient qu’il ne conviendrait pas pour nettoyer efficacement les maisons américaines plus grandes et compliquées. Cela suggère qu’une autre révision est peut-être en cours – mais cela devrait encore être dans quelques années avant sa sortie. En attendant, les foyers européens et asiatiques semblent prêts à profiter d’une mise à niveau intelligente avec le prochain nettoyeur de robots de Dyson.