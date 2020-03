Premier coup d’œil: pourquoi le Canon EOS R5 pourrait être la supercar des appareils photo sans miroir

Il n’est pas exagéré de dire que le Canon EOS R5 est l’appareil photo le plus attendu de l’année – et cela en dit long alors que nous avons déjà eu droit à des goûts comme le Fujifilm X100V et le Nikon D780.

Pourquoi est-ce si excitant? Eh bien, cela représente quelque chose d’un moment déterminant pour Canon. Depuis si longtemps, on a l’impression que la société a soigneusement parcouru la frontière entre ses reflex numériques et ses appareils photo sans miroir, essayant de s’assurer qu’aucun ne semble bénéficier d’un traitement préférentiel.

Mais maintenant, le frein à main est desserré. L’EOS R5 n’est pas seulement l’appareil photo sans miroir plein format le plus puissant que nous ayons vu de Canon – c’est l’un des plus performants que nous ayons vus, à l’arrêt complet. Il a une stabilisation d’image dans le corps (IBIS), enregistre des vidéos 8K sans recadrage et déclenche des photos à 20 images par seconde en mode rafale. Pour tout le monde, des tireurs de la faune aux photographes de mariage, ce pourrait être la supercar photographique qu’ils attendaient.

Bien que de nombreuses spécifications de l’EOS R5 restent inconnues, nous avons pu dévoiler quelques détails supplémentaires pour ce premier look avec un appareil photo qui promet de mettre à niveau Canon de sans miroir également en véritable précurseur…

Image 1 de 3

(Crédit d’image: Future) Image 2 de 3

(Crédit d’image: Future) Image 3 de 3

(Crédit d’image: Future)

Surdoué

Comme vous vous en doutez, il existe de nombreuses similitudes physiques entre le Canon EOS R5 et l’appareil photo sans miroir plein format original de la société, l’EOS R.

La disposition des boutons sur la plaque supérieure est identique, y compris un écran LCD sur la plaque supérieure que nous avons apprécié sur l’EOS R. Et bien que le corps soit certainement plus épais, ce n’est pas une différence aussi grande que vous pouvez l’imaginer, étant donné que l’EOS R5 a également stabilisation d’image dans le corps (IBIS).

C’est l’arrière de la R5, cependant, qui révèle qu’il s’agit d’un appareil photo Canon de la série 5. Les reflex numériques 5D de Canon sont devenus des modèles polyvalents populaires, sans oublier leur base de fans – et l’EOS R5 dispose d’une gamme de commandes arrière confortablement familières.

(Crédit d’image: Future)

Ceux-ci incluent un bouton dédié «taux» (pour sélectionner des images en tant que «gardiens» pendant que vous êtes encore en tournage), une molette de commande similaire à celle trouvée sur le 5D Mark IV et, plus intéressant encore, un joystick AF. Cela remplace la barre tactile controversée M-Fn (multifonction) de l’EOS R, qui a reçu une réponse mitigée.

À d’autres égards, l’EOS R5 semble être un mélange des meilleurs bits d’un 5D Mark IV et de l’EOS R. Contrairement à ce dernier, vous obtenez deux emplacements pour cartes (bien que nous ne sachions pas encore quel type), tandis qu’un boost sur le 5D Mark IV est l’inclusion d’un écran tactile à angle variable.

Il s’agit donc d’une interprétation sans miroir des appareils photo reflex numériques de Canon, avec des commandes familières et confortables, mélangées à des fonctionnalités modernes et, sans aucun doute, un EVF à très haute résolution. En fait, ce pourrait bien être le meilleur des deux mondes.

Image 1 de 3

(Crédit d’image: Future) Image 2 de 3

(Crédit d’image: Future) Image 3 de 3

(Crédit d’image: Future)

Nouvelles astuces Canon

Nous n’avons pas encore vu un Canon EOS R5 en action, il est donc difficile de tirer trop de conclusions sur ses performances. Mais Canon a récemment commencé à parler de ses fonctionnalités de manière un peu plus détaillée.

L’un des principaux est la vidéo. La série 5 de Canon – notamment le Canon EOS 5D Mark II – a fait beaucoup pour faire avancer la vidéo sur les reflex numériques, mais en contrepartie, la société a également acquis la réputation de limiter de manière frustrante la fonctionnalité vidéo de ses appareils photo sans miroir. Tant et si bien, cette pratique est devenue connue sous le nom de «marteau infirme» de Canon.

Cette fois, Canon a fait une défense presque indignée des puissances vidéo 8K de l’EOS R5. Un récent communiqué de presse de Canon a déclaré qu’il “arrêtait la spéculation” que certaines spécifications étaient supposées impossibles, en confirmant que l’EOS R5 serait capable de filmer des vidéos 8K / 30p en utilisant toute la largeur du capteur (en d’autres termes, sans recadrage) ), avec AF Dual Pixel dans tous les modes.

Même si certains détails ne sont toujours pas connus – comme si l’AF Animal Eye sera également disponible en vidéo et en images fixes – cela est extrêmement impressionnant et fait de l’EOS R5 une perspective véritablement excitante pour les vidéastes et les photographes. Les vivaneaux professionnels étant de plus en plus censés être capables d’offrir à la fois des photos et des vidéos de haute qualité, cela a beaucoup de sens.

En parlant d’images fixes, l’EOS R5 est capable de prendre des photos en rafale à 12 images par seconde avec l’obturateur mécanique ou à 20 images par seconde lorsque vous utilisez l’obturateur électronique en mode Visée par l’écran. Ce dernier correspond à la puissance de prise de vue du Canon 1DX Mark III bien plus grand, marquant l’EOS R5 comme une véritable option pour les tireurs sportifs, en supposant que l’autofocus puisse suivre.

Sur ce front, Canon promet un nouveau mode AF Eye Eye qui peut apparemment reconnaître les chiens, les chats et les oiseaux (qui est une catégorie assez large) par leurs yeux, leurs visages et leurs formes corporelles. Cela ressemble étrangement à la technologie Deep Learning AF introduite sur le 1DX Mark III, mais Canon n’a pas encore pu le confirmer.

(Crédit d’image: Future)

Les pièces manquantes

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le Canon EOS R5, y compris la résolution de son capteur, l’étendue de sa résistance aux intempéries et son prix. Et pourtant, il est difficile d’échapper à la conclusion, certes prématurée, «ils l’ont finalement fait».

Avec un prix attendu d’environ 3500 $ / 3500 £ / 4500 AU $, l’EOS R5 n’est en aucun cas un appareil photo grand public. Ce sera pour les photographes professionnels de tous horizons, ou les amateurs bien nantis qui veulent les dernières technologies.

Mais ce qui est plus excitant, c’est ce que cet appareil photo représente, c’est-à-dire que Canon sort enfin de sa coque pour devenir la vie et l’âme de la fête sans miroir, grâce à son système RF à maturation rapide.

Ce système possède déjà dix objectifs, y compris le triumvirat “ Holy Trinity ” de zooms f / 2,8 (les RF 15-35 mm f / 2,8, RF 24-70 mm f / 2,8 et RF 70-200 mm f / 2,8), qui ont le slogan “toutes les missions professionnelles couvertes”. L’EOS R5 est exactement le type d’appareil photo pour lequel ils ont été construits – nous avons hâte de les faire tourner ensemble bientôt.