Premier smartphone avec écran d’encre électronique couleur

Les progrès que le secteur des smartphones a connus au cours des dernières années ont été très variés, bien que nous puissions établir un modèle commun pour tous, et c’est que, en général, il a eu l’objectif de améliorer les performances au sens large de ce type d’appareil.

Il existe de nombreuses façons d’améliorer les performances d’un smartphone. Par exemple, un SoC plus puissant améliore les performances de l’appareil, nous permet de profiter maîtrise accrue et exécution d’applications et de jeux plus complexes. L’augmentation de la mémoire RAM nous permet également de déplacer des applications plus complexes et de multitâche plus complète, tandis que l’introduction de caméras de meilleure qualité nous donne la possibilité de faire de meilleures photos.

Un autre aspect qui s’est également beaucoup amélioré au fil du temps est la qualité des écrans. L’utilisation de panneaux OLED a permis de créer smartphones plus minces, avec une une meilleure qualité d’image et une autonomie supérieure, une réalité que Hisense veut porter à un autre niveau avec l’introduction du premier smartphone au monde avec un écran à encre électronique couleur.

Quels sont les avantages d’un smartphone avec un écran d’encre électronique couleur?

Les écrans à encre électronique ne sont pas quelque chose de nouveau, en fait, cette technologie a déjà été utilisée auparavant dans le secteur des smartphones, bien que de manière limitée et dans son version monochrome. Hisense travaille sur une proposition beaucoup plus ambitieuse: lancer le premier smartphone avec un écran d’encre électronique couleur.

Jusqu’à présent, la plupart des fabricants ont conçu l’écran à encre électronique en complément, c’est-à-dire, comme un type d’écran secondaire qui pourrait accompagner un écran principal de type LCD, une approche que Hisense a complètement changé, car la société veut donner à un tel écran un rôle principal.

Le smartphone que l’entreprise prépare possède un écran d’encre électronique capable de reproduire 4096 couleurs, un chiffre qui est loin des millions de couleurs reproduites par les écrans LCD traditionnels, mais qui offre une expérience utilisateur supérieure à celle que nous aurions avec un écran monochrome. Hisense a également expliqué que ledit écran offrirait un taux de rafraîchissement plus élevé, bien que nous ne devrions pas nous attendre à ce qu’il soit équipé d’un écran LCD non plus.

Avec un écran à encre électronique couleur, vous ne pourrez pas regarder une vidéo de manière optimale, ni profiter de vos jeux préférés, mais vous pourrez jouer photos, bandes dessinées, livres et autres contenus multimédias avec une assez bonne qualité et profitez une expérience proche du papier, ce qui se traduit par une moins de fatigue oculaire.

A cet avantage il faut ajouter la question de l’autonomie, et c’est que ces types d’écrans ont une consommation minimale. Nous n’avons pas de détails sur le degré d’autonomie que ce nouveau terminal Hisense peut offrir, mais avec une configuration équilibrée, il est probable qu’il soit autour entre une et deux semainesAlors qu’un smartphone avec un écran LCD est à peine autour d’une journée d’autonomie par charge de batterie.

La présentation de ce nouveau terminal est prévue le 23 avril, soit la semaine prochaine. Ses spécifications spécifiques et son prix de vente n’ont pas encore transcendé, mais tout semble indiquer que nous sommes face à un modèle qui misera sur la priorité à rapport qualité / prixCe qui ne devrait pas être particulièrement cher.