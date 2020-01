Premier vol de drone en ville avec la technologie 5G

Vodafone dirige le déploiement de réseaux 5G en Espagne. Les utilités de cette nouvelle technologie se traduisent en exemples de plus en plus réels. De la possibilité de effectuer une opération à distance dans une salle d’opération en temps réel à la conduite autonome où les décisions doivent être prises instantanément.

Le dernier vrai cas de l’application 5G a été vu à Benidorm (Alicante) où le premier vol de drone a été effectué dans un espace urbain contrôlé. Pour cela, il a fait deux exercices: d’une part, il a envoyé un drone de la plage de Benidorm à une île voisine, à 4 kilomètres, hors de vue des personnes qui le contrôlent. Quelque chose qui est particulièrement utile dans le transfert de marchandises urgentes où le transport terrestre présente plus de difficultés.

Pour la deuxième situation, ils ont effectué une démonstration pratique dans laquelle un drone transportait une boîte d’un point A à un point B et comment ils agiraient en cas de rencontre avec un autre drone sur leur trajectoire. Pour ces derniers, la technologie 5G est essentielle pour réduire les temps de réponse. Par exemple, si un drone vole dans une ville et sous un véhicule de police passe (quelque chose d’inattendu) le drone s’arrête pour le moment afin de ne pas le survoler.

Enfin, la faible latence offerte par la connexion 5G contribue à la consommation de batterie réduite du drone, ce qui augmente son autonomie et en fait un moyen de transport plus efficace pour son utilisation possible pour les livraisons.

Pour la réalisation de cette démo, Vodafone a été autorisé par l’Agence Nationale de la Sécurité Aérienne (AESA).

