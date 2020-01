Premières impressions du nouveau ONE R d’Insta360

Lorsqu’il s’agit de créer des vidéos pour YouTube, Instagram ou toute autre plateforme, l’offre de caméras est de plus en plus diversifiée. Différentes équipes se spécialisent dans différents aspects: des caméras haut de gamme pour une image professionnelle, compactes pour la vie quotidienne de un_vloggear, des caméras d’action pour des prises de vue avec beaucoup de mouvement et même des appareils qui enregistrent à 360 ° pour capturer tout ce qui arrive à votre aux alentours

Dans ce contexte Insta360 lance son Insta360 ONE R, une caméra d’action co-conçue avec Leica qui dispose de modules interchangeables (ou “mods”) selon les besoins créatifs du moment: un module 360 ​​Dual Lens, un module Wide Angle 4K, et un module avec capteur 5.3K d’un pouce qui sortira un peu plus tard.

Cette possibilité d’échanger des objectifs dans une caméra d’action devient vraiment pratique pour avoir une gamme d’images très variée sans avoir à charger avec trois caméras différentes. En fait, même s’il se considère comme une caméra d’action, l’Insta360 ONE R fonctionne parfaitement pour l’enregistrement de vlogs urbains et quotidiens, en particulier avec le module 4K qui peut être placé devant ou derrière selon que vous souhaitez vous enregistrer ou ce que vous voulez enregistrer. regarde

Ces derniers jours, nous avons eu l’occasion d’essayer une première version du produit, ce qui est très prometteur. Le transport de la caméra et de ses mods est pratique car ils prennent peu de place et son poids est très léger. Le seul inconvénient est peut-être le fameux bâton à selfie “invisible”, qui semble un peu encombrant contrairement à la praticité de l’appareil photo et de ses mods.

Nous réservons toujours l’avis final pour les prochains jours, lorsque les applications d’édition seront plus matures et que nous pourrons avoir une vraie image du résultat final.

Comment fonctionne Insta360 ONE R et ses mods?

Le concept est simple: une batterie comme base, un processeur avec écran pour voir ce que nous avons enregistré, et une sélection d’objectifs facilement interchangeables: les “mods”. Ainsi, le ONE R est transformé d’une caméra 360 en une caméra d’action standard via trois mods:

Mod Double Lens 360: Ce mod vous permet de capturer jusqu’à 5,7 K grâce à deux objectifs qui couvrent toutes les directions à la fois. Il permet un aperçu à 360 ° en temps réel sur l’écran tactile ONE R. Cela nous permet de faire des mouvements de caméra après qu’il a été enregistré, garantit que vous ne manquerez jamais le moment et permet des fonctions uniques telles que les avions de drones aériens.

Mod grand angle 4K: Transformez l’Insta ONE R en une caméra d’action standard. Enregistrez à 4K 60fps, capturez des vidéos d’action nettes, vibrantes et stabilisées et offrez un ralenti jusqu’à 8x. Sa conception d’objectif réversible vous permet de faire pivoter l’écran tactile, de sorte que vous pouvez vous voir en temps réel pendant l’enregistrement.

Mod grand angle 1 pouce: Conçu avec Leica, ce Mod utilise un capteur de haute qualité pour capturer des vidéos 5.3K et des photos 19MP même dans des situations de faible luminosité. Des performances haut de gamme sur un appareil prêt à aller où vous le souhaitez, le 1 Inch Wide Angle Mod change les règles du jeu.

Ces formats d’appareil photo ont leurs avantages et leurs homologues, tout comme les paramètres téléobjectif ou grand angle ont les mêmes parties positives et négatives. Le système Insta360 ONE R cherche à tirer parti des deux avec un mécanisme d’échange facile et efficace.

Fonctions d’enregistrement et d’édition

L’Insta360 ONE R dispose d’un grand nombre de fonctions à la fois pour capturer de la vidéo et pour l’éditer. Tellement qu’il est difficile de se débarrasser du sentiment que nous ne tirons pas le meilleur parti de son utilisation.

En tant que recommandation, il vaut la peine de les explorer un par un, puis de les utiliser en fonction du type de contenu que nous voulons créer. Pour les créateurs de vidéos, même un peu de planification préalable concernant les types de plans que nous voulons à chaque instant sera très utile.

Mouvements fluides et stabilisation dans diverses conditions d’éclairage

Le ONE R utilise un algorithme de stabilisation amélioré FlowState dans tous les modules pour atteindre un niveau équivalent à un cardan lors de l’enregistrement en 360 ou en grand angle standard.

Entièrement submersible

Le ONE R est étanche IPX8 à des profondeurs allant jusqu’à 5 mètres sans avoir besoin d’un boîtier supplémentaire. Bien sûr, les modules sont submersibles tant qu’ils sont entièrement assemblés, mais pas en tant que pièces détachées. Pour ceux qui veulent descendre plus bas, une housse de plongée est offerte qui permet des plongées jusqu’à 60 mètres.

Contrôle vocal et point à suivre

La commande vocale vous permet de contrôler le ONE R avec quelques commandes simples, idéales lorsque la caméra est montée sur un casque ou juste hors de votre portée.

Point to Track vous permet de suivre un sujet en 360 sans même avoir à toucher l’appareil photo ni à faire de montage. Dirigez simplement l’appareil photo vers un sujet et dites «Marquez ça». ONE R vous comprendra et suivra votre objectif.

Piste profonde

La vision par ordinateur basée sur l’intelligence artificielle permet également à ONE R d’offrir des capacités de suivi d’objets inimaginables. Lorsque vous modifiez une vidéo à 360 °, les créateurs peuvent suivre un objet simplement avec une touche. L’application ONE R vous gardera toujours centré au centre de l’image. Même si l’objet est caché derrière un autre, l’IA s’en souviendra et fera un suivi dès qu’il réapparaîtra.

Et si vous ne voulez pas attendre l’édition pour suivre l’objet que vous voulez, vous pouvez également utiliser Deep Track en temps réel avec la fonction point à suivre susmentionnée.

Perche à selfie “invisible”

L’une des choses les plus étonnantes de l’Insta360 a toujours été son bâton à selfie “invisible”, qui donne l’impression qu’un petit drone vous suit de près, à l’extérieur ou à l’intérieur. L’Invisible Selfie Stick ne fonctionne qu’avec le 360 ​​Dual Lens Mod.

Enregistrement en basse lumière

Le ONE R offre une gamme d’améliorations à la fois matérielles et logicielles pour améliorer les performances dans une faible luminosité, avec des modes dédiés pour la photographie et la vidéo.

Toutes les combinaisons de mods ONE R prennent également en charge le mode HDR dans les photos et les vidéos, et les créateurs peuvent profiter de la fonction Color Plus pour donner automatiquement une amélioration des couleurs qui rend les vidéos plus colorées et lumineuses.

Microphones et réduction du vent

Chaque combinaison de ONE R est livrée avec 2 microphones standard et un algorithme de réduction du vent directement depuis la caméra. Mais en plus, le port USB Type-C et le support d’accessoire supérieur vous permettent de connecter facilement des microphones avec une sortie de 3,5 mm.

Alternativement, vous pouvez connecter des accessoires via Bluetooth et utiliser, par exemple, une paire d’AirPods pour capturer l’audio à travers eux.

Plus de mods

Le ONE R n’est pas laissé seul dans trois mods. Sa conception permet une large gamme d’extras et d’améliorations efficaces. La batterie standard peut être échangée contre une batterie étendue deux fois la capacité pour assurer une durée de vie plus longue.

En outre, Insta360 a également annoncé aujourd’hui le module aérien, qui rend les drones compatibles totalement invisibles et capture le contenu aérien à 360 ° sans limitation d’angle de vision.

La magie est dans l’édition

Capturer de la vidéo à 360 ° est à la fois une bénédiction et un fardeau: créer des plans infinis en même temps, puis nous avons un choix infini d’options lors du montage.

C’est là que la fonction entre en jeu. Cadre automatique de l’application ONE R. Insta360 a développé son propre algorithme de vision informatique pour identifier les meilleures parties de n’importe quelle vidéo 360 et le recommander aux créateurs. Il existe de nombreuses options différentes, mais Auto Frame vous aide à choisir rapidement celles qui en valent la peine et à recadrer pour vous si vous le souhaitez.

Cela réduit considérablement le temps d’édition, vous permettant de sélectionner parmi les plans générés. Pour le tester, pendant que vous lisez votre vidéo 360, cliquez simplement sur le coin inférieur gauche et l’ONE R produira le contenu pour vous. De là, vous pouvez sélectionner vos plans, les recadrer et les exporter.

L’application ONE R est également dotée de nombreuses nouvelles fonctionnalités d’édition, comme le mode Décalage horaire, qui peut maintenant être effectué en quelques clics, et le nouvel algorithme de détection de pose qui permet aux utilisateurs d’identifier et d’extraire instantanément chaque fragment d’une vidéo où l’utilisateur a la même position, permettant un effet Stop Motion automatique qui prendrait heures à faire

Le mode Starlapse Calibrez automatiquement l’exposition de l’appareil photo pour capturer des accélérations dynamiques à 360 degrés des étoiles, tandis que les créateurs n’ont qu’à choisir le lieu et l’heure.

FlashCut Auto Edit

Pour ceux qui n’ont pas besoin d’avoir autant de contrôle sur l’édition, FlashCut est l’algorithme d’édition automatique basé sur le contenu de ONE R. Tout d’abord, trouvez le meilleur contenu basé sur un thème choisi par le créateur, comme la nourriture, les voyages ou les animaux. Il les combine ensuite au rythme de la musique dans une vidéo dynamique. FlashCut peut filtrer et combiner le contenu capturé par n’importe quel module ONE R, 360 ou standard.

Édition Twin et édition 1 pouce

Alors que chaque créateur peut acquérir la combinaison de fonctionnalités qui répondent à ses besoins, Insta360 propose également une série d’éditions préconfigurées pour démarrer dans certaines des combinaisons de mod les plus puissantes.

L’Insta360 ONE R Twin Edition propose deux modes d’enregistrement: le 360 ​​Dual Lens Mod et le 4K Wide Angle Mod, dans un ensemble polyvalent pour 509,99 €. Les deux configurations sont étanches jusqu’à 5 mètres tant qu’elles sont montées, sans avoir besoin d’un boîtier.

De son côté, Leica et Insta360 ont co-conçu la version premium Insta360 ONE R 1-Inch Edition, qui offre aux créateurs un capteur 5,3K de 1 pouce pour atteindre une plage dynamique et de haute qualité dans une caméra d’action, ainsi que Stabilisation FlowState. Ce module grand angle de 5,3 K peut être rapidement échangé contre un module d’objectif à 360 degrés pour capturer dans toutes les directions. L’Insta360 ONE R 1-Inch Edition se vend 599,99 €.

Et enfin, l’Insta360 ONE R 4K Edition offre tout ce dont vous avez besoin pour profiter du 4K Wide Angle Mod pour 339,99 €.