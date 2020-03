Premières impressions Half-Life: Alyx, une expérience unique

Hier, après près de 13 ans depuis la dernière publication de la livraison de Half-Life, nous avons finalement pu essayer Half-Life: Alyx, une réinvention de la saga classique au format VR qui arrive pour ajouter un peu plus de profondeur autour de l’intrigue déjà connue.

Tout d’abord, corroborez que, comme Valve lui-même nous avait déjà prévenu, ce n’est pas Half-Life 3. Cela implique que bien que nous ayons un jeu et une histoire totalement originaux, nous continuerons à souhaiter et à ce que la société continue avec la fin du dernier épisode qui nous tient en haleine depuis tant d’années.

Cependant, sans aucun doute Half-Life: Alyx servira à calmer un peu ce bug, ravivant parfaitement cet univers dans un monde à travers lequel nous pouvons serpentez et explorez l’univers Half-Life avec une énorme liberté, que ce soit simplement pour se promener et admirer les paysages, ainsi que pour rechercher toutes sortes d’artefacts dans chaque tiroir et placard que l’on trouve, et tout ce qui me vient à l’esprit.

Et est-ce les graphismes du jeu sont tout simplement époustouflants, avec une quantité écrasante de petits détails, avec un grand nombre d’éléments avec lesquels nous pouvons interagir tels que les boîtes aux lettres des journaux, avec lesquelles nous pouvons interagir jusqu’à ce que nous puissions même lire leurs titres et nouvelles, ou les différentes radios que nous trouvons , dans lequel nous pouvons régler manuellement les différents canaux et fréquences.

Des possibilités infinies qui nous montrent pourquoi nous avons transformé cet épisode en un titre de réalité virtuelle exclusif, dont le résultat nous offre une expérience des plus immersives.

Quelque chose que est encore accentuée au combat. Et est-ce que pour utiliser un pistolet, la première chose que nous aurons à faire est de glisser un des chargeurs dedans, de nos propres mains; puis plus tard, lorsque nous manquons de munitions, exécutons une “danse” complexe en appuyant sur le bouton pour libérer le chargeur usé, en en prenant un nouveau sur le dos et en répétant le processus de charge.

Cependant, il s’agit toujours d’une épée à double tranchant, car pour améliorer l’expérience Half-Life: Alyx, Valve a choisi de la développer complètement orientée pour la réalité virtuelle, de sorte que la grande majorité des joueurs sur PC qui Ils attendaient un nouveau jeu Half-Life toutes ces années, ils devront sauter cet épisode, ou dépenser les centaines d’euros que les systèmes VR coûtent.

En plus de d’autres inconvénients comme la fatigue VR. Et c’est que contrairement aux jeux PC normaux, où nous pouvons investir de longues heures de jeu, il est très possible que nous finissions par remarquer certains vertiges et désorientation si nous ne prenons pas une courte pause de temps en temps, encore plus accentuée dans Half-Life: Alyx due à l’énorme effort de ces combats et interactions réalistes.

Half-Life: Alyx en vaut-il la peine?

Sans vouloir entrer dans les spoilers, nous allons nous limiter à parler des premières minutes du jeu et de son approche initiale.

Le voyage du jeu, dans la mesure où nous avons pu avancer, nous plonge dans une zone de quarantaine de la ville 17 où les horreurs abondent en victimes extraterrestres mutantes, les crabes bien connus qui sautent sur la tête des gens pour les transformer en “zombies”, et certains soldats combinés. Nous rencontrerons certains des personnages des épisodes précédents, et en plus de quelques clins d’œil, nous en apprendrons plus sur ce monde et son histoire. Tout cela pendant que nous nous promenons dans un monde immense en ramassant toutes sortes d’armes étranges, en trouvant des énigmes cachées à résoudre et l’étrange surprise.





Cependant, recommande Half-Life: Alyx est un peu plus complexe.

Si nous avions déjà un casque VR compatible avec SteamVR, on retrouve l’équivalent d’un AAA, et un titre d’achat nécessaire face au nombre encore réduit de titres adaptés. Cependant, si nous allons acheter un appareil tel que le Valve Index juste pour y jouer, même si nous avons intérêt à ce que le jeu soit gratuit, nous nous retrouvons toujours avec une dépense considérable à peser.

D’où laissons cette dernière décision à chaque utilisateur, sans vouloir recommander directement l’achat de tout appareil VR. Il est préférable de connaître l’offre actuelle de jeux et de savoir si vous allez vraiment donner une utilisation à la VR au-delà de ce jeu.