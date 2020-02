premières minutes de vrai jeu en 4K

Resident Evil 3 Remake est l’un des jeux les plus attendus de cette année. Capcom a fait un excellent travail avec Resident Evil 2 Remake, et les informations qu’il a fournies au cours des dernières semaines sur le remake du troisième opus de la franchise bien connue n’ont fait que susciter des attentes.

Nous avions vu plusieurs captures d’écran, mais nous n’avions pas encore eu l’occasion d’en profiter de vraies scènes de jeu en mouvement. Aujourd’hui, enfin, nous avons avec nous les premières vraies minutes de Resident Evil 3 Remake, et je dois dire qu’il a pleinement répondu à mes attentes.

Il Moteur RE, un moteur graphique sur lequel repose Resident Evil 3 Remake (également utilisé dans Resident Evil 7 et Resident Evil 2 Remake), a été utilisé de manière magistrale. La qualité graphique est superbe, tout a l’air super et l’ambiance est soignée au millimètre près, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Resident Evil 3 Remake: l’innovation sans perdre l’essence originalel

C’est sans aucun doute la meilleure façon de décrire le nouveau Capcom. Comme nous pouvons le voir dans la vidéo à la fois les ennemis et les lieux et les personnages secondaires ils restent fidèles, plus ou moins, au classique de la fin des années 90.

Malgré l’important saut de niveau technique, le gameplay n’est pas sans rappeler ce qui nous amène à rappelez-vous les sensations originales. Cela est possible grâce au fardeau généré par la présence d’un grand nombre de zombies dans les scènes extérieures et Nemesis essayant de nous traquer.

Le esquiver la mécanique Ils contribuent également au maintien du charme du classique, bien que dans Resident Evil 3 Remake, ils aient considérablement changé. Dans ce titre, il est plus facile à activer et nous offre un petit avantage tactique sous forme de ce qui semble être une sorte de bullet time.

Je vous rappelle que le lancement de Resident Evil 3 Remake aura lieu le 3 avril et arrivera sur Xbox One, PS4 et PC. Vos exigences seront les mêmes que celles de Resident Evil 2 Remake, ce qui signifie qu’à partir d’une configuration basée sur un Ryzen 3 1200-Core i5 2400, 8 Go de RAM et un RX 570-GTX 1060, nous profiterons d’une bonne expérience dans 1080p Juste en dessous, nous laissons la vidéo avec les nouvelles scènes du vrai jeu.