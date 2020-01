Premières photos de la fuite du Galaxy S20 +, confirmant la conception, le nom et la disposition de l’appareil photo

Les premières images du monde réel de la prochaine série Galaxy de Samsung ont atterri, grâce aux gens de XDA Developers et au haut-parleur Samsung Max Weinbach. En plus de confirmer une disposition de caméra plus saine (dans une configuration légèrement différente par rapport aux fuites précédentes), ces photos confirment également que Samsung prévoit de sauter beaucoup de chiffres avec ses prochains fleurons, en sautant directement au nom du “Galaxy S20”.

Les images ont été fournies au Weinbach de XDA par une source anonyme, mais elles correspondent et confirment les détails révélés dans les précédentes fuites basées sur la CAO, nous montrant la conception globale du plus grand téléphone “Galaxy S20 +” de la série. Comme prévu, il comportera un affichage de style perforé avec une caméra frontale centrée. Sur la base de l’éblouissement du bord des photos, il peut également avoir des bords d’affichage moins fortement incurvés par rapport aux autres téléphones Galaxy S récents – un changement que beaucoup devraient saluer.

Il n’y a pas non plus de bouton Bixby visible sur ce téléphone, confirmant les fuites antérieures.

À l’arrière, nous voyons quatre appareils photo, un flash LED et ce qui ressemble à un trou de microphone, tous disposés en grille sur la bosse rectangulaire de l’appareil photo. Ce n’est pas la configuration au hasard que nous avons vue dans les premières fuites, mais ce n’est pas non plus tout à fait ce que les rendus basés sur la CAO les plus récents nous ont montré. XDA estime que la zone de caméras incluse est un grand tireur principal de 12MP (pixel 1,8 μm), augmenté d’un ultra large et d’un téléobjectif, ainsi qu’un quatrième spéculé comme étant un macro.

Certaines rumeurs précédentes affirmaient que la prochaine série d’appareils Galaxy S arrêterait la tendance à avoir un modèle distinct spécifique à la 5G, corroboré par le fait que le prochain chipset phare de Qualcomm requiert essentiellement le support 5G et que les téléphones Galaxy S de Samsung contiennent presque toujours le dernier SoC Qualcomm (au moins aux États-Unis). Ce nom “Galaxy S20 + 5G” ne confirme ni ne dément ces rumeurs, mais au moins nous savons qu’une taille / modèle inclura la 5G.

Nous en saurons plus dans environ un mois lorsque l’événement Galaxy Unpacked de Samsung devrait révéler la série Galaxy S20.