Premiers signes de la surface de Google Pixel 4a avec une version compatible 5G

Nous pourrions avoir obtenu nos premiers signes du Google Pixel 4a, qui représentent trois combinés de milieu de gamme qui pourraient inclure une référence à un avec un chipset compatible 5G. En d’autres termes, c’est la première indication que Google pourrait sortir un téléphone 5G avant le produit phare de Google Pixel 5.

Les références ont fait surface dans plusieurs bases de code liées à Android – à savoir, un nouveau lot du projet Open Source Android, le vidage du micrologiciel Pixel 4 de ce mois-ci et les dernières versions des applications Google – que les développeurs XDA ont étudiés sur une astuce. L’utilisateur de Twitter @ akes29 avait trouvé des noms de code qui, selon eux, faisaient référence aux nouveaux téléphones Pixel de milieu de gamme 2020.

Trois de ceux que les développeurs XDA ont ciblés au sein de l’AOSP – Sunfish, Redfin et Bramble (Google aime les noms de poissons) – semblent plus susceptibles que d’autres de faire référence à des combinés potentiels qui sont chacun liés à un SoC (système sur puce).

Alors que Sunfish est basé sur le chipset sm750 (alias Snapdragon 730) pour les téléphones haut de gamme – et donc un bon candidat pour le Pixel 4a – le Redfin semble être développé sur le sm7250 (alias Snapdragon 765), un chipset introduit à la conférence Qualcomm de décembre 2019 en tant que premier SoC avec un modem 5G intégré. Cela ne signifie pas qu’un tel appareil serait de facto 5G mais il aurait le chipset nécessaire pour le faire.

Bramble semble également basé sur le chipset Snapdragon 765, mais rien n’indique qu’il soit produit par un fabricant d’équipement d’origine (OEM).

Premier pixel en 5G?

Ce ne sont que des noms de code, mais comme le soulignent les développeurs XDA, ils se réfèrent à la fois aux téléphones et aux noyaux de base de code – ainsi qu’aux combinés qui ne sont jamais sortis – alors prenez cela comme un premier signe possible mais non défini d’un à potentiellement trois appareils Pixel 4 .

Nous nous attendons à ce qu’une version compatible 5G du Google Pixel 5 arrive plus tard dans l’année, mais il est tout à fait possible que le fabricant de téléphones poursuive le succès du Google Pixel 3a de milieu de gamme cette année en faisant une forte offre pour un téléphone 5G abordable.