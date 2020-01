Prenez la prise intelligente Eufy compacte et fiable d’Anker pour seulement 14 $ (9 $ de rabais)

Les appareils connectés sont incroyablement pratiques, mais ils sont également relativement coûteux. Heureusement, vous n’avez pas nécessairement à remplacer vos appareils existants pour les rendre plus intelligents, car les fiches connectées vous permettent d’ajouter le même niveau de confort pour un prix beaucoup plus acceptable. Anker est connu pour la fabrication de produits fiables, et sa prise intelligente Eufy tient cette promesse dans un produit compact. Il se vend généralement 23 $, ce qui est relativement cher, mais vous pouvez l’obtenir pour seulement 14 $ grâce à cette offre.

Grâce au Wi-Fi intégré, la prise se connecte directement à votre routeur sans avoir besoin d’un pont. Malheureusement, il ne prend en charge que les réseaux 2,4 GHz, vous pouvez donc avoir des problèmes pour le relier à certains points d’accès 5 GHz. La fiche peut gérer jusqu’à 15 A, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser avec des appareils électriques plus grands tels que des radiateurs ou des ventilateurs. La conception compacte ne bloque pas la deuxième prise de courant sur le mur, vous permettant de connecter un autre appareil ou d’empiler deux fiches l’une sur l’autre. Enfin, les prises peuvent être contrôlées à l’aide d’Alexa, de Google Assistant et de l’application EufyHome, qui vous permet également de définir des horaires personnalisés et de surveiller la consommation d’énergie.