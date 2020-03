prenez une photo de votre oreille et le son sera amélioré

Logitech G lance le support d’une nouvelle application qui vous permet de personnaliser le son de votre jeu pour une meilleure immersion. L’application est censée vous permettre d’entendre plus clairement les sons du jeu.

La nouvelle application s’appelle immergé et a été créé par embody, une entreprise spatiale audio, en partenariat avec Logitech G. Embody, affirme sur son site Web que Immerse a été conçu pour permettre aux joueurs jouant sur le PC “d’écouter l’audio du jeu comme s’ils entendaient des sons dans le monde réel”, rendre les sons plus proches ou plus éloignés de vous.

Logitech G: quand l’intelligence artificielle franchit les frontières

L’application Immerse utilise leintelligence artificielle pour créer un profil audio personnalisé pour chaque utilisateur. Lorsque vous vous inscrivez à l’application, Immerse vous demande de numériser un code QR, puis prendre une photo de l’oreille droite en utilisant le smartphone. Immerger l’intelligence artificielle utilise des algorithmes pour analyser toutes les parties de l’oreille prédire comment vos oreilles reçoivent le son.

L’application Immerse est un service d’abonnement payant. Les abonnements commencent à partir de 3 $ par mois plus une période d’essai gratuite de deux semaines.

L’application Immerse prend en charge plus d’une douzaine d’écouteurs Logitech G, y compris des écouteurs de jeu G Pro X et pro et Logitech G533, que beaucoup disent être un “casque PC de rêve”.

En plus de Logitech, Immerse offre également un support pour les écouteurs produits par Beyerdynamic. Ainsi, il est possible qu’Embody collabore avec d’autres sociétés de casque pour fournir une meilleure accessibilité à son audio de jeu personnalisé à l’avenir.