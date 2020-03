Préparez-vous pour la WWDC 2020 avec ces fonds d’écran inspirés d’Apple pour iPhone, iPad et Mac

Vendredi, Apple a officiellement annoncé que la WWDC 2020 aura lieu en juin en tant que nouvelle expérience en ligne. Pour vous aider à vous préparer pour l’événement de cette année, Matt Birchler a conçu de magnifiques fonds d’écran pour votre iPhone, iPad et Mac, inspirés des illustrations d’Apple.

Les illustrations d’Apple pour la WWDC 2020 s’articulent autour d’une collection d’autocollants sur différents horizons. Par rapport aux invitations précédentes de la WWDC, les illustrations de cette année sont un peu plus minimalistes. Néanmoins, Matt a toujours pris l’esthétique d’Apple et l’a transformée en une collection complète de papiers peints.

Au total, Matt a créé trois modèles de papier peint, tous disponibles en variantes claires et foncées. Les fonds d’écran sont disponibles pour iPhone, iPad, Mac et même des écrans ultra-larges. “Tous les fonds d’écran sont en deux versions, et à des résolutions plus élevées que celles dont vous avez besoin sur n’importe quel appareil moderne”, explique Matt.

Vous pouvez télécharger gratuitement les fonds d’écran de la WWDC 2020 sur le site Web de Matt BirchTree.

Lors de la WWDC 2020 de cette année, Apple a annoncé la présentation d’un aperçu de l’avenir d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS. La conférence en ligne débutera en juin, mais Apple n’a pas annoncé de date précise. . a obtenu la version interne d’iOS 14 la semaine dernière, et vous pouvez consulter toutes nos couvertures exclusives ici.

Lire la suite:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: