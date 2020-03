Près de 10 milliards de dollars de crypto-monnaie ont été volés au cours des trois dernières années

L’industrie de la crypto-monnaie de 245 milliards de dollars doit faire plus pour sécuriser ses actifs numériques si elle souhaite continuer à croître selon un nouveau rapport de KPMG.

Depuis 2017, les pirates ont volé au moins 9,8 milliards de dollars d’actifs numériques en raison d’une sécurité faible ou d’un code mal écrit, a déclaré le cabinet comptable dans son rapport intitulé «Cracking Crypto Custody».

Comme les investisseurs institutionnels ont adopté des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum, cela a conduit à une compétition pour une place dans leurs portefeuilles et la sauvegarde de ces jetons numériques est plus importante que jamais. Co-auteur du rapport et co-leader des services de cryto-actifs de KPMG, Sal Ternullo a expliqué pourquoi la sécurité empêche les investisseurs d’acquérir plus de crypto-monnaie dans un communiqué, déclarant:

“Les investisseurs institutionnels en particulier, ne prendront pas de positions dans des crypto-actifs si leur valeur ne peut pas être conservée et sauvegardée de la même manière que les actifs traditionnels.”

Sécuriser les investissements en crypto-monnaie

Les services de garde pour les crypto-monnaies ont commencé à se développer et Fidelity Investments ainsi que des unités des bourses de crypto-monnaie Intercontinental Exchange, Coinbase et Gemini ont commencé à les proposer aux investisseurs.

De la même manière que l’argent liquide et certains types d’obligations sont des investissements au porteur dont la personne qui les détient est le propriétaire, les crypto-monnaies aussi. Cependant, les clés privées, qui sont une chaîne de caractères stockée dans un portefeuille numérique ou écrite sur papier, sont assez faciles à égarer.

Lorsqu’un utilisateur perd sa clé privée ou la fait voler, l’actif disparaît pour toujours, ce qui fait de la conservation des clés un défi majeur pour les sociétés financières traditionnelles qui connaissent mieux la protection des actifs non numériques. KPMG a expliqué pourquoi la conservation est si importante pour la croissance continue du marché des crypto-monnaies dans son rapport, en disant:

«La garde – la gestion des clés privées cryptographiques que les propriétaires de crypto-actifs utilisent pour exécuter des transactions – est un élément essentiel de la constitutionnalisation de la crypto. Il est essentiel de gagner la confiance des clients dans les crypto-actifs et de permettre au marché d’évoluer. Alors que les crypto-actifs prolifèrent, les dépositaires ont une formidable opportunité de profit – à la fois en gagnant des frais de gestion pour fournir des services de dépositaire simples, et en offrant des services adjacents uniquement possibles dans l’écosystème de cryptographie naissant. “

Si les crypto-monnaies doivent continuer à être achetées et négociées par des investisseurs institutionnels, alors l’industrie doit s’assurer qu’elle peut les sécuriser en premier.

Via Bloomberg