Présentation du nouveau moniteur incurvé Philips 346P1CRH

MMD, fabricant d’écrans et marque partenaire des moniteurs Philips, annonce le lancement du Philips 346P1CRH 34 ”(86,36 cm) Moniteur LCD. Avec un écran WQHD incurvé avec DisplayHDR 400, Ce moniteur offre des performances visuelles exceptionnelles, en plus d’une série de fonctionnalités de connectivité exceptionnelles telles qu’un port USB-C et un commutateur KVM intégré, ainsi qu’un large éventail de fonctions et d’innovations pour améliorer le confort de l’utilisateur et garantir la journée de travail la plus productive et agréable possible.

En termes de connectivité, le Philips 346P1CRH est équipé de DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, HDCP 2.2 et RJ45, il dispose également d’un port USB-C intégré avec alimentation électrique qui offre une productivité instantanée. Les utilisateurs peuvent connecter simplement et facilement tous leurs périphériques au moniteur, éliminant ainsi l’encombrement des câbles tout en chargeant leur ordinateur portable avec un simple connecteur USB-C réversible qui vous permet également de regarder des vidéos haute résolution et de transférer des fichiers à grande vitesse, entre autres. Grâce à la technologie MultiView, les utilisateurs peuvent profiter de la double connexion et de la visualisation pour travailler simultanément avec plusieurs appareils, tels qu’un ordinateur de bureau et un autre ordinateur portable, tandis qu’un commutateur KVM MultiClient intégré vous permet de contrôler deux ordinateurs distincts avec une configuration de clavier unique et souris et offre la possibilité de basculer entre les sources en appuyant sur un bouton.

Le Philips 346P1CRH offre aux utilisateurs une expérience visuelle agréable des images Limpide avec une résolution 3440 x 1440 QHD pour une qualité d’image extrêmement nette et réaliste. Le DisplayHDR 400 certifié VESA a une luminosité supplémentaire, des contrastes plus profonds et des couleurs incroyables pour des images vraiment époustouflantes. Les angles de vision de 178/178 de l’écran et le format UltraWide 21: 9 le rendent suffisamment capable pour accueillir le travail de groupe, ainsi que des comparaisons de plusieurs fichiers côte à côte par rapport à la finance, aux professionnels de la banque Et le design graphique l’appréciera certainement. Les fans de jeux vidéo pourront également profiter de leur potentiel, grâce à la technologie Adaptive Sync qui garantit un gameplay rapide et fluide.

Le Philips 346P1CRH possède des fonctionnalités intelligentes et efficaces pour augmenter le confort. Le support inclinable et réglable garantit l’ergonomie, tandis que les fonctions de confort oculaire certifiées TUV réduisent la fatigue oculaire. Une webcam contextuelle Windows HelloTM pratique équipée de la technologie de reconnaissance faciale fournit des connexions sécurisées et peut être stockée discrètement lorsqu’elle n’est pas utilisée. Ce moniteur a également un état d’esprit écologique, offrant des fonctionnalités d’économie d’énergie telles que LightSensor et PowerSensor qui peuvent économiser jusqu’à 70% des coûts énergétiques. Il est également conforme aux normes EnergyStar 8.0, EPEAT * et RoHS, est exempt de substances nocives telles que le mercure et le plomb et utilise des matériaux d’emballage 100% recyclés.

Le moniteur Philips 346P1CRH est désormais disponible et coûtera 589 €