présentation probable en Europe fin mars

L’entreprise chinoise Huawei a récemment organisé une conférence avec la presse française pour annoncer que le nouveau haut de gamme P40 volonté présenté à Paris, fin mars 2020.

Richard Yu a également laissé entendre que Huawei Mobile Services, une alternative préférée à la suite Google, serait prêt au lancement de l’appareil. Découvrons plus de détails.

Huawei P40 pourrait faire ses débuts en Europe en mars 2020

Comme nous l’avons également annoncé il y a quelques semaines, le P40 ne montera pas le processeur HarmonyOS, qui pour le moment restera une prérogative des autres appareils, mais l’EMUI basé sur Android 10 auquel nous sommes tous habitués. Il sera également distribué en Europe via les canaux de revente habituels, sans trop se soucier de l’absence temporaire d’applications Google.

Selon les dernières rumeurs, la date choisie par le colosse pour la présentation en Europe pourrait être celle du 26 mars 2020. C’est un jour curieux puisque c’est le même jour où les modèles P30 ont été présentés en 2019. Comme d’habitude, nous vous déconseillons de le prendre comme une indication absolue, même si nous avions précédemment prévu qu’ils arriveraient fin mars.

Selon ce qui a émergé jusqu’à présent, le Huawei P40 devrait monter un Écran AMOLED de 6,5 pouces sans encoche. Un processeur HiSilicon Kirin 990, déjà vu sur le modèle Mate 30 Pro, avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne probablement extensible avec MicroSD. On parle d’un caméra arrière quadruple et un deux caméras probables sur le devant. Il suffit d’attendre un peu plus d’un mois pour le savoir.