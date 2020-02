Présentation vidéo de la prise en charge d’Arlo Pro 2 HomeKit

Lundi, Arlo a publié sa mise à jour de la version 2.7.13 pour ajouter la prise en charge de HomeKit à ses caméras de sécurité. Inutile de dire que c’est une fonctionnalité très attendue que les utilisateurs d’Arlo de l’écosystème iOS attendent depuis un certain temps. Cela valait-il la peine d’attendre? Regardez notre guide vidéo pas à pas pour plus de détails.

Mise à jour 2/19: Selon Apple Insider, Arlo a ajouté la prise en charge de HomeKit pour le plus récent membre de la famille de caméras d’extérieur Arlo, l’Arlo Pro 3. Les deux autres caméras qui ont reçu le support HomeKit, la caméra Arlo Pro 2 et la caméra Arlo Ultra 4K, ont été mises à jour l’année dernière. Bien que l’Arlo Pro 3 manque de prise en charge vidéo 4K comme la version Ultra, il est moins cher et est toujours livré avec le projecteur intégré, qui est sans doute la fonctionnalité la plus utile.

Pour mettre à jour votre Arlo Pro 3, vous pouvez suivre les mêmes étapes que celles décrites dans le post ci-dessous. Assurez-vous que vous exécutez la dernière version de l’application Arlo, et vous pourrez ajouter votre Arlo Pro 3 à HomeKit pour visualiser votre caméra dans l’application Home.

La mise à jour 2.7.13 inclut une prise en charge complète de HomeKit, y compris la possibilité d’ajouter vos caméras Arlo directement à l’application Home, d’afficher des caméras dans l’application Home, de configurer des déclencheurs de détection de mouvement avec d’autres appareils compatibles HomeKit, de visualiser rapidement des scènes via des notifications interactives et demandez à Siri de diffuser une caméra particulière en direct.

Malheureusement, la mise à jour s’applique uniquement aux utilisateurs dont les numéros de modèle de station de base commencent par VMB4000 et VMB4500. En d’autres termes, les utilisateurs d’Arlo Pro et Arlo Pro 2 gagneront la nouvelle fonctionnalité, mais les utilisateurs d’Arlo Ultra devront continuer à être patients en attendant le support de HomeKit.

Présentation vidéo de la prise en charge d’Arlo Pro 2 HomeKit

HomeKit est uniquement pour Arlo Pro et Arlo Pro 2 (pour l’instant)

Comme j’ai une caméra Arlo Ultra (examen complet) sur mon réseau, j’ai déconnecté l’ancienne station de base VMB4000 car elle est devenue redondante une fois que j’ai branché la nouvelle station de base VMB5000 requise pour la nouvelle caméra de sécurité compatible 4K. Le VMB5000 inclut une rétrocompatibilité avec les anciens matériels Arlo Pro et Arlo Pro 2, j’ai donc estimé qu’il n’était pas nécessaire de garder l’ancien concentrateur connecté.

La station de base Arlo VMB4000

Évidemment, mon air a rapidement changé une fois que j’ai réalisé que le support HomeKit était là, mais est resté relégué à l’ancien matériel de la station de base. En tant que tel, j’ai décidé de reconnecter le VMB4000 et de simplement y connecter toutes les caméras Arlo Pro 2 que j’avais sur mon réseau, laissant le nouveau VMB5000 avec son seul Arlo Ultra connecté.

La station de base VMB5000 (Arlo Ultra) n’est pas encore compatible avec HomeKit

En dehors de l’inconvénient d’avoir à avoir un concentrateur supplémentaire connecté à mon réseau, une telle configuration n’a pas fait beaucoup de différence en termes d’utilisation. Une fois qu’Arlo aura ajouté la prise en charge de HomeKit à sa nouvelle station de base, je reviendrai probablement sur ma configuration unique et remettrai l’ancien VMB4000 en stockage.

Activation de HomeKit

La configuration de la prise en charge de HomeKit pour les caméras Arlo se fait entièrement dans l’application Arlo, vous n’avez donc pas besoin de visiter l’application Home pour ajouter le concentrateur, entrer des codes d’accès, etc. J’ai trouvé que l’ajout de la prise en charge de HomeKit était un peu difficile, mais une fois que j’ai commencé, la navigation s’est bien déroulée.

Une fois la mise à jour installée, vous verrez une fenêtre contextuelle dans l’application Arlo indiquant que les caméras Arlo fonctionnent désormais avec HomeKit. Vous pouvez également vous aventurer dans les paramètres du concentrateur pour accéder à un nouveau panneau HomeKit spécialement conçu pour établir une connexion HomeKit.

Avant le processus de configuration de HomeKit, il vous sera demandé de donner accès à vos données personnelles, ce qui est nécessaire pour faire avancer les choses. L’application vous guidera ensuite tout au long du processus d’ajout de caméras à HomeKit.

Donner à Arlo l’accès aux données HomeKit

Après avoir appuyé sur le bouton Ajouter des caméras à HomeKit, l’application recherchera sur votre réseau une station de base compatible. Après avoir tapé sur la station de base, l’application vous permet de sélectionner un domicile, suivi de la pièce à laquelle vous souhaitez ajouter vos caméras. Ces pièces sont importées à partir de vos paramètres HomeKit préexistants, donc c’est très simple même si la configuration a lieu «en dehors» de l’application Home.

Une fois une pièce sélectionnée, une fenêtre contextuelle vous demande d’autoriser l’application Arlo à ajouter le pont (station de base Arlo) à votre domicile. Une fois que vous appuyez sur Continuer, la borne d’accès sera ajoutée à votre domicile en tant que hub HomeKit.

L’étape suivante consiste à configurer toutes les caméras connectées à votre station de base. Les caméras Arlo Pro 2 comprennent deux fonctions principales – elles peuvent agir comme une caméra standard pour la visualisation à tout moment, et elles peuvent également agir comme un capteur de mouvement pour déclencher l’automatisation.

L’application Home vous permet de renommer les fonctions d’affichage et de mouvement indépendamment les unes des autres. Les utilisateurs ont également la possibilité de réaffecter des caméras à des pièces spécifiques et d’inclure des caméras dans les favoris pour les afficher dans l’onglet Accueil de l’application Accueil.

Support pour Arlo Pro 2 HomeKit

C’est tellement agréable de pouvoir enfin accéder à mes caméras Arlo dans l’application Home. Je peux afficher un aperçu de toutes les caméras que j’ai configurées dans l’application Home en tant que favori, ce qui me permet d’avoir un aperçu rapide de tout ce qui se passe sur place à tout moment.

Aperçu des caméras via l’onglet Favoris

Bien sûr, vous pouvez également appuyer sur l’une des caméras pour une vue en direct à tout moment. Il convient de noter que l’interface de visualisation en direct de la caméra HomeKit d’iOS 12 est un peu plus limitée que celle que vous trouverez dans iOS 13.

Interface de visualisation de la caméra en direct HomeKit d’iOS 12

Avec iOS 13, vous pouvez rapidement basculer entre toutes les caméras configurées via un menu déroulant pratique. Une autre bonne chose à propos de l’interface de flux en direct dans iOS 13 est que vous pouvez facilement accéder à tous les autres accessoires HomeKit dans la même pièce en appuyant sur le bouton de la pièce dans le coin inférieur droit. C’est pratique, par exemple, si vous détectez un mouvement dans une pièce et souhaitez allumer rapidement une lumière dans la même pièce.

L’interface de la caméra en direct iOS 13 HomeKit est un peu plus dense en fonctionnalités

L’assistance Siri signifie que je peux simplement dire «Hey Siri, montre-moi la caméra Office» et Siri lancera rapidement l’application Home avec une vue en direct de la caméra.

Une autre grande fonctionnalité est les notifications interactives. Lorsqu’une caméra détecte un mouvement, une notification s’affiche qui inclut un flux de caméra en direct si vous souhaitez le visualiser rapidement. Des notifications similaires sont disponibles depuis longtemps dans l’application Arlo, mais il est agréable d’avoir de telles fonctionnalités dans l’application d’accueil native.

Les notifications fournissent un aperçu de la scène actuelle

Mais la chose la plus importante à propos de la prise en charge de HomeKit avec la caméra Arlo est de savoir comment elle vous permet d’interagir avec d’autres appareils compatibles HomeKit. Auparavant, les caméras Arlo étaient plus ou moins mises en quarantaine du reste des appareils intelligents compatibles HomeKit, ce qui limitait le potentiel et l’utilité de ces caméras.

Par exemple, sans la prise en charge de HomeKit, je ne pouvais pas allumer la lumière Philips Hue lorsque ma caméra Arlo Pro 2 détectait un mouvement la nuit. Avec le support HomeKit maintenant en remorque, de telles combinaisons sont une réelle possibilité.

Il y a encore une place pour l’application Arlo

Cela ne veut pas dire que la prise en charge de HomeKit remplacera entièrement la nécessité de l’application Arlo. Il reste de nombreuses fonctions qui restent utiles pour les utilisateurs de l’application Arlo – la configuration générale et l’optimisation, la possibilité d’utiliser des fonctionnalités telles que les radios bidirectionnelles, le manque de prise en charge d’autres appareils comme Arlo Ultra et les voyants de sécurité de l’application Home.

La différence la plus évidente entre les deux est l’impossibilité de sauvegarder ou d’afficher des enregistrements directement depuis l’application Home. Bien que l’application Home offre une surveillance en temps réel, c’est la fonctionnalité DVR qui rend un système de caméra axé sur la sécurité comme l’Arlo si efficace.

Apple a annoncé qu’il étend sa prise en charge des caméras de sécurité dans iOS 13 avec HomeKit Secure Video, une fonctionnalité distincte de la prise en charge générique des caméras HomeKit. Non seulement ce nouveau service comprendra des améliorations de la confidentialité, mais il permettra également aux caméras prises en charge d’économiser 10 jours d’enregistrements sur iCloud sans frais supplémentaires pour les abonnés au niveau de stockage 200 Go et 2 To iCloud.

La question de savoir si les caméras Arlo actuelles prendront éventuellement en charge HomeKit Secure Video est un problème, mais je ne retiendrai pas mon souffle. Arlo gagne de l’argent grâce aux abonnements qui incluent le DVR, il peut donc être peu incité à prendre en charge HomeKit Secure Video.

À l’heure actuelle, il existe actuellement une liste limitée de fabricants de caméras – Logitech, Eufy, Netatmo et Robin – qui incluront la prise en charge de HomeKit Secure Video dans certains de leurs produits actuels et à venir. Logitech a récemment annoncé que sa caméra de sécurité filaire Circle 2 actuellement disponible gagnerait éventuellement en assistance.

Prise de .

Cela a pris du temps, mais le support HomeKit pour Arlo Pro et Arlo Pro 2 est enfin là. Un tel support n’éliminera pas le besoin de l’application Arlo complète, mais être capable de visualiser rapidement des vues de caméra en temps réel via Siri, et avoir la possibilité d’intégrer des caméras dans le reste de la configuration de HomeKit est une première étape agréable et bienvenue une addition.

Nous espérons qu’Arlo pourra faire fonctionner d’autres appareils avec la prise en charge de HomeKit, notamment l’Arlo Ultra compatible 4K que nous avons récemment examiné.

Que pensez-vous de la prise en charge de HomeKit par Arlo Pro et Arlo Pro 2? Décrochez ci-dessous dans les commentaires avec vos pensées.

