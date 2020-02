Présentez Maveric, le nouvel avion au design futuriste de la compagnie Airbus

L’avion de forme triangulaire rompt totalement avec le modèle de fuselage des avions traditionnels. Cela réduira la consommation de carburant de 20%.

Singapour célèbre ces jours-ci l’événement le plus important du secteur de l’aérospatiale et de la défense du continent asiatique: le Singapore Airshow 2020. Malgré le risque menaçant du coronavirus, l’événement a ouvert ses portes avec 70 exposants de moins qu’initialement prévu et avec quelques blessés majeurs parmi cadres et employés d’entreprises d’autres continents qui ont refusé leur aide.

L’une des sociétés qui n’a pas abandonné sa présence est l’European Airbus, qui en plus de ses centres de rassemblement européens, en a ouvert ces dernières années d’autres en Chine et aux États-Unis, avant cela à son Boeing archivival, qui continue de se concentrer sur l’essentiel de sa production dans les usines américaines

L’une des raisons impérieuses pour lesquelles l’Européen, basé à Toulouse, voulait être présent à Singapour était la présentation publique du Maveric, un acronyme anglais pour le modèle d’avion pour la validation et l’expérimentation de contrôles innovants robustes. C’est un avion totalement différent de ceux qui ont été construits jusqu’à présent.

Dans l’Airbus, les modèles les plus commercialement réussis ont des décennies d’histoire, depuis leur développement a commencé au milieu des années 80 et depuis lors, les détails techniques et la motorisation ont été modifiés, bien que le fuselage et l’apparence extérieure soient essentiellement les mêmes depuis le premier vol d’un A320 en février 87.

Ce mardi à Singapour, Airbus a présenté pour la première fois en public le projet Maveric, qui vise à être l’avion commercial monocouloir qui dans un avenir pas trop lointain sera vu dans les aéroports du monde entier. L’avion triangulaire en forme d’aile, qui rompt totalement avec la conception du fuselage des avions de passagers, ressemble à un listao ou une galuchat et porte ses moteurs au-dessus du fuselage, ce qui lui donne une conception encore plus perturbatrice et cela vise essentiellement à réduire l’empreinte sonore.

Présentée à grande échelle, sa forme vous permettra de réduire la consommation de carburant de 20% par rapport à la même Airbus de dernière génération, qui à son tour consommait déjà 25% de moins que les mêmes appareils des premières générations. Étant donné que la cabine est absolument différente de la forme de crayon habituelle ou du grand tube sous pression, elle vous permettra une plus grande polyvalence, selon les responsables d’AirbusUpNext.

“Avec le développement de ces projets perturbateurs, nous serons des pionniers dans le renouvellement des vols commerciaux”, a déclaré Jean-Brice Dumont, vice-président ingénierie d’Airbus. «Nous évaluons la viabilité de ces produits et bien qu’il n’y ait pas de calendrier précis pour la mise en service, ce démonstrateur technologique sera essentiel pour réaliser un changement dans les architectures d’avions commerciaux pour un avenir plus durable pour l’industrie de la l’aviation », a conclu cet ingénieur et pilote qui est l’un des nouveaux visages de l’entreprise.

Source: La Vanguardia

