Presidents ‘Day Sales 2020: offres finales de Best Buy, Walmart, Amazon, etc.

La journée des présidents 2020 est officiellement arrivée, ce qui signifie que vous pouvez trouver des offres incroyables auprès de détaillants comme Best Buy, Walmart et Amazon. Les ventes de la journée du président incluent généralement des réductions sur les articles coûteux tels que les matelas, les appareils électroménagers, les téléviseurs, etc.

Pour vous aider à trouver toutes les meilleures offres, nous avons rassemblé les meilleures ventes et offres du jour des présidents en cours. Nous avons également sélectionné des offres exceptionnelles qui incluent des catégories telles que l’électronique, les appareils électroménagers et les articles pour la maison. Nous vous dirons également tout ce que vous devez savoir sur l’événement de vente de la journée du président, comme la date, les détaillants participants et les offres auxquelles vous pouvez vous attendre.

Consultez nos meilleurs choix de vente ci-dessous et gardez à l’esprit que la plupart des ventes se terminent aujourd’hui, vous devriez donc profiter de ces aubaines fantastiques maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Les meilleures ventes du Presidents ‘Day:

Walmart – économisez sur les téléviseurs, les appareils électroménagers, les meubles et plus encoreMeilleur achat – économisez jusqu’à 40% sur les meilleures offres d’appareilsAmazon – économisez sur les appareils, appareils et bien plus d’AmazonDell – économisez sur les ordinateurs portables, les moniteurs, les téléviseurs et plus encoreSurstock – 70% de réduction sur des milliers d’articles + livraison gratuiteNectar – économisez 100 $ sur votre matelasDreamcloud Sleep – retirez 200 $ de votre matelasTemper-Pedic – économisez jusqu’à 500 $ sur certains ensembles de matelasCasper – économisez 15% sur les accessoires lorsque vous dépensez 100 $ et plusMatelas ferme – économisez jusqu’à 600 $ sur les matelas king et queen sizeViolet – draps gratuits + masque de sommeil premiumSaatva – prenez 100 $ de rabais sur votre commande de 500 $ ou plusAmerisleep – 250 $ de rabais sur tout matelas + livraison gratuite avec le code PRESDAY250Zoma – 150 $ de rabais sur les matelas + livraison gratuite avec le code PRES150Lenovo – économisez jusqu’à 65% sur les panneaux de porteCible – offres sur les meubles, les appareils électroménagers, les vêtements, etc.Wayfair – des réductions sur tout le siteHome Depot – jusqu’à 30% de réduction sur les achats spéciaux d’appareilsLowe’s – économisez sur les appareils électroménagers, les outils, la baignoire et plusBain de lit et au-delà – jusqu’à 50% de réduction sur les spéciaux de la journée des présidentsHP – économisez gros sur les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les accessoires et les logicielsMicrosoft – offres sur ordinateurs portables, consoles et pluseBay – 15% supplémentaires sur les meilleures marquespierre de Rosette – obtenez un abonnement à vie de Rosetta Stone pour 199 $

Nos meilleurs choix de vente pour la journée du président:

Offres sur les écouteurs pour la journée des présidents

Apple AirPods (2019) avec étui de chargement: 159 $ US 139,99 $ chez Best Buy

Aujourd’hui, vous seul pouvez obtenir les Apple AirPod en vente au prix de 139,99 $ chez Best Buy. Les écouteurs véritablement sans fil sont livrés avec un étui de charge qui offre 20 heures supplémentaires d’autonomie et jusqu’à trois heures de temps de conversation sur une seule charge.

Voir l’offre

Écouteurs Powerbeats Pro totalement sans fil: 249,95 $ 199,99 $ chez Best Buy

Les Powerbeats Pro bénéficient d’une réduction de 50 $ chez Best Buy. Parfaits pour les entraînements, les écouteurs sans fil résistent à la sueur et offrent jusqu’à neuf heures d’autonomie.

Voir l’offre

Casque antibruit Sony WH1000XM3 (renouvelé): 349,99 $ 209,99 $ chez Amazon

Amazon a les écouteurs antibruit Sony WH1000XM3 en vente pour 209,99 $. Les écouteurs Amazon Renewed sont dotés de la technologie d’annulation du bruit numérique et offrent une impressionnante autonomie de 30 heures.

Voir l’offre

Écouteurs sans fil Beats Solo Pro: 299,99 $ 249,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez obtenir les écouteurs Beats Solo Pro les plus vendus en vente pour 249,99 $ chez Best Buy. C’est le meilleur prix que nous ayons trouvé pour les écouteurs sans fil qui incluent la technologie antibruit et sont disponibles dans plusieurs choix de couleurs différentes.

Voir l’offre

Offres télévisées sur la Journée du président

Téléviseur Smart Fire 4K Ultra HD Toshiba de 43 pouces: 330 $ 229,99 $ chez Amazon

Amazon a une baisse de prix de 100 $ sur le téléviseur 4K Toshiba de 43 pouces. Le téléviseur intelligent fonctionne avec Amazon Alexa pour le contrôle vocal et intègre l’expérience Fire TV.

Voir l’offre

Téléviseur Ultra HD 4K Sceptre de 50 pouces: 399,99 $ 189,99 $ chez Walmart

Pour une durée limitée, Walmart propose le téléviseur 4K Sceptre 50 pouces en vente pour seulement 189,99 $. Le téléviseur Ultra HD comprend quatre ports HDMI pour que vous puissiez diffuser, parcourir et écouter tous vos fichiers multimédias préférés.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent 4K UHD Roku TCL de classe 5 de 50 pouces: 399,99 $ 319,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez économiser 100 $ sur le téléviseur 4K TCL 50 pouces de Best Buy. Le téléviseur intelligent intègre l’expérience Roku et fonctionne avec l’assistant Google et Alexa pour le contrôle vocal.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent Samsung UHD 4K 50 pouces: 328 $ 295 $ chez Walmart

Walmart propose le téléviseur 4K Samsung 50 pouces en vente pour seulement 295 $. Le téléviseur Ultra HD a des capacités intelligentes pour que vous puissiez diffuser en continu vos films et émissions de télévision préférés avec le guide universel Samsung.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent Samsung UHD 4K 55 pouces: 379,99 $ 349,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez obtenir le téléviseur 4K Samsung 55 pouces en vente pour 350 $ chez Best Buy. Le téléviseur Ultra HD dispose de capacités intelligentes et offre une image lumineuse et lumineuse grâce à la technologie PurColor.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent UHD 4K de 55 pouces de LG: 469,99 $ 399,99 $ chez Best Buy

Obtenez le téléviseur 4K 55 pouces LG en vente au prix de 399,99 $ chez Best Buy. Le téléviseur de taille moyenne est doté de la technologie ThinQ AI qui vous permet de transformer votre téléviseur en un centre domestique intelligent.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent Samsung UHD 4K 65 pouces: 797,99 $ 478 $ chez Walmart

Vous pouvez économiser 320 $ sur le téléviseur Samsung 65 pouces 4K de Walmart. Le téléviseur grand écran est doté de capacités intelligentes et offre une expérience d’image premium avec des couleurs vives et audacieuses grâce à la technologie PurColor.

Voir l’offre

Téléviseur Ultra HD 4K Sceptre 75 pouces: 1 799,99 $ 629,99 $ chez Walmart

Vous pouvez économiser 1000 $ + sur le téléviseur 4K Sceptre 75 pouces chez Walmart. Bien que le téléviseur grand écran manque de capacités intelligentes, il comprend quatre ports HDMI pour diffuser, parcourir et écouter tous vos fichiers multimédias préférés.

Voir l’offre

Offres de montres connectées pour la Journée des présidents

Montre intelligente Fitbit Versa Lite Edition: 159,95 $ 129 $ chez Amazon

Vous pouvez obtenir la montre intelligente Fitbit Versa Lite Edition la mieux notée en vente pour 129 $ sur Amazon. La montre intelligente pleine de fitness suit l’activité toute la journée et fournit une surveillance de la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7 est disponible en cinq couleurs différentes.

Voir l’offre

GPS Apple Watch Series 3, 38 mm: 219 $ 189 $ chez Walmart

Walmart a maintenant l’Apple Watch 3 à 189 $. La montre intelligente de 38 mm est dotée d’une surveillance de la fréquence cardiaque et de la technologie GPS et est livrée dans un bracelet sport noir ou blanc.

Voir l’offre

Apple Watch Series 5 GPS, 40 mm: 399 $ 384 $ chez Walmart

Walmart a la toute nouvelle Apple Watch 5 de 40 mm en vente pour 384 $. La dernière montre intelligente dispose d’un écran Retina Always-On et comprend une application ECG mise à jour.

Voir l’offre

Offres sur les tablettes de la journée du président

Tout nouveau Fire HD 10: 149,99 $ 109,99 $ chez Amazon

La toute nouvelle tablette Fire HD 10 bénéficie d’une réduction de 40 $ sur Amazon. La tablette 10 pouces est désormais 30% plus rapide et contient 32 Go de stockage et offre jusqu’à 12 heures d’autonomie.

Voir l’offre

IPad 10,2 pouces d’Apple, 32 Go (dernier modèle): 329,99 $ 249,99 $ chez Best Buy

Pour un temps limité, vous pouvez économiser 80 $ sur le dernier modèle d’Apple iPad chez Best Buy. La tablette de 10,2 pouces contient 32 Go de stockage, offre jusqu’à 10 heures d’autonomie et est disponible en gris sidéral, or et argent.

Voir l’offre

iPad (2019) WiFi 128 Go: 429 $ 329 $ chez Best Buy

Il s’agit du dernier iPad phare à avoir atteint les étagères des magasins. Vous bénéficiez aujourd’hui de la prise en charge de tous les derniers périphériques dans cette offre iPad extrêmement bon marché, ainsi qu’une belle baisse de prix chez Best Buy.128 Go est plus que suffisant pour stocker vos divertissements et vos documents ainsi que quelques applications hautes performances pour démarrer.

Voir l’offre

Offres de maisons intelligentes pour la Journée du président

Ring Video Doorbell 2 avec Echo Dot: 248,99 $ 169 $ chez Amazon

Vous pouvez économiser 30 $ sur le Ring Video Doorbell 2 et recevoir un Echo Dot de 3e génération gratuit avec cette offre groupée d’Amazon. Le Ring Video Doorbell 2 fonctionne avec Alexa et envoie des alertes à votre smartphone lorsqu’un mouvement est détecté.

Voir l’offre

Ring Video Doorbell Pro avec Echo Dot: 298,99 $ 199 $ chez Amazon

Pour un temps limité, vous pouvez économiser 50 $ sur la sonnette Ring Video Pro la plus vendue et obtenir un Echo Dot de 3e génération gratuit. Le Ring Pro fonctionne avec Alexa afin que vous puissiez utiliser votre Echo Dot pour recevoir des alertes et entendre et parler aux visiteurs avec une conversation bidirectionnelle.

Voir l’offre

Offres sur les ordinateurs portables pour la Journée des présidents

Ordinateur portable HP 14: 469 $ 279 $ chez Walmart

Une excellente option pour un ordinateur portable à petit budget, vous pouvez obtenir l’ordinateur portable HP 14 en vente pour 279 $ chez Walmart. Le puissant ordinateur portable de 14 pouces intègre un processeur Intel Core i3-1005G1, 4 Go de SDRAM et 128 Go de stockage.

Voir l’offre

Ordinateur portable HP | 15 pouces | 1 249,99 $ 429,99 $ chez HP

Vous achetez un fantastique processeur i7 de 10e génération dans cette offre d’ordinateur portable HP, et emportez 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Cela peut être configuré davantage pour un petit saut de prix, mais ces spécifications de démarrage semblent décentes pour un prix inférieur à 500 $.

Voir l’offre

Ordinateur portable HP Pavilion 15,6 pouces | 979,99 $ 519 $ chez HP

Il s’agit d’une offre d’ordinateur portable vraiment incroyable de HP. Un processeur i7 de 10e génération? Dans un prix de 519 $? Avec 12 Go de RAM et un SSD de 256 Go, et 16 Go de mémoire Intel Optane? Dans un prix de 519 $? Vous devrez sauter sur cet accord rapidement – c’est un aveugle.

Voir l’offre

Ordinateur portable Dell Inspiron 17 3000 de 17,3 pouces | 549 $ 479,99 $ chez Dell

Cette offre d’ordinateur portable Dell Inspiron offre une augmentation de prix et de spécifications, mais c’est toujours une affaire fantastique. Vous obtenez un tout nouveau processeur i3 de 10e génération sous le capot, avec 8 Go de RAM pour que tout fonctionne et un disque dur de 1 To également. Tout cela sur un écran de 17,3 pouces pour moins de 500 $ en fait un excellent choix pour la journée des présidents.

Voir l’offre

Ordinateur portable Dell XPS 13 Touch 13 pouces | 1 549 $ 1199,99 $ chez Dell

Pour 100 $ de plus que le modèle boosté ci-dessus, vous trouverez ce forfait pour ordinateur portable Dell XPS avec un écran tactile inclus. Vous conservez le processeur i7 de 10e génération avec 256 Go de stockage SSD, mais en plus de l’écran flexible, vous doublez également votre RAM à 16 Go.

Voir l’offre

Offres de vide pour la journée des présidents

Aspirateur Hoover WindTunnel 2 Rewind pour animaux de compagnie: 169 $ 69 $ chez Walmart

Vous pouvez économiser 100 $ sur l’aspirateur Hoover WindTunnel 2 chez Walmart. Conçu pour les propriétaires d’animaux domestiques, l’aspirateur sans sac est doté de la technologie WindTunnel 2 qui soulève et élimine les saletés profondes et intégrées avec deux canaux d’aspiration.

Voir l’offre

Nettoyant pour tapis Bissell PowerForce PowerBrush: 119 $ 89 $ chez Walmart

Vous pouvez économiser 30 $ sur le nettoyeur de tapis Bissell PowerForce chez Walmart. L’aspirateur léger comprend la puissante formule à base d’oxy Bissell pour éliminer les taches comme le café, le vin, le jus de raisin et les taches d’animaux.

Voir l’offre

Aspirateur robot iRobot Roomba 670: 329,99 $ 244 $ chez Walmart

Toujours un best-seller, Walmart a le iRobot Roomba 670 en vente pour 244 $. Le puissant aspirateur robot fonctionne avec Amazon Alexa et l’application compatible vous permet de nettoyer et de planifier où que vous soyez.

Voir l’offre

Aspirateur sans fil Dyson V8 Animal: 499 $ 299 $ chez Walmart

Obtenez le Dyson V8 Animal le plus vendu en vente pour 299 $ chez Walmart. Parfait pour les propriétaires d’animaux, l’aspirateur sans fil offre jusqu’à 40 minutes d’aspiration puissante et peut facilement se transformer en aspirateur portatif.

Voir l’offre

Aspirateur Dyson Cyclone V10 Animal: 549,99 $ 399,99 $ chez Best Buy

Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir le Dyson Cyclone V10 Animal en vente au prix de 399,99 $ chez Best Buy. C’est le meilleur prix que nous ayons trouvé pour l’aspirateur sans fil qui est alimenté par le moteur numérique V10 pour nettoyer en profondeur les tapis et les sols durs et qui peut facilement se transformer en aspirateur à main.

Voir l’offre

Offres d’appareils électroménagers

Mélangeur de cuisine Instant Pot Ace 60: 99 $ 45 $ chez Walmart

Obtenez le mélangeur Instant Pot Ace 60 en vente pour 45 $ lors de la vente Cyber ​​Monday de Walmart. Le mélangeur de cuisine comprend 8 programmes Smart OneTouch qui peuvent préparer des smoothies, de la purée, des desserts glacés, de la glace pilée, du lait de soja, du lait de riz, du lait de noix / avoine (amande) et de la soupe.

Voir l’offre

Friteuse multifonctionnelle sans huile Farberware 3,2 pintes: 99 $ 59,88 $ chez Walmart

Obtenez la friteuse Farberware la plus vendue en vente chez Walmart pour 59,88 $. C’est un rabais de 39 $ pour la friteuse de 3,2 pintes qui vous permet de cuisiner vos aliments frits préférés avec moins d’huile.

Voir l’offre

Autocuiseur Instant Pot DUO60 6 Qt: 99,95 $ 79,99 $ chez Walmart

Les acheteurs de Walmart peuvent économiser 20 $ sur le Pot Instantané DUO60 le plus vendu. C’est le prix le plus bas que nous ayons vu pour l’autocuiseur ferait un cadeau parfait pour n’importe qui sur votre liste.

Voir l’offre

Duo de mélangeurs Nutri Ninja avec Auto IQ: 199,99 $ 159,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez économiser 40 $ sur le Nutri Ninja Blender Duo chez Best Buy. Le mélangeur de 72 onces comporte cinq fonctions intelligentes et trois fonctions manuelles et comprend deux couvercles à gorgée et à sceller pour un transport facile des boissons.

Voir l’offre

Batteur sur socle KitchenAid Professional 500 5QT: 499,99 $ 219,99 $ chez Best Buy

Vous pouvez économiser 280 $ sur le batteur sur socle KitchenAid le plus vendu chez Best Buy. Le mélangeur de cinq pintes offre 10 vitesses différentes et comprend trois accessoires de mélange différents.

Voir l’offre

Offres de matelas pour la journée du président

Quand est la journée des présidents?

La journée des présidents tombe toujours le troisième lundi de février. Il a d’abord eu lieu le jour de l’anniversaire de George Washington (22 février), mais a été déplacé en 1971 pour accueillir le long week-end de vacances. Cette année, la Journée des présidents est lancée Lundi 17 février.

Quand commencent les ventes de la journée des présidents?

Les ventes de la journée du président ont déjà commencé sur la plupart des sites de matelas et pour certains détaillants en ligne comme Best Buy, Walmart et Overstock. La plupart des détaillants commenceront leurs ventes cette semaine et dureront jusqu’à la journée des présidents, vous avez donc tout le week-end pour acheter des offres incroyables.

Les meilleures choses à acheter lors des ventes de la journée des présidents

Les ventes du jour du président consistent généralement en des rabais sur les appareils électroménagers, les articles ménagers, les appareils électroniques et les vêtements. Des détaillants comme Best Buy et Home Depot offrent des réductions de prix sur les gros appareils électroménagers de marques comme Samsung et LG, tandis qu’Amazon et Walmart offrent des remises à l’échelle du site sur la technologie, les appareils de cuisine, les aspirateurs, etc. Les matelas sont également une catégorie de vente populaire avec des remises sur tout le site de détaillants comme Overstock, Temper-Pedic et Nectar.

Achetez plus d’offres TV avec le meilleures offres et ventes de télévision à bas prix qui se produisent maintenant.

Vous pouvez également acheter plus d’offres sur les appareils avec le les ventes de robots aspirateurs les moins chères et le meilleures offres Instant Pot.