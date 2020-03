Presque personne n’achète le nouveau Galaxy S20 de Samsung, selon les médias coréens – .

Les premiers chiffres des ventes commencent à couler pour la nouvelle gamme Samsung Galaxy S20, et au moins en ce qui concerne le S20 lui-même, les chiffres ne semblent pas bons jusqu’à présent.

Samsung aurait «radicalement» réduit la demande de pièces S20, et le combiné lui-même se vend apparemment moins bien que le Galaxy S10 de l’année dernière. Bien sûr, la crise du coronavirus COVID-19 s’est avérée très préjudiciable aux ventes, car la pandémie mondiale actuelle signifie que les consommateurs ne sont pas exactement d’humeur à faire des folies sur des appareils électroniques coûteux et sont plutôt plus concentrés sur l’achat de nourriture et de produits essentiels en ce moment.

Pouvons-nous aller de l’avant et doubler le nouveau produit phare de Samsung Galaxy S20 l’un des combinés les plus malchanceux de l’histoire? Les médias coréens ont commencé à signaler que les stocks s’accumulaient et que les ventes du combiné nouvellement sorti s’annonçaient pire que le Galaxy S10 de l’année dernière.

De toute évidence, la plupart des gens ne sont pas exactement d’humeur à acheter de nouveaux produits électroniques en ce moment étant donné qu’il y a, vous savez, une pandémie mondiale qui fait toujours rage en ce moment. Et même si elles étaient d’humeur, le fait que la plupart des gens soient accroupis à la maison et pratiquent la distanciation sociale n’est pas exactement propice à participer au consumérisme.

Pourtant, ce serait probablement une erreur de mettre la totalité des ventes médiocres jusqu’à présent aux pieds du coronavirus COVID-19 qui continue de faire des ravages dans le monde entier. Certes, cela fait partie du problème et il n’y a bien sûr aucun moyen qu’une entreprise comme Samsung ait pu voir cela arriver. Ou les effets d’entraînement que le virus mortel entraînerait, y compris tout, de la fermeture des usines et des personnes plus intéressées à dépenser de l’argent pour la nourriture et les produits essentiels pour le moment.

Après avoir fait des choix sans doute audacieux avant le lancement de la ligne S20 cette année, comme supprimer le «e» de la marque de l’unité la plus abordable de la gamme, il semble que les premiers paris de Samsung aient été un peu hors de propos sur plusieurs fronts. . Selon le journal sud-coréen The Elec, par exemple, la société s’attendait à ce que le S20 + soit le plus vendu, mais cela s’avère en fait être le S20 Ultra haut de gamme. Il aurait fait l’objet de plus de 50% de précommandes, c’est pourquoi Samsung a commandé plus de capteurs de caméra 108MP.

Samsung a également réduit “radicalement” sa demande de pièces pour Galaxy S20, selon des sources du secteur.

Comme nous l’avons dit, cependant, le coronavirus n’est pas le seul problème auquel est confronté le S20. Samsung a mal évalué ses consommateurs, qui semblent plutôt préférer le 6,9 ​​pouces S20 Ultra, avec son appareil photo principal de 108 MP, sa batterie de 5000 mAh et sa configuration de caméra quad à l’arrière. Les P40 et P40 Pro de Huawei vont également donner à Samsung une chance de gagner de l’argent sur certains marchés, ce qui ne fera qu’exacerber les problèmes que Samsung continuera d’avoir du jus dans les ventes du S20.

