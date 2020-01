prêt à bouleverser et recommencer à partir de 2021

En ce qui concerne LG et des divers problèmes se réfèrent évidemment au marché smartphone. Les autres activités de l’entreprise sont solides et rentables. Depuis plusieurs années, les smartphones du constructeur sud-coréen sont devenus de moins en moins pertinents de sorte que sur certains marchés la présence de LG a atteint bas historiques. Comme je l’ai dit, c’est une situation qui dure depuis longtemps et chaque tentative de lever la tête a échoué.

Les pertes enregistrées au cours des derniers mois ont été les plus élevées, à tel point qu’ils ont décidé que cette année sera consacrée à la création d’une stratégie valable qui commencera à porter ses fruits à partir de 2021. Ils seront basés sur ce qui a été appelé facteur wow, mais de quoi s’agit-il? Evidemment les détails ne sont pas connus, mais il semble concerner davantage partie logicielle quel matériel.

Smartphones LG

Les smartphones LG ne sont absolument pas mauvais. Au niveau de conception ils ne sont peut-être pas les meilleurs, mais il y a certainement pire. Disons qu’ils ne laissent pas leur marque. Au niveau de matériel n’a rien à envier à personne, aussi parce que ces dernières années haut de gamme un merveilleux bijou a été ajouté, la possibilité de double affichage.

Les aspects critiques sont autres. L’un est surtout le prix trop élevé. Ce n’est malheureusement pas une question de Samsung de Huawei proposer des prix aussi élevés est donc un pari qui n’a jusqu’à présent pas porté ses fruits. Le deuxième point faible est le partie logicielle et c’est précisément ici que se concentrera la révolution.