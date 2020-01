Pretty Little Liars: 10 raisons pour lesquelles Alison et Emily Aren ne sont pas de vrais amis

Emily Fields et Alison Dilaurentis étaient l’un des couples les plus populaires de Pretty Little Liars. Il y avait beaucoup à aimer à propos d’eux tous les deux, mais il leur a fallu une éternité pour arriver à un bon endroit. Malheureusement, les Perfectionnistes ont également fait boucher les choses. Mais avant tout cela, il y a beaucoup de raisons de regarder leur amitié et de réaliser que l’on pourrait faire valoir qu’ils n’ont jamais été de vrais amis.

CONNEXES: Gossip Girl: 10 raisons pour lesquelles Blair et Serena ne sont pas de vrais amis

Tout dépend de sa propre opinion, plusieurs personnes ont des perspectives différentes et dans la fiction, il est plus facile de pardonner de graves erreurs car nous savons que ce n’est pas réel. Mais pour cette liste particulière, nous examinerons les façons dont Emily et Alison se sont laissées tomber au fil des ans.

10 Alison a conduit Emily pendant longtemps

La sexualité d’Alison n’a jamais été vraiment établie dans la série. Elle a toujours été considérée, plus ou moins, comme sexuellement fluide, comme beaucoup d’autres personnages féminins de la série. Personne ne devrait être jugé pour avoir expérimenté et remis en question leur sexualité, cependant, Alison dirigeait définitivement Emily pendant un certain temps quand elle était plus jeune.

Il est normal qu’elle ne sache pas encore entièrement ce qu’elle ressentait, mais Alison était également très manipulatrice et elle savait qu’Emily était amoureuse d’elle et ferait tout ce qu’elle voulait si elle jouait le jeu.

9 Emily Told Paige Alison était vivante

Il est difficile de comprendre qui était un personnage plus controversé entre Alison et Paige. Chaque fille avait ses fans et ses ennemis. Mais nous savons que Paige a essayé de noyer Emily à un moment donné et a gardé une rancune majeure contre Alison.

Pourtant, malgré cela, Emily a bêtement pensé que c’était une bonne idée de divulguer des informations top secrètes sur Alison à Paige. Pour être honnête, Paige n’a pas donné beaucoup de choix à Emily en la matière, mais cela a énervé beaucoup de fans d’Alison qui pensaient qu’on pouvait faire confiance à Emily pour garder ces informations pertinentes en sécurité.

CONNEXES: Pretty Little Liars: 5 meilleures rivalités (et 5 qui n’ont aucun sens)

8 Emily voulait encadrer Alison pour meurtre

Rien ne dit des cloches de mariage comme essayer d’encadrer l’amour de votre vie pour un meurtre, non? Eh bien, au cours de l’une des nombreuses intrigues compliquées de Pretty Little Liars, Emily et ses amis ont essayé de piéger Alison pour la mort de Mona.

Ils prévoyaient même de laisser une partie de ses cheveux sur la scène du crime pour conduire les détectives à la blonde. Ils étaient prêts à envoyer Alison en prison pour un crime qu’elle n’a pas commis. Heureusement, nous apprenons que Mona a simulé sa propre mort et que cela ne se produit pas, mais ce n’est pas exactement la meilleure façon de prouver votre amitié.

7 Alison était une énorme brute au lycée

De nombreux fans se sont disputés à mort en essayant de savoir si Alison se souciait vraiment des autres filles du lycée. Elle devient une meilleure personne à son retour et commence enfin à grandir et à mûrir, mais elle a été extrêmement cruelle et vicieuse pendant son adolescence.

Il faut se demander comment Emily et Ali auraient vraiment pu être amis à travers tout cela quand Alison tourmentait régulièrement les gens et leur faisait sucer la vie. Elle a même fait des choses aux autres soi-disant “meilleurs amis” d’Emily, ils ne lui ont jamais résisté.

CONNEXES: Pretty Little Liars: 10 pires choses qu’Alison ait jamais faites

6 Alison a gardé tant de secrets d’Emily

Il est difficile de comprendre comment une amitié pouvait exister lorsqu’elle était composée de couches sur couches de secrets. Même après qu’Alison ait “disparu”, les menteurs n’avaient pas grand-chose à faire parce qu’ils se sont vite rendu compte qu’il y avait beaucoup de choses sur Alison et ses antécédents familiaux tordus dont ils n’avaient aucune idée.

Alison a gardé une multitude de secrets. Comment auraient-ils pu être de vrais amis alors qu’ils faisaient partie intégrante d’Alison et qu’Emily ne les connaissait même pas?

5 Alison laisse tout le monde penser qu’elle était morte

Alison a fait beaucoup de choses folles pour se protéger et pour être juste, la fille a été traumatisée dès son jeune âge. Elle a été enterrée vivante! Ça ne devient pas beaucoup plus intense que ça.

Mais même après qu’elle ait fui la ville et qu’elle soit partie en fuite, on pourrait penser qu’elle aurait pu trouver au moins un moyen de faire savoir à ses meilleurs amis qu’elle était en vie. Elle a fait des alliances fragiles avec d’autres personnes mais pas avec les quatre filles qui étaient censées être dans son entourage? Pas même Emily?

CONNEXES: 10 choses qui ne vont pas avec de jolis petits menteurs que les fans ont choisi d’ignorer

4 Alison ne faisait pas assez confiance à Emily

Comme mentionné ci-dessus, Alison ne faisait apparemment pas suffisamment confiance à ses amis pour leur faire savoir où elle était lorsqu’elle a quitté Rosewood et a permis à tout le monde de penser qu’elle était morte, et cela inclut Emily.

Mais ce n’était pas le seul cas où elle gardait de dangereux secrets. Il n’a jamais semblé qu’Alison ait vraiment fait suffisamment confiance à Emily pour partager sa vie avec elle comme le feraient de vrais amis et partenaires romantiques, du moins pas plus tard dans leur relation.

3 Alison a utilisé Emily comme une béquille émotionnelle

Nous savons qu’Alison a conduit Emily et l’a manipulée en utilisant ses sentiments romantiques à son avantage. Cela a persisté jusqu’à l’âge adulte. Même en tant que femme adulte, Alison continuerait à utiliser Emily chaque fois qu’elle se sentirait contrariée ou déprimée.

Elle savait qu’Emily laisserait tout tomber pour être là pour elle et elle a utilisé cela à son avantage, puis elle reculerait et feindrait le désintérêt dès la seconde où elle accrocherait Emily.

CONNEXES: Jolis petits couples de menteurs, classés

2 Alison laisse Archer se mettre entre elle et Emily

Archer n’était pas un bon gars. Il a fait beaucoup de choses terribles et clairement, sa relation avec Alison n’était pas saine. Cependant, avant même que tout le drame ne commence, Alison a permis à Archer de l’influencer et de la façon dont elle a agi envers Emily.

Il savait qu’Emily pouvait être une menace pour leur relation alors il se fraya un chemin dans la tête d’Alison et la fit repousser Emily. S’ils étaient de vrais amis, Alison aurait défendu Emily.

1 Il n’a pas fallu beaucoup convaincre pour tourner Emily contre Alison

‘A’ a causé de nombreux problèmes pour chaque fille de la série. Mais l’un des moments les plus tristes et les plus frustrants a été quand «A» a réussi à encadrer Alison comme le véritable «A», oui, c’est une série très déroutante et compliquée.

On pourrait penser que si Emily était la véritable amie d’Alison, elle connaîtrait son personnage et connaîtrait suffisamment sa personnalité pour décider si elle pouvait faire tout ce que “ A ” l’accusait. Pour être juste avec Emily, Alison lui a donné beaucoup de raisons de douter, mais c’est encore plus une raison pour laquelle leur amitié n’avait pas de bases solides.

SUIVANT: Gossip Girl: 10 raisons pour lesquelles Nate et Dan ne sont pas de vrais amis