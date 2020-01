Pretty Little Liars: 10 raisons pour lesquelles Alison et Hanna Aren ne sont pas de vrais amis

Pretty Little Liars est l’un des rares spectacles avec un casting principal composé de personnages féminins. En tant que tel, nous pouvons vivre de nombreuses amitiés compliquées et intéressantes entre femmes. L’une des relations centrales de la série est celle entre Alison Dilaurentis et Hanna Marin. Mais sont-ils vraiment amis?

Alison a manipulé Hanna, a encouragé son trouble de l’alimentation et bien d’autres choses terribles. En retour, Hanna n’a jamais connu la vraie Alison, du moins pas pendant de nombreuses années après son retour dans leur vie. La liste suivante détaille certaines des raisons pour lesquelles Hanna et Alison n’ont peut-être jamais été de vrais amis après tout.

10 Alison Mocked Hanna pour son poids et son apparence

Comment pouvez-vous être de vrais amis avec quelqu’un qui vous a surnommé “Hefty Hanna?” C’est ce qu’Alison a appelé Hanna, sur son visage et derrière son dos. Elle n’a eu aucun problème à rabaisser Hanna et à lui donner un sentiment d’insécurité.

Alison a détecté les insécurités de ses amis afin qu’elle puisse exercer un contrôle sur eux, et cela n’a jamais été plus visible que dans la façon dont elle a traité Hanna au fil des ans. Elle la faisait se sentir grosse et laide, quelle que soit son apparence réelle. Est-ce le travail d’un ami?

9 Alison a encouragé Hanna à avoir un trouble de l’alimentation

Comme si ce n’était pas assez grave qu’Alison se moquait fréquemment d’Hanna et la faisait se sentir inférieure, elle a ouvertement encouragé Hanna à avoir un trouble de l’alimentation. Elle disait à Hanna de ne pas manger et lui disait que c’était “pour son bien”.

Elle a fait semblant de le faire sous prétexte de “prendre soin” de Hanna, mais en réalité, elle voulait juste la contrôler encore plus. Pire encore, dans un autre flash-back, il a été démontré qu’à un moment donné, Alison avait même proposé d’aider Hanna à s’occuper des épisodes délirants. Elle ne le dit pas explicitement, mais Alison implique fortement qu’elle enseignera à Hanna comment purger après avoir mangé de façon excessive.

8 Hanna idolâtre trop Alison

Ils disent toujours que c’est une ligne difficile à marcher lorsque vous commencez à vous rapprocher de quelqu’un que vous idolâtrez. C’était certainement vrai avec Hanna et Alison. Pendant une grande partie de la jeunesse de Hanna, elle a essayé de se mouler en un clone d’Alison. Elle imitait son apparence, ses habitudes et même son attitude.

Elle voulait ce qu’Alison avait en termes de confiance et de popularité. En tant que tel, cela a rendu Hanna encore plus amère envers Alison quand elle a réalisé qu’elle passait tellement de temps à essayer d’être quelqu’un d’autre au lieu de trouver sa propre identité.

7 Hanna n’a jamais rencontré Alison

Hanna a toujours été hantée par son manque de capacité à résister à Alison quand ils étaient plus jeunes. Non seulement elle ne se défendait jamais quand Alison se moquait d’elle et la rabaissait, mais elle restait assise et ne faisait rien quand Alison se moquait d’autres personnes comme Lucas et Mona.

D’une certaine manière, Hanna deviendrait aussi cruelle qu’Alison en se rasseyant et en laissant les choses se produire sans essayer de les arrêter. Elle était la servante d’Alison, et il n’y avait aucune parité ou respect mutuel entre eux.

6 Hanna a appelé une fois Alison son pire ennemi

Au cours d’une de ses séances de thérapie, Hanna a appelé Alison son pire ennemi. Elle a dit au Dr Sullivan tous ses véritables sentiments à propos de l’ancienne reine des abeilles et ce qu’elle avait à dire n’était pas exactement les mots de quelqu’un qui parlait de son meilleur ami.

Au lieu de cela, Hanna a expliqué comment Alison la faisait se sentir mal tout le temps et la dépréciait constamment, la faisait se sentir faible, et plus encore. Hanna a dit qu’elle ne donnerait plus à Alison le pouvoir de sa vie et a essayé de retirer le faux meilleur ami de ses pensées et de sa vie.

5 Alison a constamment menti à Hanna

Vous vous souvenez du flash-back qui a montré Hanna et Alison dans un salon un jour avec Alison arborant son nouveau look Vivian Darkbloom? Elle a eu la chance à ce moment-là de dire à Hanna la vérité sur son pseudonyme, ou du moins de lui donner un indice sur ce qui se passait.

Au lieu de cela, elle a juste dit qu’elle essayait d’être quelqu’un d’autre et a suggéré à Hanna d’essayer de faire de même. Alison a caché tout à Hanna et au reste de ses amis, d’ailleurs.

4 Alison est venue entre Hanna et Mona

Mona et Hanna ne sont vraiment devenues amies qu’après qu’Alison ait été absente. Avant cela, Hanna n’avait jamais résisté à Alison lorsqu’elle intimidait constamment Mona. Mais quand Alison est revenue sur la photo, la rancune entre Alison et Mona était loin d’être terminée.

Hanna a été constamment forcée au milieu de leur conflit.

3 Alison a rabaissé Hanna au sujet de son contact avec Mike

La brève rencontre de Hanna et Mike n’était peut-être pas la meilleure idée, étant donné que Hanna était plus âgée que lui et qu’il était son meilleur ami, le frère d’Aria. Mais quand même, quand Alison les a trouvés ensemble, elle n’était pas aussi compréhensive sur la chose entière qu’elle aurait pu l’être.

Elle se moquait d’Hanna pour être une “voleuse de berceau”. Alison a fait croire que Hanna n’avait rien à offrir à Mike ou à quiconque. Cela aurait été bien pour elle de saisir cette opportunité pour construire Hanna plutôt que de l’utiliser pour la démolir.

2 Alison a fait entrer Noel dans la maison de Hanna

Pouvez-vous vraiment considérer quelqu’un comme votre ami lorsqu’ils élaborent un plan pour vous terroriser, vous et votre mère? Dans la 5e saison de l’émission, Alison fait en sorte que Noel s’introduise dans la maison de Hanna avec un couteau pour terrifier la mère de Hanna, Ashley, de sorte qu’elle serait moins susceptible de remettre en question l’histoire d’Alison.

Alison travailler avec Noel est une complication compte tenu de tout ce qu’il a fait aux menteurs avant ce moment, et après.

1 Hanna voulait qu’Alison quitte la ville

Après qu’Alison soit enfin revenue à Rosewood, il arrive un moment où Hanna aide Alison à s’échapper de la ville car elle essaie toujours de se cacher d’A. Elle garde le secret de ses amis, même d’Emily, mais avoue finalement à Caleb qu’une partie d’elle voulait juste Alison est partie.

Cela prouve qu’une partie de Hanna n’avait jamais pardonné à Alison tout ce qui s’était passé quand ils étaient plus jeunes. Ce genre de rancune peut ruiner toute amitié.

