Pretty Little Liars: 5 des pires choses que les menteurs ont faites (& 5 des pires faits pour eux)

Pretty Little Liars est un drame pour adolescents super suspense qui suit un groupe d'amis qui sont tourmentés par une mystérieuse figure anonyme. Le coupable, qui s'identifie comme "A", semble connaître tous ses secrets. L'identité de cette personne mystérieuse est quelque chose que les téléspectateurs sont obligés de deviner tout au long de la série entière.

CONNEXES: Pretty Little Liars: 5 des messages les plus effrayants de «A» (et 5 des plus lamés)

Même si l'équipe A a fait une tonne de choses vraiment horribles aux Liars tout au long de la série, les Liars n'étaient pas complètement innocents. La série a peut-être mis l'accent sur les mauvaises choses qui leur sont arrivées, mais ils ont aussi fait de mauvaises choses à d'autres personnes.

Pour voir 5 des pires choses qui sont arrivées aux menteurs (et 5 des pires choses qu'ils ont faites), continuez à lire!

dix Pire qu'ils l'ont fait: Aria n'a pas parlé à Ezra de Malcolm

La relation d'Aria et d'Ezra a certainement eu des hauts et des bas tout au long de la série. Quand Aria a découvert qu'Ezra avait un enfant d'une relation précédente, c'était évidemment une énorme surprise. Mais, les choses se sont compliquées quand Aria a découvert qu'Ezra ne savait pas qu'il avait un fils, grâce à la désapprobation de ses parents envers sa relation.

Si quelqu'un d'autre avait été à la place d'Aria, il serait probablement allé directement chez Ezra et lui aurait dit ce qu'il savait. Malheureusement, Aria a gardé l'existence de Malcolm un secret pour une étonnamment longue temps et était assez égoïste sur ses raisons pour lesquelles elle ne lui a pas dit.

9 Pire fait pour eux: les vers dans la nourriture

L'équipe A a laissé des messages assez tordus aux menteurs tout au long de la série. Bien que ces messages aient commencé comme de simples textes menaçant de révéler leurs secrets, les messages sont devenus plus créatifs et plus terrifiants au fil de la série.

CONNEXES: 10 émissions et films dans lesquels le casting de Pretty Little Liars a participé depuis sa fin

Au cours de la deuxième saison de Pretty Little Liars, l'équipe A a laissé aux Menteurs un message particulièrement dégoûtant: les vers dans leurs plats à emporter chinois. Hum, ew! Les amis étaient tous ensemble, essayant de parler des choses horribles qui se passaient à Rosewood et ont pu dîner ensemble, mais malheureusement, l'équipe A l'avait altéré.

8 Le pire qu'ils aient fait: le papier de Spencer a volé Melissa

Pendant la première saison de la série, Spencer se sentait stressée par un papier qu'elle devait. Alors, elle est allée sur l'ordinateur de sa sœur super sommaire et a volé celui qu'elle avait écrit quelques années auparavant.

Nous savons que le plagiat est mauvais, mais Melissa était super effrayante tout au long de la série et il est difficile de se sentir mal pour elle dans cette situation. Mais, le fait que Spencer ait continué à obtenir autant de reconnaissance pour ce document jusqu'à ce qu'elle soit finalement venue au clair sur le fait qu'elle ne l'a pas écrit a fait de cet acte l'une des pires choses que l'un des menteurs ait faite.

7 Pire fait pour eux: la note dans la dent de Hanna

L'équipe A est définitivement allée trop loin dans ses messages. En plus d'essayer simplement de révéler certains des secrets les plus précieux des menteurs, les méthodes de livraison qu'ils ont choisies étaient souvent trop terrifiantes et les menteurs l'ont fait ne pas méritent une partie de ce qu'ils ont obtenu.

Un exemple de cela était le temps que Hanna est allé au bureau du dentiste afin d'essayer de trouver des indices sur une théorie que les menteurs avaient. Pendant qu'elle fouillait les fichiers pour obtenir les informations dont elle avait besoin, un membre de l'équipe A lui a mis un masque sur le visage et l'a endormie à l'aide de gaz hilarant. Quand elle s'est réveillée avec une bouche sanglante, elle s'est rendu compte qu'ils avaient subi une intervention chirurgicale sur sa bouche et a laissé une note à l'intérieur sa dent!

6 Le pire qu'ils aient fait: la chose de Jenna

Il y a beaucoup de couches à Pourquoi la tristement célèbre "Jenna Thing" était si mauvaise pour les menteurs. En plus de l'événement lui-même, les Liars ont passé des années à permettre à Toby d'en prendre la responsabilité et l'ont essentiellement laissé devenir un paria à Rosewood parce que tout le monde pensait qu'il était un énorme se glisser.

CONNEXES: Pretty Little Liars: 10 personnages de soutien les plus détestés

The Jenna Thing fait référence au moment où Alison a affirmé avoir vu Toby regarder par la fenêtre de la chambre d'Emily alors que les menteurs s'habillaient tous. Il a été révélé plus tard dans la série qu'Alison n'avait rien vu et Toby n'était pas espionner, mais nous savons tous qu'Alison était définitivement une méchante fille. Afin de se venger, elle a lancé une bombe fumigène dans leur garage. Malheureusement, Jenna était celle du garage et la petite farce d'Alison l'a laissée aveugle, ce que Alison et les menteurs ont blâmé pour Toby.

5 Le pire qui leur soit fait: ces œufs volés

Il y a des lignes de tracé dans Pretty Little Liars que vous devez vraiment avoir vu dans l'émission pour le croire. Le spectacle est devenu un peu bizarre à certains moments et même si c'était amusant, nous ne pouvons pas nier que certaines des choses qui sont arrivées aux Liars sont tout simplement incroyables.

L'une des pires choses qui soient arrivées aux Liars est également l'une des choses les plus incroyables et les plus extraordinaires de la série. Au cours d'une des dernières saisons, Emily a décidé de faire don de certains de ses œufs. Ensuite, ces œufs ont été volés et, sans que Alison le sache, les œufs volés d'Emily ont été mis en elle et elle est tombée enceinte. En plus d’être bizarre, c’est un massif violation de la vie privée d'Emily et d'Alison. Les jumeaux étaient mignons, mais c'était horrible.

4 Le pire qu'ils aient fait: garder l'affaire secrète

Avant le début de la série, Aria et sa famille vivaient en Islande en raison du fait que son père avait une liaison avec quelqu'un à Rosewood. Aria et Alison ont été témoins de l'affaire et Byron a convaincu Aria de garder le secret.

Nous savons tous que cela a dû être super dur pour Aria et nous ne la blâmons pas d'avoir du mal à y faire face, mais elle s'y est trompée. Au lieu d'en parler à sa maman, Aria a gardé le silence (même quand elle pensait que Byron et Meredith étaient de retour ensemble!) Et a finalement laissé sa maman découvrir l'affaire à travers un message de la A-Team.

3 Pire fait pour eux: quand Mona a frappé Hanna

Soyons honnêtes ici: Hanna a eu le pire. Alors que de mauvaises choses tout les menteurs, Hanna a reçu l'un des traitements les plus horribles de la part de l'équipe A. Et pour aggraver les choses? La première personne révélée être «A» était la meilleure amie d'Hanna, Mona Vanderwaal.

CONNEXES: Pretty Little Liars: 5 raisons pour lesquelles il vieillit mal (5 pourquoi un classique)

Parmi les pires choses qui soient arrivées à Hanna, il y a eu le moment où Mona l'a écrasée avec une voiture. Hanna a de la chance d'avoir survécu avec juste une jambe cassée aux mains de son supposé meilleur ami! Et puis, Mona est venue à l'hôpital et a laissé un message étrange directement sur le casting de Hanna.

2 Le pire qu'ils aient fait: ils étaient amis avec Alison

Dans tous les flashbacks qui montrent la vie des menteurs avant la disparition d'Alison, une chose devient évidente: Alison était une personne terrible. Bien qu'elle ne méritait pas ce qui lui était arrivé et qu'elle se soit totalement rachetée plus tard, elle était encore assez terrible avant la disparition.

Et bien qu'Alison soit une méchante fille qui se référait à Hanna comme "Hefty Hanna" et Mona comme "Loser Mona", entre autres surnoms grossiers pour des personnes qu'elle n'aimait pas, les Liars étaient sous son charme et se moquaient totalement de la façon dont elle personnes traitées.

1 Pire fait pour eux: Droguer Emily

Être l'un des menteurs a certainement dû être assez stressant. C'était si mauvais qu'un point, Emily s'est retrouvée à l'hôpital avec un ulcère!

Malheureusement, c'était le moindre des soucis d'Emily. Pendant son séjour à l'hôpital, une personne de l'équipe A a falsifié sa nourriture et lui a fait ingérer d'énormes quantités d'hormone de croissance humaine. Ce déséquilibre dans son corps lui a valu le coup d'envoi de l'équipe de natation et a mis son avenir en danger.

SUIVANT: Pretty Little Liars: 5 meilleures surprises (et 5 pires)