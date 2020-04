Principales fonctionnalités et impressions de l’iPad Pro (2020)

Soyons clairs: si vous possédez déjà la mise à jour 2018 de l’iPad Pro, vous ne devriez probablement pas passer à l’édition 2020. C’est parce que ce dernier iPad Pro est plus une mise à jour incrémentielle que ses prédécesseurs ne l’ont été traditionnellement. En termes de spécifications, c’est probablement la mise à niveau la plus tiède que nous ayons eu dans un iPad Pro depuis la sortie du modèle 9,7 pouces souvent oublié au début de 2016.

Dans cet esprit, si vous voulez avoir une bonne idée de ce à quoi s’attendre de l’iPad 2020, lisez notre examen approfondi du modèle 2018. La plupart des aspects matériels s’appliquent toujours, mais ce sont les mises à jour logicielles qui ont vraiment fait avancer l’iPad au cours des dernières années. La sortie de l’iPadOS 13, et maintenant de l’iPadOS 13.4, a transformé la tablette d’Apple pour le mieux.

Si vous avez suspendu la mise à jour de l’iPad Pro 2018, ce dernier modèle 2020 devrait vous faire plaisir, car il représente une meilleure valeur globale grâce à l’augmentation de la RAM et du stockage flash dans la configuration de base.

Et grâce au nouveau scanner LiDAR intégré, qui ouvre la voie à de nouvelles capacités AR impressionnantes, l’iPad Pro 2020 nous offre également un aperçu de ce que nous pourrions attendre du casque de réalité augmentée d’Apple.

Regardez notre vidéo pratique pendant que nous discutons des principales fonctionnalités et des premières impressions de l’iPad Pro 2020.

Vous avez un iPad Pro pour échanger contre le modèle 2020? Vérifiez sa valeur d’échange ici.

Clavier Magic à venir pour iPad Pro

La plus grande nouvelle concernant ce nouvel iPad Pro n’est pas le matériel iPad lui-même, mais c’est l’arrivée du tout nouvel accessoire de clavier à rumeurs longues, le Magic Keyboard pour iPad Pro.

Bien que très cher à 299 $ pour le clavier magique de 11 pouces et 50 $ de plus pour la version 12,9 pouces, cet accessoire ressemble à un complément indispensable pour les utilisateurs d’iPad Pro. La grande chose au sujet du Magic Keyboard est qu’il fonctionnera avec les modèles iPad Pro 2020 et 2018, donc il n’est pas nécessaire de mettre à jour votre iPad Pro 2018 si vous êtes intéressé à l’utiliser.

Présentation vidéo de l’iPad Pro (2020): principales fonctionnalités

Le clavier magique représentera sans aucun doute la meilleure expérience de frappe globale pour l’iPad Pro, avec des touches pleine taille de commutateur à ciseaux rétro-éclairé avec 1 mm de course. Il ressemble beaucoup plus à un clavier magique autonome livré avec l’iMac que le clavier du Smart Keyboard Folio d’Apple.

Peut-être encore plus important est l’inclusion d’un trackpad multi-touch, qui vous permet de profiter de la nouvelle prise en charge du curseur et des gestes pour les trackpads dans iPadOS 13.4. Comme nous l’avons souligné dans notre vidéo pratique couvrant toutes les nouvelles fonctionnalités de curseur avancées dans iPadOS, le fait d’avoir un trackpad intégré que vous pouvez facilement emporter avec vous est un changement de jeu pour l’iPad.

Le clavier magique pour iPad Pro est livré avec une nouvelle charnière flottante en porte-à-faux qui vous permet d’obtenir l’angle de vision parfait. Avec votre iPad Pro fixé magnétiquement, vous pourrez vous adapter à différents angles en douceur pour répondre à vos besoins.

Enfin, le Magic Keyboard comprend un port USB-C pour le chargement direct de l’iPad Pro. Cela libère non seulement le port USB-C de l’iPad pour la connexion d’accessoires tels que les concentrateurs et les lecteurs USB-C, mais il permet également de ne pas avoir de cordon d’alimentation pendant du côté de l’iPad Pro.

Bien que je n’aie pas encore essayé le Magic Keyboard pour iPad Pro, juste en regardant les spécifications, il semble être l’accessoire iPad le plus convaincant de tous les temps. J’ai hâte de l’essayer pour voir s’il est à la hauteur du battage médiatique. Sera-t-il bon pour la saisie au tour? Quelle est la solidité de la charnière? Comment se sentent vraiment les touches et le trackpad? Cela peut-il vraiment remplacer un ordinateur portable pour certaines personnes? Nous répondrons à toutes ces questions dans notre prochaine couverture pratique.

Plus de stockage pour moins

Tout comme le MacBook Air 2020, qui présentait le double du stockage dans son modèle d’entrée de gamme, l’iPad Pro suit le même modèle. Au lieu de seulement 64 Go de stockage pour le modèle de base iPad Pro 11 pouces ou 12,9 pouces, les utilisateurs sont désormais traités à 128 Go pour le même prix de départ de 799 $ / 999 $.

En plus d’abandonner l’option 64 Go sur l’iPad Pro pour 2020, la nouvelle machine est également 50 $ moins chère pour des configurations de stockage plus spécifiées dans tous les domaines. Cela signifie que vous pouvez marquer le haut de gamme de la version Wi-Fi + Cellular de 11 pouces pour 1449 $ au lieu de 1699 $.

Système à double caméra

Bien qu’il y ait un débat en cours sur l’utilité des caméras iPad par rapport aux caméras iPhone, il est évident qu’il reste une large bande d’utilisateurs d’iPad qui aiment utiliser leurs tablettes comme de grandes caméras.

Comme l’iPhone 11, qui arbore un système de double caméra à l’arrière avec un objectif large et ultra large, le nouvel iPad Pro adopte une approche similaire à l’optique. Doté d’un module rectangulaire familier à l’arrière avec deux objectifs et un flash True Tone plus lumineux, l’iPad Pro peut prendre des photos à la fois larges et ultra larges en appuyant sur un bouton dans l’interface de l’application Appareil photo d’origine.

Et comme l’interface de l’application Appareil photo sur l’iPhone, le logiciel iPad Pro est conçu pour que les deux caméras fonctionnent ensemble comme une seule. Même s’il s’agit de deux caméras distinctes, le logiciel aide à estomper les lignes en imitant un objectif zoom, vous permettant de basculer entre les focales de l’application comme si vous travailliez avec un seul objectif.

Scanner LiDAR

En plus de la nouvelle caméra grand angle sur l’iPad Pro, elle comprend désormais un nouveau scanner LiDAR. Le scanner LiDAR (Light Detection and Ranging) utilise des lasers pour aider à mesurer la distance via la réflectivité lumineuse. En utilisant le temps de vol direct pour mesurer la lumière réfléchie jusqu’à 16 pieds de distance en un instant, cela permet de cartographier les environnements plus rapidement qu’une caméra autonome dans un autre matériel iOS.

Le scanner LiDAR produit également de meilleurs résultats d’occlusion lorsque des personnes ou des choses obstruent des objets AR, par exemple lorsqu’une personne marche devant une chaise virtuelle, ou lorsqu’un objet inanimé est placé entre votre iPad Pro et la plante virtuelle sur laquelle vous l’avez placé. la table.

Les améliorations ARKit tirent pleinement parti de l’iPad Pro. La géométrie de la scène fournit une carte topologique détaillée de votre environnement, et l’intégration est désormais plus rapide et détecte plus précisément les surfaces. De plus, le raycasting amélioré, la capture de mouvement et les améliorations d’occlusion des personnes susmentionnées sont inclus.

Grâce au scanner LiDAR, l’application de mesure de stock peut désormais mesurer rapidement la taille d’une personne. Il peut également reconnaître rapidement et prendre des angles droits, ainsi qu’afficher une règle augmentée à l’écran lorsque vous vous approchez d’un objet que vous mesurez.

Les applications tierces devront être mises à jour pour tirer pleinement parti du scanner LiDAR, ce que nous espérons pouvoir explorer davantage au moment de notre examen complet de l’iPad Pro 2020. En attendant, je vous recommande vivement de regarder cette vidéo de présentation technique de 10 minutes du développeur Apple, qui fournit un aperçu étonnant de la façon dont le nouveau scanner LiDAR et ARKit 3.5 améliorent la réalité augmentée sur iPad Pro.

6 Go de RAM en standard

Disposer de 6 Go de RAM n’est pas nouveau pour l’iPad Pro, mais sur les modèles précédents, seul le niveau de stockage le plus élevé et l’iPad Pro 1 To le plus cher comportaient 6 Go; tous les autres modèles sont livrés avec seulement 4 Go. Avec l’actualisation de l’iPad Pro 2020, toutes les unités, quelle que soit la configuration de stockage, incluent désormais 6 Go de RAM.

Avoir cette RAM supplémentaire s’avérera bénéfique lorsque vous travaillez avec des applications professionnelles comme Affinity Designer, où vous pouvez avoir plusieurs tableaux d’art et des tonnes d’actifs vectoriels à l’écran à la fois. Il est également utile pour le multitâche, en particulier lorsque vous utilisez des applications professionnelles – pensez Luma Fusion et Procreate – côte à côte via Split View.

A12Z Bionic

L’A12X de l’iPad Pro précédent et l’A12Z de l’iPad Pro 2020 sont essentiellement les mêmes puces dotées de processeurs à 2,49 GHz. La différence entre les deux puces a à voir avec les cœurs GPU. Sur l’iPad Pro qui vient de sortir, le GPU a 8 cœurs disponibles, tandis que l’iPad Pro 2018 comportait le même GPU à 8 cœurs, mais seulement 7 cœurs étaient disponibles. Ce nouvel iPad Pro déverrouille le 8e cœur, offrant une puissance GPU complète au matériel.

Les références montrent qu’il existe une différence entre les deux iPad en ce qui concerne les performances de calcul GPU, avec des scores Metal d’environ 1000 points plus élevés sur l’iPad Pro 2020. À part cette seule différence, les A12X et A12Z semblent plus ou moins identiques.

Dans la pratique, cette différence ne sera probablement pas très visible, mais elle pourrait apporter des avantages aux joueurs ou à ceux qui travaillent avec des applications de montage vidéo ou graphiques complexes qui taxent le GPU. Cela dit, à mon avis, cette mise à niveau à elle seule n’est pas une raison suffisante pour envisager de passer d’un iPad Pro 2018 au modèle 2020.

Prise en charge du Wi-Fi 6 802.11ax

Le nouvel iPad Pro est le premier iPad à prendre en charge le nouveau protocole 802.11ax, également connu sous le nom de Wi-Fi 6, après l’adoption par la gamme iPhone 11 du protocole sans fil amélioré à la fin de l’année dernière. Si vous possédez un routeur prenant en charge le Wi-Fi 6, vous pourrez peut-être profiter des avantages de performances supplémentaires, qui, avec peut-être une légère augmentation de la vitesse, incluent une meilleure efficacité lorsque plusieurs appareils sont connectés à un seul réseau.

Nouveaux fonds d’écran

Comme toutes les nouvelles versions majeures des appareils iOS, le nouvel iPad Pro comprend de nouveaux fonds d’écran. Sur l’iPad Pro 2020, il existe deux fonds d’écran différents avec des versions claires et sombres pour un total de quatre.

Prise en charge de la nouvelle souris et trackpad iPadOS 13.4

Comme mentionné au début, l’une des plus grandes modifications apportées à l’iPad Pro n’est pas une nouvelle fonctionnalité matérielle, mais une amélioration logicielle importante. iPadOS 13.4 apporte pour la première fois une prise en charge et des gestes améliorés de la souris et du curseur du pavé tactile à l’iPad.

La grande chose à propos de la prise en charge de la souris et du trackpad iPadOS est qu’elle fonctionne sur tous les appareils compatibles iPadOS 13.4. Cela signifie que même l’iPad 7 d’entrée de gamme de 2019, ou même l’iPad mini 5, fonctionne désormais avec une souris et un trackpad.

Prise de .

Si vous possédez déjà la version 2018 de l’iPad Pro, il n’y a vraiment aucune raison pressante de passer au modèle de dernière génération. Cependant, si vous venez d’un iPad plus ancien, il peut être judicieux d’utiliser l’iPad Pro 2020 sur un modèle 2018 d’occasion ou en liquidation.

Pourtant, si vous pouvez trouver l’iPad Pro 2018 nettement moins cher que le modèle 2020, il serait peut-être préférable d’économiser votre argent et d’aller de l’avant. Et puisque le Magic Keyboard fonctionnera avec l’un ou l’autre modèle, il n’y a aucune raison de mettre à niveau la version 2018 si vous êtes principalement intéressé par le prochain accessoire de clavier d’Apple.

Nous reviendrons bientôt avec un examen complet de l’iPad Pro 2020 ainsi qu’une couverture approfondie du Magic Trackpad pour iPad Pro. En attendant, que pensez-vous d’une telle mise à niveau incrémentielle? Pensez-vous que cet iPad nous donne un aperçu des grandes ambitions AR d’Apple? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous avec vos réflexions sur le nouveau matériel iPad Pro d’Apple.

