Principales fonctionnalités et impressions du MacBook Air (2020)

Lentement mais sûrement, Apple migre ses ordinateurs portables Mac hors des horribles commutateurs à clavier papillon, et revient aux commutateurs à ciseaux fiables que la plupart des gens préfèrent massivement. Bien que le clavier soit sans aucun doute la star de l’émission pour le rafraîchissement de cette année, il y a d’autres fonctionnalités principales du MacBook Air dont vous pouvez parler dans cette vidéo pratique.

999 $ prix de base de base

L’une des meilleures choses à propos de l’actualisation du MacBook Air de cette année est la valeur globale. Avec un nouveau prix de départ de 999 $, soit 100 $ de moins que le précédent MacBook Air, le modèle 2020 représente une bonne valeur pour les utilisateurs de Mac qui ont besoin d’un nouvel ordinateur portable.

Gardant cela à l’esprit, dans cette vidéo pratique, j’ai délibérément opté pour le modèle de base à 999 $ du MacBook Air, avec une configuration entièrement stockée. Il s’agit du même MacBook Air que vous pourrez accéder à un Apple Store ou à tout autre revendeur Apple agréé (en supposant que les magasins rouvrent plus tôt que tard) et que vous puissiez acheter sur étagère.

Bien que la plupart des techniciens vous diront de dépenser quelques pièces supplémentaires pour la mise à niveau du processeur quadricœur, j’étais très intéressé à essayer l’ordinateur portable le moins cher qu’Apple vend actuellement. Serait-il utilisable dans des situations réelles? Puis-je y éditer des vidéos? Est-ce principalement une machine de navigation sur Internet, et pas grand-chose d’autre? Le temps et les tests le diraient…

Caractéristiques principales du MacBook Air (2020)

Nouveau clavier à interrupteur à ciseaux

Ce nouveau clavier est tout simplement un plaisir à taper.

Comme le MacBook Pro 16 pouces de 2019, la vedette du MacBook Air 2020 est le nouveau clavier à interrupteur à ciseaux. Comme nous avons déjà fait de la poésie sur le clavier dans les vidéos précédentes, je vais garder mes expressions succinctes.

Si vous venez d’un MacBook Air de génération précédente, le nouveau clavier du modèle 2020 est une raison suffisante pour envisager une mise à niveau. Je sais qu’il y a des gens qui aiment vraiment le clavier à interrupteur papillon, mais ces gens sont fous. Je plaisante, mais les gens qui préfèrent les interrupteurs à papillon sont définitivement minoritaires.

Taper sur l’ancien clavier n’était pas seulement inconfortable, c’était vraiment débilitant pour mes mains et mes poignets. L’absence de déplacement des touches sur ces anciens claviers était si absurde, que même si Apple n’apportait aucune autre amélioration à ce MacBook Air, je continuerais à recommander la mise à niveau.

Non seulement le clavier est meilleur à taper, avec plus de course de touches, le clavier est également disposé de manière plus logique. Par exemple, il y a un peu plus d’espace entre chaque touche, et le retour des touches fléchées en T inversé bien-aimé est un spectacle bienvenu pour les dactylographes tactiles.

Comme les précédents modèles de MacBook Air, cette machine est livrée avec une rangée standard de touches de fonction matérielles, une touche d’échappement matérielle et un petit capteur Touch ID. Il n’y a pas de Touch Bar à proprement parler, ce qui est une chose merveilleuse pour les ennemis de Touch Bar comme moi. Tout cela combiné à la mise en œuvre de commutateurs à ciseaux et de touches fléchées en T inversé fait du clavier MacBook Air le meilleur clavier de tous ses ordinateurs portables.

Vous devez également vous attendre à devoir faire moins de visites à la barre Genius pour résoudre les problèmes de touches bloquées ou de claviers carrément cassés qui nécessitent l’échange de la machine entière. Maintenant que le MacBook Air et le MacBook Pro de niveau supérieur ont ces nouveaux claviers, on ne peut qu’espérer que le reste de la gamme recevra des mises à jour similaires plus tard cette année.

Doublez le stockage sur le modèle d’entrée de gamme

Si vous optez pour le MacBook Air d’entrée de gamme comme je l’ai fait, vous serez heureux de savoir qu’il est désormais livré en standard avec 256 Go de stockage flash. Les éditions précédentes du MacBook Air ont commencé avec un stockage dérisoire et presque inutilisable de 128 Go.

Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais d’après mon expérience, 256 Go de stockage offrent aux utilisateurs une quantité réaliste de stockage restant une fois que toutes les applications principales et les mises à jour logicielles sont installées. 128 Go donnent l’impression que vous combattez toujours le système pour de l’espace, tandis que 256 Go offrent une quantité suffisante de marge de manœuvre.

Configurations CPU

Les versions précédentes du MacBook Air avec écran Retina comportaient une configuration de processeur i5 bicœur à 1,6 GHz. Avec la révision de 2020, Apple offre aux utilisateurs trois nouvelles options de processeur Intel de 10e génération, et elles prennent toutes en charge l’hyper-threading:

Processeur Intel Core i3 bicœur de 10e génération à 1,1 GHz, Turbo Boost jusqu’à 3,2 GHz

Processeur Intel Core i5 quadricœur de 10e génération à 1,1 GHz, Turbo Boost jusqu’à 3,5 GHz

Processeur quadricœur Intel Core i7 de 10e génération à 1,2 GHz, Turbo Boost jusqu’à 3,8 GHz

Encore mieux est le fait que, pour la toute première fois, les utilisateurs de MacBook Air peuvent sélectionner des processeurs quadricœurs. Si vous pouvez vous le permettre, optez pour le processeur Intel Core i5 quadricœur à 1,1 GHz, car il offrira une amélioration majeure des performances multicœurs par rapport au modèle bicœur d’entrée de gamme à 1,1 GHz.

Si vous prévoyez de faire n’importe quel type de montage vidéo sérieux, ne vous embêtez même pas avec le modèle à 999 $, sauf si vous vous contentez de workflows proxy consommant du temps, de la batterie et de l’espace.

Pourtant, même si votre situation ne vous permet d’utiliser la configuration à 999 $, je pense que tant que vous êtes réaliste quant à vos attentes, cet ordinateur portable est une excellente machine pour les fonctions de base comme la navigation sur Internet, le traitement de texte et les feuilles de calcul, et même montage photo et vidéo léger.

Si vous recherchez une machine qui porte plusieurs chapeaux, éditant régulièrement des photos RAW et des vidéos 4K avec compétence, alors vous voudrez certainement opter pour le modèle quadricœur, car il est beaucoup mieux équipé pour gérer les applications qui prennent avantage de plusieurs cœurs de processeur.

Pro Display XDR en pleine résolution 6K

Même le MacBook Pro 13 pouces de 2019 ne peut pas piloter le Pro Display XDR d’Apple à une résolution complète de 6K, mais grâce aux nouveaux graphiques Intel Iris Plus du MacBook Pro 2020, le MacBook Air d’entrée de gamme d’Apple le peut.

L’ironie de ceci est que si vous possédez un Pro Display XDR, vous avez probablement un meilleur ordinateur que le MacBook Air, mais il est néanmoins agréable qu’Apple s’assure que ses dernières machines sont entièrement compatibles avec le seul écran de marque Apple que le vend.

Certes, pousser autant de pixels via un ordinateur aussi anémique laisse peu de puissance de traitement restante pour autre chose. Encore une fois, la morale de l’histoire est que vous voudrez être réaliste quant à ce à quoi s’attendre d’une telle machine.

Configurer jusqu’à 2 To de stockage flash

Dans les éditions précédentes du MacBook Air, la configuration de stockage flash la plus élevée était de 1 To. Dans la révision 2020, la configuration de stockage flash maximale a été doublée à 2 To. Bien que loin de la configuration maximale de 8 To dans le MacBook Pro 16 pouces, 2 To ne sont pas à éternuer et vous permettront de transporter une énorme bibliothèque de photos / vidéos sans avoir besoin d’opter pour des SSD externes.

Mémoire plus rapide

Le MacBook Air est livré en standard avec 8 Go de mémoire LPDDR4X 3733 MHz plus rapide et peut être augmenté jusqu’à 16 Go de mémoire via le processus de construction sur commande. Les modèles précédents de MacBook Air comportaient une RAM LPDDR3 2133 MHz plus lente. En plus d’être plus rapide, la mémoire LPDDR4X économise beaucoup d’énergie par rapport à LPDDR3.

À mon avis, 16 Go est une autre mise à niveau indispensable si vous prévoyez de faire autre chose que les bases. Si vous prévoyez de travailler avec des applications professionnelles comme Final Cut Pro X, Photoshop, Affinity Designer, etc., vous voudrez certainement augmenter jusqu’à 16 Go de RAM.

Bluetooth 5.0

Le nouveau MacBook Air dispose désormais d’une puce Bluetooth mise à niveau, passant de Bluetooth 4.2 sur le modèle précédent à Bluetooth 5.0. Bluetooth 5.0 utilise moins d’énergie, a une plus grande capacité de messagerie, offre une capacité de transmission de données plus rapide et augmente la portée.

Avec l’ajout de Bluetooth 5.0 au MacBook Air, seuls deux produits de la gamme iPad, iPhone ou Mac sont bloqués sur une version antérieure de Bluetooth: l’iPad 10,2 pouces et l’iMac 2019.

Audio amélioré

Le MacBook Air 2020 ajoute la prise en charge du son stéréo large et la lecture Dolby Atomos pour le contenu pris en charge. En plus de la large scène sonore stéréo, la matrice à trois micros comprend désormais la formation de faisceaux directionnels, présentée pour la première fois sur le MacBook Pro 16 pouces, pour des performances de microphone améliorées.

En gardant le même thème de gestion des attentes, ne vous attendez pas à ce que le son émanant de ces haut-parleurs vous épate, mais j’ai été légèrement impressionné par la qualité du son en jouant à plusieurs de mes jeux Apple Arcade préférés.

Prise de .

Mes premières impressions sur le MacBook Air 2020 sont assez positives. La précédente mise à jour majeure implémentait pour la première fois un écran Retina. Cette dernière itération implémente quelque chose qui est sans doute tout aussi important – un clavier à ciseaux bien amélioré.

Même avec le MacBook Pro 13 pouces d’entrée de gamme enfilant maintenant une Touch Bar, voir le clavier raffiné du MacBook Air sans Touch Bar me rend encore plus heureux. La Touch Bar a toujours été assez inutile pour moi, et je suis heureux de voir qu’elle n’a pas encore envahi et, espérons-le, ne envahira jamais le MacBook Air.

Tout sur le MacBook Air est presque parfait pour les personnes qui ont besoin d’une machine qui fonctionne. Il ne présente pas certains des cloches et des sifflets que vous trouverez sur les ordinateurs portables haut de gamme proposés par Apple, mais il obtient les bases, les principes fondamentaux de ce qui fait un ordinateur portable bon, juste.

Comme je l’ai dit au début, j’ai délibérément opté pour l’édition «working-man» d’entrée de gamme à 999 $, car je voulais essayer l’ordinateur Mac le moins cher qu’Apple vend actuellement pour voir comment il fonctionnait. Bien que le montage vidéo 4K intense aura du mal à fonctionner sur une telle machine étant donné ses spécifications de processeur et de mémoire, je trouve que c’est une excellente machine de tous les jours pour faire le travail de grognement – écrire, rechercher, composer, planifier – vous savez, les trucs qui se trouvent sous le surface de ce qui fait cliquer de nombreux emplois.

Des choses simples comme l’écriture et la recherche sont un plaisir sur le MacBook Air, tout comme la navigation Web générale et même les jeux de la bibliothèque Apple Arcade en constante évolution.

Si vous pouvez vous le permettre, vous devriez envisager de mettre à niveau le processeur vers le modèle quadricœur Intel i5. Ce qui est génial, c’est que vous pouvez personnaliser le MacBook Air exactement pour répondre à vos besoins, et il n’y a aucun problème. Même la configuration maximale n’est pas du tout déraisonnable ou bizarre du point de vue des prix, bien que dans notre climat actuel, il soit compréhensible que vous soyez plus attiré par le modèle de base à 999 $.

Le MacBook Air n’est pas parfait, mais c’est un très bon ordinateur portable Apple d’entrée de gamme. J’aurai plus de réflexions dans mon prochain examen pratique. En attendant, veuillez partager vos réflexions sur le MacBook Air ci-dessous dans les commentaires.

