Prinker présente une imprimante qui tatoue instantanément sur votre peau

Les tatouages ​​sont maintenant devenus un accessoire presque indispensable pour de nombreuses personnes. Pour certains d’entre nous, le tatouage représente un moment unique de la vie, dans lequel nous choisissons d’impressionner sur notre peau unimage, une phrase, un symbole de quelque chose que nous voulons porter pour toujours avec nous, peut-être le souvenir d’une personne ou un moment spécial que nous avons vécu et que nous sommes sûrs de vouloir impressionner.

Pour d’autres, cependant, le tatouage lui-même représente une passion authentique au-delà de son sens et il y a des gens qui aiment tellement le tatouage qu’ils remplissent tout leur corps. Mais à l’occasion de CES 2020, une startup coréenne nommée Prinker a présenté un produit qui pourrait changer la façon dont nous avons des tatouages.

Qu’est-ce que Prinker et comment cela fonctionne

C’est un modèle innovant d’imprimante portable qui porte le même nom que la société qui l’a produit: Prinker S. Cet appareil est capable d’imprimer un tatouage temporaire sur la peau longueur maximale d’un mètre et largeur de 2,2 cm. Il peut imprimer à l’encre cosmétique en noir et en couleur (magenta, jaune et cyan, exactement comme les vraies imprimantes) et les modèles de tatouages ​​à imprimer peuvent être sélectionnés via une application spéciale téléchargeable sur smartphone, à partir de laquelle l’impulsion d’impression va directement à l’imprimante. Apparemment pour imprimer un dessin tout au long du bras trois secondes suffisent!

Ils sont appelés tatouages ​​temporaires car la durée de chacun n’excède pas 3 jours et, si vous vous fatiguez d’abord, il est possible de laver le tatouage simplement avec un peu de savon. Il existe également un spray fixant à appliquer sur la peau avant impression, pour éviter que l’encre ne tache les vêtements et pour les garder un peu plus longtemps.

Il est clair que pour le moment cette nouveauté est aussi très chère: l’imprimante est en effet en vente sur le marché européen à environ 300 euros pour l’appareil, une centaine d’euros pour l’encre noire et environ 130 euros pour la recharge couleur. La méthode traditionnelle de tatouage est probablement beaucoup moins chère pour le moment, mais sans aucun doute les indécis qui craignent les tatouages ​​de peur de se fatiguer après un moment, ils apprécieront cette alternative au tatouage indélébile.