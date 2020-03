Prise en charge 5G et nouveau SoC selon les dernières rumeurs

Nous le savons bien Huawei présentera prochainement sa nouvelle gamme de smartphones de la série Huawei P40. Malgré cela, pour le mois prochain, le constructeur chinois prévoit de présenter la nouvelle série de smartphones Huawei Nova. D’un de ces smartphones, ou du futur Huawei Nova 7 SE, de nouvelles informations sont arrivées.

Huawei Nova 7 SE arrive en avril avec le support 5G

En ce moment, la société chinoise Huawei n’a présenté aucun smartphone de milieu de gamme équipé d’un support pour les nouveaux réseaux de cinquième génération. Cependant, les choses pourraient changer au cours des prochains mois. Les nouvelles rumeurs divulguées sur le net suggèrent en effet que l’un des prochains milieu de gamme du constructeur chinois aura prise en charge de la connectivité 5G.

À l’heure actuelle, la société n’a pas dévoilé de processeur de milieu de gamme capable de prendre en charge cette connectivité. Pour cette raison, il est très probable qu’avec le prochain Huawei Nova 7 SE un nouveau processeur fera ses débuts, qui pourrait être appelé HiSilicon Kirin 820 5G. Mais les nouvelles informations ne concernent pas uniquement le processeur.

En fait, d’autres informations importantes sont arrivées. Selon ce dernier, sur la prochaine gamme moyenne de la marque Huawei, nous pourrions trouver un affichage avec trou avec une diagonale de 6,5 pouces, mais pour le moment nous ne savons pas quelle sera la caméra frontale choisie et quelle résolution le panneau aura. Il apparaît alors qu’un capteur biométrique physique latéral. Ces derniers détails nous laissent penser que nous pourrions trouver un écran AMOLED et non un écran IPS. La batterie de l’appareil doit prendre en charge charge rapide à partir de 22,5 W, tandis que le secteur photographique devraitEnsore photographique principal de 64 mégapixels, mais nous ne savons pas combien de capteurs photographiques il y aura au total.

Pour l’instant, ce sont les quelques informations que nous connaissons sur ce nouvel appareil avec prise en charge 5G Huawei, mais nous découvrirons plus de détails au cours des prochaines semaines.