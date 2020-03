Prise en charge de la souris pour iPad? Apple lance sa mise à jour iOS et iPadOS 13.4

Les mises à jour Apple 13.4 et iPadOS 13.4 d’Apple apportent de nouvelles fonctionnalités à votre iPhone et iPad existant, et le principal avantage est la prise en charge améliorée de la souris et du clavier pour l’iPad.

Mise à jour: Vous cherchez à télécharger iOS 13.4 et iPadOS 13.4? Nous avons mis à jour notre guide expliquant les étapes à suivre pour obtenir les derniers logiciels sur votre appareil.

Tout iPad compatible avec iPadOS 13.4 pourra utiliser une souris avec une véritable icône de pointeur à l’écran. Oui, Apple a fait la démonstration de la prise en charge de la souris avec l’iPad Pro 2020 avec son périphérique Magic Keyboard «flottant», mais cette fonctionnalité n’est pas limitée au nouvel iPad.

De plus, la prise en charge de la souris iPadOS 13.4 fonctionne également avec les claviers et souris Bluetooth et USB tiers, pas seulement avec la souris Magic Mouse et le Magic Trackpad en surbrillance.

Et toutes les mises à jour logicielles Apple d’aujourd’hui, y compris iOS 13.4 et macOS 10.15.4, apportent le partage de dossiers iCloud tant attendu depuis l’application Fichiers. Le partage s’accompagne de contrôles pour limiter l’accès, uniquement aux comptes qui ont été spécifiquement invités ou à toute personne disposant d’un lien, ainsi qu’à ceux qui peuvent apporter des modifications.

L’achat d’applications pour iOS, iPadOS, macOS et tvOS devrait être plus facile à l’avenir, car la nouvelle suite de mises à jour logicielles introduit quelque chose appelé achat universel. Cela permet aux développeurs d’applications de regrouper des applications sur plusieurs plates-formes. Bien sûr, c’est aux créateurs d’applications de consolider les prix en premier.

Ce ne sont pas tous les outils de productivité et les modifications de configuration des fichiers. iOS 13.4 et iPadOS 13.4 présentent également du plaisir, avec neuf nouveaux autocollants Memoji qui offrent de nouvelles poses sous l’apparence de votre personnage Apple caricatural.

Les autres mises à jour iOS 13.4 sont un peu superficielles: rendant les contrôles de réponse / suppression / composition toujours visibles dans l’application Mail, cryptant automatiquement les réponses par e-mail (n’oubliez pas de configurer S / MIME en premier), et enfin de prendre en charge Apple CarPlay pour la navigation tierce applications (lire: Google Maps et Waze).

Et puis il y a un tas de correctifs pour les problèmes iOS 13 existants – bien qu’il ne soit pas encore clair si Apple a réussi à résoudre les problèmes de hotspot iOS 13 que nous avons rencontrés.

Via MacWorld