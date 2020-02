Prison pour diffusion sur Twitter d’une photo de la victime de «La Manada»

Un homme de 30 ans vivant à Valladolid a été condamné par le tribunal pénal n ° 4 de Pampelune à deux ans et un jour de prison pour la diffusion, via votre compte Twitter, une photo de la victime de “la meute” prise alors qu’elle était violée dans la nuit de San Fermines en 2016.

Le tribunal le condamne pour crime de révélation de secrets et pour atteinte à l’intégrité morale de la victime. En plus de la diffusion de l’image, il est venu l’insulter: “La fille prétendument violée a demandé que cette image ne soit pas diffusée car on pourrait penser que ce n’était qu’un golfe ivre.”

Le tweet a été publié le 6 décembre 2017. Il a généré des dizaines de réponses, de likes et de retweets, de sorte que la décision considère que une revictimisation de la jeune fille attaquée a été provoquée. Le juge a estimé que “l’accusé a utilisé la photographie pour diffuser l’image de la victime et a utilisé le hashtag #LaManada pour promouvoir la diffusion du message”.

Au cours du procès, l’homme enquêté qui répond aux initiales de A.Q.S. Il a reconnu être l’auteur du tweet, mais a rejeté “l’évaluation préjudiciable”. La peine de deux ans comprend également une indemnité de 6 000 euros à la victime pour préjudice moral et une amende de 4 680 euros.

La plupart de ces cas sont commis par des personnes qui estiment que la publication d’informations sous prétexte d’opinion sur les réseaux sociaux les libère des obligations, charges, fautes ou responsabilités de leurs actes.

De nouvelles affaires ont été ouvertes pour avoir agressé la victime de «La Manada» sur Internet

Ce n’est pas le seul cas d’agression sur la victime de La Manada sur les réseaux sociaux: à Barcelone, un autre tribunal enquête sur un homme de 40 ans, identifié uniquement comme Enric, a diffusé une photo et des données personnelles de la victime. Il a tenté de garder l’anonymat en se connectant au réseau Wi-Fi du voisin.

D’autre part, le tribunal pénal 1 de Pampelune condamné à un an et demi de la prison à l’auteur du site Web de La Manada Tour, qui a rendu public la visite des rues de la capitale navarrais que les condamnés pour viol collectif ont fait. L’indemnisation de la victime a été forcée de 15 000 euros pour préjudice moral.

