Private Division ouvre un studio de jeu à Seattle pour Kerbal Space Program 2 – .

Grâce à des entreprises telles que Blue Origin, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, la région de Seattle a accru sa visibilité dans l’industrie spatiale. Maintenant, il abritera un programme spatial complet: Kerbal Space Program 2, la prochaine génération d’un jeu de simulation de vol spatial très apprécié.

La division privée, qui a acquis le programme spatial Kerbal en 2017, a annoncé aujourd’hui la création d’un nouveau studio de développement dans la région de Seattle pour se concentrer sur la mise à jour du jeu. Les membres clés de l’équipe KSP2 – y compris le chef de studio Jeremy Ables, le directeur créatif Nate Simpson et le producteur principal Nate Robinson – continueront leur travail sur la suite au studio.

Au cours de la dernière décennie, les geeks de l’espace (y compris le PDG de SpaceX, Elon Musk) ont utilisé KSP pour créer des versions virtuelles d’engins spatiaux réels ou totalement imaginés, puis les ont lancés conformément aux règles de la science des fusées réelles. La division privée, dont le siège est à New York, affirme que la version PC a vendu plus de 3,5 millions d’unités dans le monde depuis 2015.

La division privée répertorie actuellement huit offres d’emploi pour son bureau de Seattle, y compris un gestionnaire de communauté pour KSP. Le programme spatial Kerbal 2 devrait être lancé au cours de la prochaine année.

Pointe du chapeau à Isaac Alexander.