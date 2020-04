Prix ​​Bitcoin: 5 clés pour comprendre ce qui se passe

Des actions et du pétrole à l’impression monétaire et aux principaux principes fondamentaux des prix de Bitcoin. Les traders ont beaucoup à considérer à l’approche du troisième événement de moitié.

Bitcoin (BTC) a un bénéfice consolidé proche de 8 000 $. Mais avez-vous la semaine prochaine réservé à l’actif qui laisse les actions dans la poussière?

Après avoir bondi de 10% en un jour la semaine dernière. La BTC / USD a réussi à maintenir ses gains ce week-end. Cointelegraph considère les principaux facteurs que les opérateurs doivent prendre en compte pour éviter une surprise désagréable.

Nouvelles alarmes pour les actions et le prix du Bitcoin

Les stocks continuent d’augmenter, et Bitcoin continue d’évoluer en ligne avec le domaine de la bourse.

Bien qu’il ait réduit sa corrélation ces dernières semaines. Le prix du Bitcoin reste sensible aux grands mouvements à Wall Street. Cette semaine, les prix y poursuivent leur tendance à la hausse, mais tout n’est pas ce qu’il semble, préviennent les analystes.

L’amplitude étroite peut durer de longues périodes. Mais les épisodes passés ont signalé des rendements du marché inférieurs à la moyenne et des inversions éventuelles de la dynamique.

L’avertissement selon lequel les bénéfices rapides actuels pourraient se transformer en pertes profite des préoccupations existantes concernant le statu quo paradoxal des marchés. Malgré les millions de nouveaux chômeurs, les implosions de petites entreprises et des milliers de milliards de dollars d’impression d’argent, les stocks continuent de s’améliorer.

Les prix du pétrole perdent beaucoup lorsque le commerce commence

Le pétrole continue sa longue vente. Lundi matin, le WTI a chuté de près de 10%. Alors que le Brent a chuté de 3,2% à environ 20 $ le baril.

Il ne semble pas y avoir de répit en vue pour un marché frappé par des prix négatifs sans précédent la semaine dernière. Il est peu probable que la demande reprenne pendant plusieurs mois, alors que les installations de stockage sont presque épuisées.

Un précédent effort des pays de l’OPEP pour réduire la production n’était pas suffisant, selon les commentateurs.

Dans l’ensemble, le prix du Bitcoin est moins affecté par les problèmes de pétrole que les autres marchés.

La machine d’impression d’argent continue de tourner

Les banques centrales continuent d’injecter plus d’argent sans valeur dans l’économie battue et de plus en plus “néo-féodale”. Lundi, c’était au tour de la Banque du Japon d’annoncer un flot de papier. Notant qu’il achèterait des obligations illimitées pour inciter à des prêts.

Des doutes subsistent quant à savoir si la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne emboîteront le pas. Depuis le premier a déjà gonflé son bilan à un record de 6,6 billions de dollars.

Les fondamentaux du Bitcoin s’améliorent constamment

Pour les participants du réseau Bitcoin, en attendant, l’image est de plus en plus positive. Le taux de hachage a bien récupéré depuis sa chute après la baisse des prix en mars. Consolidation à environ 115 quintillions de hachages par seconde (h / s). Selon les estimations de Blockchain, cela n’est que de 7 quintillions h / s sous les sommets de tous les temps observés au début du mois dernier.

La difficulté minière devrait également permettre un rebond sain de 3,2% lors du prochain ajustement dans environ huit jours. Cela fait suite à une augmentation de plus de 8,5% par rapport à ce que Cointelegraph rapportait précédemment. La volatilité implicite globale, selon la surveillance des ressources Skew, est maintenant presque revenue aux niveaux de début mars.

Un analyste dissipe les mythes sur la réduction de moitié de la baisse des prix de Bitcoin en mai

Il faut un peu plus de deux semaines avant que le troisième bloc de Bitcoin soit réduit de moitié. À ce moment, l’octroi de bloc Bitcoin passera de 12,5 BTC à 6,25 BTC par bloc.

Cela réduit considérablement le revenu des mineurs. Alors que le rapport stock-flux de Bitcoin augmente également. Étant donné que moins de “nouveaux” Bitcoins seront créés par rapport à l’offre existante.

Certains analystes craignent que la baisse des bénéfices ne cause des problèmes aux mineurs. Mais le créateur du modèle séminal de tarification stock-to-flow pour Bitcoin croit maintenant le contraire.

“Les données pour la réduction de moitié de 2012 et 2016 montrent que la difficulté ne sera pas ajustée à la baisse, mais continuera d’augmenter après la réduction de moitié.” Dit un tweet PlanB de vendredi.

