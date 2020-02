Prix ​​de l’iPhone 9: à partir encore plus bas que l’iPhone 8

Nous pourrions être à environ un mois de l’annonce officielle de l’iPhone 9 d’Apple, longtemps rumeur. Avant ce dévoilement, des rumeurs continuent de circuler autour du prix de l’appareil et de sa place dans la gamme d’Apple. Cette semaine, un nouveau rapport de Fast Company confirme que le prix de l’iPhone 9 commencera à 399 $.

L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, avait précédemment prédit que l’iPhone 9 commencerait à 399 $, suivant le précédent établi par l’iPhone SE en 2016. Le rapport de Fast Company cette semaine double ce prix de départ, citant ses propres sources près de l’offre iPhone. chaîne.

L’iPhone SE était positionné au bas de la gamme iPhone d’Apple, à partir de 399 $ avec 16 Go de stockage. Il était unique à l’époque pour offrir les spécifications de la gamme d’iPhone alors moderne, mais dans un facteur de forme plus petit. Apple semble maintenant imiter cette stratégie cette année avec l’iPhone 9 selon la rumeur.

L’iPhone 9 devrait disposer d’un écran de 4,7 pouces, qui est plus grand que l’iPhone SE, mais plus petit que la gamme phare de l’iPhone 11. Il devrait également être alimenté par le dernier processeur A13 d’Apple, qui garantit les mises à jour iOS pendant de nombreuses années. En termes de design, nous attendons un boîtier de style iPhone 8 avec Touch ID.

Pour ce prix de départ de 399 $ pour l’iPhone 9, Kuo a prédit que vous obtiendrez 64 Go de stockage. À titre de comparaison, Apple vend toujours l’iPhone 8 de 64 Go pour 449 $. Essentiellement, l’iPhone 9 obtiendra des performances améliorées et la même quantité de stockage, mais pour 50 $ moins cher. Le rapport de cette semaine de Fast Company ne détaille pas les capacités de stockage.

Quelle est la logique d’Apple derrière l’iPhone 9? Avec sa nouvelle orientation sur les services, tels que Apple Arcade et Apple TV +, Apple a une incitation majeure à garder autant d’utilisateurs d’iPhone sur la dernière version d’iOS que possible. Un iPhone 9 au prix de 399 $ pourrait être une incitation majeure pour ceux qui utilisent encore des appareils comme l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus pour passer à un appareil capable d’exécuter iOS 13.

Que pensez-vous des rumeurs sur l’iPhone 9 jusqu’à présent? Acceptez-vous la stratégie d’Apple? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Suivez tout ce que nous savons sur l’iPhone 9 dans notre tour d’horizon complet des fonctionnalités, des prix et plus ici.

