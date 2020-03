Prix ​​du Huawei P40 et Huawei P40 Pro

La présentation des Huawei P40 et Huawei P40 Pro est prévue pour plus tard ce mois-ci. Les deux terminaux se positionneront au sommet du secteur des smartphones, même s’ils auront une caractéristique importante par rapport à leurs concurrents directs, et c’est qu’ils viendront sans Google Mobile Services.

Comme la plupart de nos lecteurs savent que Google Mobile Services est l’ensemble des applications et des services définir l’expérience Android que nous connaissons tous. Se passer d’eux implique d’abandonner les applications Google, ainsi que le magasin d’applications Google Play Store. En effet, c’est un coup dur, mais le géant chinois a réussi à se débrouiller avec Huawei Mobile Services.

Le Huawei P40 et Huawei P40 Pro seront livrés avec des services et des applications qui remplaceront les équivalents de Google, y compris une propre boutique d’applications Huawei, l’AppGallery. Ce n’est pas au niveau du Google Play Store, mais cela suffit pour couvrir les besoins de presque n’importe quel type d’utilisateur moyen.

Il a été indiqué à plusieurs reprises que les deux terminaux pourraient subir une baisse de prix neutraliser l’absence de services et d’applications Google, mais selon de nouvelles informations, il n’en sera pas ainsi, en fait les deux auront un prix en Europe légèrement supérieur à celui du Huawei P30 et du Huawei P30 Pro.

Huawei P40 et Huawei P40 Pro: à partir de 849 euros et 1049 euros

Ce seront les prix de vente des deux terminaux du vieux continent. Il est important de noter que nous parlons de un chiffre moyen, et cela peut varier légèrement en fonction de chaque marché spécifique. Le Huawei P40 pourrait se situer entre 799 et 899 euros et la version Pro se situerait entre 999 et 1099 euros, selon les taxes de chaque pays.

Ce sont des prix élevés, sans aucun doute, en fait, les Huawei P30 et Huawei P30 Pro sont arrivés sur le marché avec un prix de 749 euros et 949 euros, respectivement, mais en toute équité, il faut reconnaître qu’ils sont dans la même lignée que les autres terminaux haut de gamme qui sont leur concurrence directe. Le seul problème que nous voyons dans ce cas est l’absence susmentionnée de Google Mobile Services.

En plus de ces deux terminaux, il est indiqué que la société chinoise pourrait en lancer un troisième en réponse au Galaxy S20 Ultra, le Huawei P40 Pro Premium Edition. Ce terminal sera une variante de la version “Pro” qui aura un appareil photo support comme téléobjectif capable de réaliser un zoom optique 10x. Son prix sera d’environ 1 299 euros.

En ce qui concerne les spécifications de ces trois terminaux, nous n’avons toujours pas de confirmation officielle, mais grâce aux dernières fuites, nous pouvons vous donner une vue assez claire de ce à quoi s’attendre.

Spécifications Huawei P40

Écran OLED de 6,2 pouces avec résolution FullHD + (120 Hz).

Kirin 990 SoC avec processeur à huit cœurs, Mali-G76 MP16 et GPU 5G.

8 Go de RAM.

128 Go de capacité de stockage.

Trois caméras arrière: 52MP principal, téléobjectif 12MP avec zoom optique 5x et grand angle 20MP.

Caméra frontale double 32 MP.

Batterie de 4500 mAh avec recharge rapide.

En métal et en verre.

Lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Android 10 comme système d’exploitation.

Huawei P40 Pro spécifications

Écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution de 3 160 x 1 440 pixels (120 Hz).

Kirin 990 SoC avec processeur à huit cœurs, Mali-G76 MP16 et GPU 5G.

12 Go de RAM.

256 Go de capacité de stockage.

Quatre caméras arrière: 52 MP principal, 8 MP téléobjectif avec zoom optique 5x, 40 MP grand angle et capteur de profondeur 3D (ToF).

Caméra frontale double 32 MP.

Batterie de 5000 mAh avec recharge rapide.

En métal et en verre.

Lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Android 10 comme système d’exploitation.

Huawei P40 Pro Premium Edition spécifications

Écran OLED de 6,8 pouces avec une résolution de 3 160 x 1 440 pixels (120 Hz).

Kirin 990 SoC avec processeur à huit cœurs, Mali-G76 MP16 et GPU 5G.

12 Go de RAM.

512 Go de capacité de stockage.

Cinq caméras arrière: 52 MP principal, téléobjectif zoom optique 10x, téléobjectif 8 MP avec zoom optique 5x, grand angle 40 MP et capteur de profondeur 3D (ToF).

Caméra frontale double 32 MP.

Batterie de 5500 mAh avec recharge rapide.

En métal et en verre.

Lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Android 10 comme système d’exploitation.